'다 가진 남자' 신상훈...영광의 제네시스 대상 특전, 뭐가 제일 좋냐 물었더니 [서귀포 현장]

사진제공=KPGA

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[서귀포=스포츠조선 김용 기자] "미국 갈 때도 그렇고, 나에게 투자할 수 있어 다 좋습니다."

2026 시즌 KPGA 투어를 품은 사나이는 신상훈이었다.

신상훈이 제네시스 대상 영광을 차지했다. 신상훈은 8일 제주 서귀포 테디밸리골프앤리조트에서 열린 시즌 최종전 투어챔피언십 in jeju 최종 라운드에서 5언더파를 몰아치며 4라운드 합계 1언더파로 대회를 마쳤다.

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신상훈은 올시즌 골프존 오픈 우승을 포함, 꾸준히 상위권에 이름을 올렸다. 이번 대회를 앞두고 제네시스 포인트 1위였던 신상훈인데 2위 장유빈, 3위 정찬민이 턱밑 추격을 하고 있어 대상 수상을 장담할 수 없었다. 하지만 장유빈이 2라운드 후 스코어 카드 오기로 실격되는 불운을 겪으며 탈락했고, 정찬민이 이날 1오버파로 타수를 줄이지 못하며 최종 5오버파로 대회를 마쳐 신상훈을 넘어설 수 없었다.

대상 수상자에게는 엄청난 특전이 주어진다. 일단 보너스 상금만 2억원을 받게 된다. 또 고급 제네시스 차량도 주어진다.

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여기까지는 물질적인 혜택. 골프로는 일단 KPGA 투어 5년 시드, 여기에 DP월드투어 1년 시드 혜택이 있다. 또 PGA 투어 퀄리파잉스쿨 최종전 직행 자격도 포함된다. 제네시스 스코티시 오픈 출전권도 있다.

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신상훈에게 가장 중요한 건 PGA 투어 퀄리파잉스쿨 최종전 직행이다. 신상훈은 지난해 군 전역 후 퀄리파잉스쿨에 도전했지만, 탈락 고배를 마셨다. 올해 재도전이다. 최종전 직행이니, 여기서 5위 안에 들면 바로 PGA 투어 시드를 받을 수 있다.

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신상훈은 이날 라운드를 마치고 대상 수상을 확정지은 후 "군 복무 후 첫 시즌에 대상을 탈 수 있어 너무 좋다. 사실 이번 대회 공식 연습 라운드를 하다 목에 담이 와 연습도 못 하고 출전하는 상황이었다. 긴장도 많이 됐고, 어려움이 많았는데 그걸 이겨내고 대상을 차지할 수 있어 기분이 좋다"고 소감을 밝혔다.

신상훈은 올시즌 활약의 원동력에 대해 "지난해 군 전역 후 시간이 많았다. 그 시간을 잘 활용했던 것 같다. 미국 퀄리파잉스쿨도 다니오고, 뉴질랜드 오픈 등 나갈 수 있는 대회들에 나가며 보완할 점들을 보완할 시간을 충분히 가졌다. 그리고 시작부터 컷 탈락 없이 4라운드 까지 계속 플레이를 하며 자신감을 얻은 것 같다"고 말했다.

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신상훈은 퀄리파잉스쿨 최종전 출전에 대해 "이번이 3번째 도전이다. 최종전은 처음이다. 1달 정도 시간이 있는데, 목 관리를 잘하고 체력을 끌어올려야 한다. 12월 초 미국에 넘어가 준비할 생각인데, 그 전까지 한국에서 라운드도 많이 하고 할 수 있는 준비를 하겠다. 100m 안쪽 거리 샷을 더 연습해야 할 것 같고, 드라이버 칠 때 페이드 양이 과하가 커지는 부분을 보완해야 한다"고 밝혔다.

신상훈은 마지막으로 대상 특전 중 뭐가 제일 좋냐는 질문에는 "보너스가 있다. 미국 갈 때 투자할 수 있어 그게 좋다. 스코티시 오픈 출전권, 차량 모두 나에게 투자할 수 있는 부분들이라 다 좋다. 뭐 하나만 딱 꼽을 수는 없을 것 같다"고 말하며 웃었다.

서귀포=김용 기자 awesome@sportschosun.com