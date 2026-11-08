"아빠, 마음 편히 플레이 하세요" KPGA 투어 챔피언십, 테디밸리에 특별한 공간이 있다는데 [서귀포 현장]

사진제공=KPGA

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[서귀포=스포츠조선 김용 기자] "아빠들도 마음 편히 플레이할 수 있을 것 같아요."

지난 5일부터 제주 서귀포 테디밸리골프앤리조트에서 열리고 있는 'KPGA 투어 챔피언십 in Jeju. KPGA 투어 올시즌 최종전이고 상금왕과 제네시스 대상 등이 모두 가려질 대회라 관심이 모아졌다.

그리고 이번 대회는 또 하나 특별한 공간으로 눈길을 끌었다.

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한국프로골프투어(KPGT)는 시즌 최종전을 맞아 제주도를 함께 방문한 선수 가족을 위해 클럽하우스 내에 패밀리 라운지를 조성했다. 패밀리 라운지에는 놀이기구와 휴식용 빈백, 유아용 매트, 젖병 소독기를 비치해 편안한 분위기에서 즐길 수 있도록 배려했다.

아이들에게 가장 큰 인기를 끄는 것은 단연 테디베어 '투챔이'다. 테디밸리 골프앤리조트의 명물인 테디베어가 대회 모자와 우승자 재킷을 입고 투챔이로 변신했다. 아이들은 자기 몸집만 한 투챔이를 껴안고 즐거운 시간을 보냈다. 패밀리 라운지는 작은 키즈 카페를 연상케 할 정도로 활기가 넘쳤고, 세심한 배려에 선수 가족들의 호평도 이어졌다. 실제 패밀리 라운지 위치가 미디어 센터 근처인데, 하루종일 어린이들의 웃음 소리가 끊이지 않는 걸 확인할 수 있었다.

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아들과 함께 대회장을 찾은 최민철의 아내 정현주씨는 "넓은 장소에 아이들을 위한 놀이기구가 놓여 있고, 간식거리와 아기 젖병을 소독할 수 있는 시설까지 갖춰져 있어 감동"이라며 "추운 날씨에 다 함께 아늑한 공간에서 휴식할 수 있고, 아이들이 안전한 공간에서 놀고 있으니 아빠들도 마음 편히 플레이할 수 있을 것 같다. 정말 감사하다"고 말했다.

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2026시즌 KPGA투어 최종전인 'KPGA 투어챔피언십 in Jeju'에는 선수들의 치열한 경쟁뿐만 아니라, 응원 온 가족들의 웃음소리와 따듯한 온기가 더해져 한 해를 함께 마무리하는 훈훈한 축제의 장으로 거듭났다.

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서귀포=김용 기자 awesome@sportschosun.com