첫 우승 꿈 날린 통한의 퍼트...그런데 다음주 우승해버린 2005년생 강심장 [서귀포 현장]

사진제공=KPGA

Advertisement

Advertisement

[서귀포=스포츠조선 김용 기자] 1주 전 아픔을, 우승으로 털어버리는 강심장.

정재현2575(이하 정재현)이 2026 시즌 KPGA 투어 시즌 최종전 우승을 차지했다. 한 시즌 마지막을 우승으로 장식하며, 앞으로 자신의 시대가 올 수 있음을 제대로 알렸다.

정재현은 8일 제주 서귀포 테디밸리골프앤리조트에서 막을 내린 투어챔피언십 in jeju 최종라운드에서 무서운 샷감을 보여주며 8언더파를 몰아쳤다. 4라운드 합계 13언더파를 기록, 2위 황재민을 3타차로 꺾고 생애 첫 우승을 차지했다.

Advertisement

2005년생으로 2021~2022년 국가대표 상비군을 지낸 유망주였던 정재현은 2024 시즌 KPGA 투어에 데뷔했다. 하지만 한 시즌 만에 시드를 잃었고, 지난해 챌린지투어에서 우승을 하는 등 활약하며 올시즌 다시 1부 투어에 복귀했다.

올해는 시드 걱정 없이 꾸준하게 활약하다, 천금의 우승 기회를 잡았다. 지난주 열렸던 렉서스 마스터즈. 마지막 4라운드 18번홀 짧은 퍼트만 성공하면 우승이었다. 하지만 이 퍼트를 놓치며 연장전을 치러야 했고, 여기서 배용준에게 우승컵을 내주고 말았다.

사진제공=KPGA

Advertisement

보통 이런 경우 어린 선수의 멘탈이 크게 흔들릴 수 있었다. 하지만 제주도에 내려온 정재현은 완벽한 경기력으로 우승을 차지했다. 3라운드까지 엄청난 바람에 많은 선수들이 무너졌지만, 정재현은 3라운드까지 5언더파를 기록하며 공동 2위로 최종 라운드에 진출했다. 그리고 바람이 잦아진 4라운드, 기다렸다는 듯 버디쇼를 벌였다. 김홍택, 브랜든 케왈라마니와 함께 코스 레코드까지 작성하며 화려하게 우승을 차지했다. 우승 상금 2억2448만9795원을 받게 됐다.

Advertisement

3라운드까지 단독 선두 자리를 지킨 무관의 베테랑 황재민은 마지막 라운드 4언더파를 치며 좋은 플레이를 했지만, 정재현이 너무 잘하며 첫 우승 기회를 다음으로 미루게 됐다.

사진제공=KPGA

Advertisement

한편, 이날 라운드로 영광의 제네시스 대상 수상자도 결정됐다. 이번 대회를 앞두고 제네시스 포인트 1위였던 신상훈인데 2위 장유빈, 3위 정찬민이 턱밑 추격을 하고 있어 대상 수상을 장담할 수 없었다. 하지만 장유빈이 2라운드 후 스코어 카드 오기로 실격되는 불운을 겪으며 탈락했고, 정찬민이 이날 1오버파로 타수를 줄이지 못하며 최종 5오버파로 대회를 마쳐 신상훈을 넘어설 수 없었다.

대상 수상자에게는 엄청난 특전이 주어진다. 일단 보너스 상금만 2억원을 받게 된다. 또 고급 제네시스 차량도 주어진다. 그리고 KPGA 투어 5년 시드, 여기에 DP월드투어 1년 시드 혜택이 있다. 또 PGA 투어 퀄리파잉스쿨 최종전 직행 자격도 포함된다. 제네시스 스코티시 오픈 출전권도 있다.

Advertisement

서귀포=김용 기자 awesome@sportschosun.com