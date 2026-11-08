PGA는 "특례 없다"는데…LIV골프 청산 수순에 갈곳 잃은 선수들, 대안은

사진출처=LIV골프 홈페이지

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[스포츠조선 박상경 기자] 과연 LIV골프 소속 선수들의 미래는 어떻게 될까.

파산 보호를 신청했던 LIV골프가 2.0 대신 청산 수순을 밟으면서 소속 선수들의 행보에 대한 관심이 쏠리고 있다. 이미 LIV골프와 연을 끊은 욘 람, 세르히오 가르시아(이상 스페인), 안병훈 등 여러 선수들이 각자도생의 길을 걷고 있으나, 나머지 선수들의 미래는 불투명한 상황이다.

PGA(미국프로골프)투어 측은 말을 아끼고 있다. PGA투어 관계자는 지난 6일(한국시각) 골프닷컴으로부터 LIV골프 청산에 대한 입장에 대한 질문을 받은 뒤 "현재로서는 발표할 내용이 없다"고 답했다. 브라이언 롤랩 PGA투어 CEO는 앞서 LIV골프 소속 선수들을 위해 시행했던 '복귀 회원 프로그램' 재개는 없을 것이라고 못박은 바 있다. 이후 "(LIV골프에서 PGA투어로 복귀하고자 하는 선수들은) 기존 계약 의무나 기타 부담에서 벗어났음을 입증해야 한다"고 말한 바 있다.

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AP연합뉴스

LIV골프가 청산 수순을 밟으면서 소속 선수들의 계약 의무도 사라질 전망. 그러나 당장 내년부터 PGA투어에서 뛰기는 쉽지 않을 전망이다. PGA투어가 앞서 밝힌대로면 LIV골프 마지막 대회였던 지난 8월 23일까지 출전했던 선수들은 추가 징계 사유가 없다는 전제 하에 내년 8월 24일까지 PGA투어에서 뛸 수 없다. LIV골프 소속 선수들이 복귀를 원한다고 해도 기존 PGA투어 소속 선수들과의 형평성 문제가 불가피하다.

결국 LIV골프 소속 선수들은 DP월드투어(유러피언투어)로 눈길을 돌리는 모양새다. 앞서 LIV골프를 떠난 패트릭 리드(미국)가 올해 DP월드투어에서 뛰며 PGA투어 출전권에 도전한 바 있다. DP월드투어 회원 자격을 유지 중인 람과 티렐 해튼(잉글랜드)도 비슷한 코스를 밟을 전망이다. 나머지 선수들은 DP월드투어 Q스쿨을 거쳐 내년 출전권을 확보하는 전략이 유력히 점쳐지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com