출범 첫날부터 매진 '초대박' 女스크린 WTGL, 뉴노멀 자리 잡나…풀어야 할 과제는

사진출처=WTGL

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[스포츠조선 박상경 기자] 미국에서 새롭게 선보이는 스크린골프 리그가 새로운 대세로 자리매김하는 걸까.

미국 프런트오피스스포츠(FOS)는 9일(한국시각) WTGL 첫날 흥행을 조명했다. 이날 플로리다주 팜비치 가든스의 소파이센터에서 펼쳐진 WTGL 첫 경기에는 미셸 위, 앨리슨 리, 가비 로페스(이상 LA GC), 리디아 고, 로즈 장, 린 그랜트(뉴욕GC)가 출전했다. 승부는 LA의 3대1 승리.

이날 경기는 1500석의 입장권이 매진된 가운데 치러졌다. LA 구단주인 테니스 스타 세리나 윌리엄스와 알렉시스 오해니언을 비롯해 남자 리그인 TGL 선수들, LPGA 관계자들이 역사적인 출발을 지켜봤다. 이날 7번홀에서 홀인원에 가까운 샷을 선보인 미셸 위는 만원 관중 소감에 대해 "정말 믿기지 않는다"고 감격을 드러내기도 했다.

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사진출처=WTGL

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WTGL은 남자 리그인 TGL의 성공을 발판으로 시작됐다. 타이거 우즈와 로리 매킬로이가 공동 투자해 출범한 TGL은 미국에서는 다소 생소한 시뮬레이터 기반 골프라는 한계에도 주목할 만한 성과를 거뒀다는 평가를 받았다.

물론 긍정적인 평가만 있는 것은 아니다. 실제 필드와 다른 시뮬레이터 특성상 선수들이 의도한 샷 궤적을 만들어내는데는 한계가 있다는 평가가 있다. 미셸 위도 "(시뮬레이터 구현이) 전반적으로 정확했지만, 의도와 다르게 공이 나가는 경우도 있었다. 적응하는 과정이 필요하다"고 말했다. 화제성은 분명하지만 장기적 흥행으로 이어지기엔 아직 갈 길이 멀다는 시선도 있다.

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여자 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)의 불참도 주목할 부분이다. 코르다는 앞서 남녀 선수를 하나의 리그에서 경쟁하게 하지 않고 여자 리그를 별도로 만든 방식에 비판적인 견해를 밝힌 바 있다.

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한편, 한국 선수 중 WTGL에 나서는 선수는 보스턴 커먼 골프 소속인 윤이나가 유일하다. 보스턴은 17일 모터 시티 골프클럽을 상대로 첫 경기를 치를 예정이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com