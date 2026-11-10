'1타 분풀이' 탓에 투어 출전권 찬스가 날아갔다…21세 신예 골퍼 값비싼 대가, 사연은

위 사진은 기사 내용과 관련 없음. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 버디 퍼트 실패 후 참지 못한 분노 때문에 투어 출전권을 잡을 찬스마저 날려버렸다.

미국 골프다이제스트는 10일(한국시각) DP월드투어(유러피언투어) 퀄리파잉스쿨(Q스쿨)에 참가했던 프랭크 케네디(잉글랜드)의 사연을 전했다. 케네디는 스페인 타라고나의 인피니텀 골프 힐스코스에서 펼쳐진 Q스쿨 최종전 4라운드에서 15언더파를 기록하다 실격 처리됐다.

1라운드를 이븐파로 마쳤던 케네디는 2라운드에서 6언더파, 3라운드 8언더파로 흐름을 타던 중이었다. 하지만 4라운드 11번홀(파5)에서 단 한 순간을 참지 못했다가 화를 자초했다. 버디 퍼트를 놓친 케네디는 파로 홀을 마쳤으나, 그린을 벗어나며 퍼터를 휘둘렀다. 1타를 줄일 수 있는 기회를 놓쳤던 것에 대한 불만과 아쉬움이 뒤섞인 장면. 그런데 이 과정에서 퍼터 헤드가 그린을 강하게 때렸고, 30㎝ 가량의 디봇이 발생했다. 대회위원회는 케네디가 고의로 코스를 훼손하는 비신사적 행위를 저질렀다고 판단, 곧바로 실격 처리했다.

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케네디는 실격 직전까지 중간합계 15언더파로 공동 28위였다. 4라운드 60위 안에 들어 마지막 36홀에서 순위를 끌어 올렸다면 내년 DP월드투어 출전권을 잡을 수도 있었던 상황이었다.

케네디는 SNS를 통해 "퍼팅 그린을 고의로 훼손하지 않았다. 의도적인 행동이었다는 주장은 완전히 잘못됐다"며 "버디 퍼트를 놓친 뒤 화가 나서 퍼터를 휘둘렀는데 우연히 그린에 닿았다. 동반 선수와 즉시 손상된 부분을 복구했고, 충분히 수리됐다고 판단했다"고 설명했다. 하지만 "심판을 불러 복구 상태를 확인받았어야 했다. 그 부분은 교훈으로 삼겠다"며 실격을 수용했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com