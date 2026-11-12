"나라면 그런 처지 되고 싶지 않아" 매킬로이, 또 디섐보 저격…결국 DP월드투어서 재회?

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[스포츠조선 박상경 기자] 로리 매킬로이(북아일랜드)가 브라이슨 디섐보(미국)를 향해 뼈 있는 한마디를 던졌다.

매킬로이는 11일(한국시각) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 DP월드투어 챔피언십 기자회견에서 디섐보의 거취에 대한 질문을 받았다. 디섐보는 LIV골프가 파산 보호를 신청한 뒤 거취에 대한 입장을 밝히지 않았으나, 최근 LIV골프가 청산 절차를 밟으면서 내년 시즌 새 둥지를 찾아야 하는 상황이다. PGA(미국프로골프)투어 복귀가 쉽지 않을 것으로 보이는 가운데, 2024년 US오픈 우승자 자격으로 내년에 뛸 수 있는 DP월드투어가 대안으로 떠오르고 있다.

이에 대해 매킬로이는 "솔직히 말해 나는 그의 입장이 아니다. 그런 처지가 되고 싶지도 않다"며 "디섐보가 경쟁적인 골프를 계속하고 싶다면 선택할 수 있는 길이 많지 않아 보인다"고 말했다.

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올해 두 선수는 이런저런 일로 충돌이 잦았다. 디섐보가 지난 5월 "LIV골프가 사라지만 유튜브나 하겠다"고 말하자 매킬로이는 "PGA투어에서 뛰고 싶지 않다면 그게 답"이라고 애둘러 비판한 바 있다. 7월 디오픈 2라운드에서 디섐보가 규칙 위반으로 인한 벌타에 강력히 항의한 것을 두고는 "디오픈을 인질로 잡고 팬들에게 관심을 구걸하고 있다. 그의 행동은 퍼포먼스"라고 일갈했다.

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디섐보는 올해 PGA투어에 복귀할 수도 있었다. PGA투어는 올 초 LIV골프를 떠난 브룩스 켑카(미국)를 받아 들이며 메이저 대회 우승 경력이 있는 선수를 대상으로 이른바 '복귀 회원 프로그램'을 한시적으로 운영한 바 있다. 당시 PGA투어 측이 제시한 조건에 부합한 선수는 디섐보와 욘 람(스페인), 캐머런 스미스(호주)였다. 이들 모두 LIV골프 잔류를 택한 바 있다. 이 중 람은 LIV골프가 파산 보호를 신청하자 법원 조정을 통해 계약 관계를 청산했다.

디섐보가 DP월드투어를 통해 복귀할 지는 아직 미지수다. 매킬로이는 "디섐보는 좋은 점이든 나쁜 점이든 사람들의 시선을 끄는 선수다. 대회에 관중과 관심을 불러올 수 있다는 것은 분명 좋은 일"이라고 말했다. 내년에 필드에서 다시 만나게 될 것으로 보이는 두 선수가 과연 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com