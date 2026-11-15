비싼 드라이버가 정답? '저가 보급형'이 오히려 더 나았다…대체 왜

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[스포츠조선 박상경 기자] 드라이버는 비쌀수록 멀리 나갈까.

골퍼라면 누구나 한 번쯤 품어봤을 의문의 해답이 제시됐다. '가성비 제품'도 비거리와 관용성 확보에 부족함이 없다는 평가다. 영국 골프먼슬리는 2026년형 드라이버 시험에서 '저가형과 고가형 제품 성능 격차가 과거보다 줄어들었다'고 소개했다.

매체는 미국에서 보급형 드라이버로 알려진 299.99달러(약 40만원)짜리 A사 제품과 최신 소재와 AI 기반 설계 기술이 적용됐으며 700달러(약 93만원)에 출시된 B사 제품을 비교했다. 잉글랜드 대표 출신이자 PGA(미국프로골프)투어 자격증을 가진 조 퍼거슨 기자가 시타에 나섰다.

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퍼거슨이 내린 결론은 두 제품 사이에 큰 차이는 없다는 것. 그는 A사 제품의 관용성과 볼 스피드 유지 능력이 준수하다는 평가를 내렸다. 상위 제품보다 볼 스피드가 다소 낮았지만, 극적인 차이는 없었다는 결론을 내렸다. 특히 백스핀이 충분히 발생해 헤드 스피드가 빠르지 않은 일반 아마추어 골퍼에게 더 유리할 수 있다고 분석했다. 타구음이 다소 거칠고, 스윙 스피드가 빠른 골퍼에게는 백스핀으로 비거리 감소 효과가 나타날 수도 있다고 봤지만, 본래 목적인 '보급형' 기준에는 충분하다는 것이다.

A 뿐만이 아니었다. 퍼거슨은 창고형 대형마트 PV상품으로 알려진 C사 드라이버에 대해서도 '예상보다 높은 볼 스피드를 보여줬으며, 일부 측정값은 유명 브랜드 제품에 기대할 만한 수준이었다'고 평가했다. 스탁샤프트가 빠른 스윙 스피드와는 잘 맞지 않아 좌우 편차가 발생할 수 있다고 지적했으나, 헤드 등 자체 성능은 나쁘지 않다는 것이다.

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신제품 드라이버 상향 평준화에 대한 지적은 오래전부터 나왔다. 관용성 개선, 페이스 반발력, 탄도 조절 기술은 이제 고가형 모델 뿐만 아니라 보급형 모델에서도 활용되고 있다. 가격 편차에 비해 적용 기술의 차이가 크던 과거와 달리, 이제는 대부분의 신제품이 같은 제작 콘셉트를 갖고 있다.

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물론 고가형 제품의 메리트가 없는 건 아니다. 다양한 샤프트 선택지와 세밀한 무게 중심 조절, 타격감의 차이는 무시할 수 없다. 특히 스윙 스피드가 빠른 중급자 이상의 골퍼에게는 비거리, 볼 스피드 등 여러 면에서 드라이버 스펙의 이점을 누릴 수 있다.

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결국 자신에게 맞는 스윙의 제품을 고르는 게 드라이버 선택의 핵심이라 볼 수 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com