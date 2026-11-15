KPGA 젊은 스타 송민혁, 필리핀 오픈 우승 쾌거...아시안 투어 신인상 확정

AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] KPGA 투어 젊은 스타 송민혁이 아시안투어 필리핀 오픈에서 우승하는 쾌거를 이뤘다.

송민혁은 15일 필리핀 더 마닐라 사우스우즈 골프앤드컨트리클럽에서 막을 내린 2026 시즌 아시안투어 최종전, 필리핀 오픈 최종 4라운드에서 이븐파를 기록했다. 송민혁은 4라운드 합계 15언더파로 공동 2위 그룹을 7타 차이로 따돌리고 우승을 차지했다. 우승 상금은 18만달러.

송민혁은 지난 5월 GS칼텍스 매경오픈에서 우승하며 생애 첫 승을 기록했다. 이후 KPGA 투어에서 추가 우승이 없어 아쉬웠지만, 그 아쉬움을 아시안 투어 우승으로 달랬다. 송민혁은 이번 우승으로 아시안 투어 신인상까지 차지하게 됐다.

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송민혁은 국가대표 출신으로 일찍부터 주목받은 스타. 아마추어 무대에서 15차례 우승했고, 프로 데뷔 첫해인 2024년 KPGA 투어 신인상을 수상했다.

올해는 GS칼텍스 매경오픈 우승과 함께, KPGA 투어에서 7차례 톱10을 기록하면서 제네시스 포인트와 상금 순위에서 모두 4위에 올랐다.

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1라운드를 이븐파로 끝냈던 송민혁은 2라운드 홀인원과 이들을 모두 성공시키며 단숨에 10타를 줄였다. 그리고 3라운드 추가로 5타를 줄이며 사실상 우승을 예약했다.

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1913년 창설된 필리핀 오픈에서 한국 선수가 우승한 건 1973년 김승학에 이어 송민혁이 두 번째다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com