출처=사카이 리코 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]"당장 입원하세요."

일본 골퍼 사카이 리코의 일상이 완전히 뒤바뀐 것은 중학교 2학년 때의 일이었다. 5살 때 처음 골프채를 잡아 프로의 꿈을 키우던 어린 소녀는 라운드 도중 공을 주우려고 몸을 숙일 때면 폐 부근에 강한 통증이 느껴졌다. 체육시간에 운동장을 한 바퀴만 돌아도 숨이 찼고, 재채기를 할 때마다 가슴에 극심한 통증이 밀려왔다. 병원에서 내린 진단명은 악성 림프종, 즉 소아암이었다. 청천벽력, 그렇게 9개월에 걸친 입원 생활이 시작됐다.

23일 일본 매체 '디 앤서' 보도에 따르면, 사카이는 항암 치료 부작용으로 머리카락이 빠지고 체중이 약 10kg 늘었다. 근육은 모두 지방으로 변했다. 사카이는 놀라울 정도로 긍정적이었다. 그는 이 매체와의 인터뷰에서 "암이라는 것은 내게 너무나 먼 이야기였고, 그저 '나으면 다시 골프를 쳐야지'라는 생각뿐이었다. 일시 퇴원해서 컨디션이 좋을 때는 가끔 연습장에 가서 공을 치기도 했다"라고 말했다.

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출처=사카이 리코 SNS 캡쳐

사카이는 재발의 공포 속 다시 꿈을 꾸기 시작했고, 발병 후 5년이 지나 마침내 '관해'에 이르렀다. 여전히 소아암 후유증으로 근육과 체중이 정상적으로 돌아오지 않고 있지만, 그건 꾸준한 노력 앞에 걸림돌이 되지 못했다. 그리고 이달 초 합격률 2.76%에 불과한 일본여자프로골프협회(JLPGA)의 2026년도 최종 프로테스트를 통과했다. 총 21명이 테스트 자격을 통과했다. 고등학교 3학년 때 최종 프로 테스트에서 73위, 두 번째 도전에선 2차 예선에서 고배를 마신 사카이는 삼수 만에 마침내 프로 뱃지를 달았다. 그는 "한번 프로 테스트의 긴장감을 경험해 본 것이 컸다"며 해맑게 웃었다.

사카이는 "내 경험이 같은 병과 싸우고 있는 분들에게 희망이 된다면 정말 기쁠 것 같다. 앞으로는 프로 선수로서, 좋은 성적과 멋진 플레이를 통해 나를 도와준 모든 분께 보답하고 싶다"라고 말했다. 그는 개인 SNS를 통해 이같은 소감도 남겼다. "중학교 2학년 때 9개월간 골프를 할 수 없었던 시기가 있었습니다. 당시 나를 도와준 의료진에게도 좋은 소식을 전할 수 있게 되어 정말 기쁩니다!"

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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