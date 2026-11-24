사진제공=KLPGA

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[스포츠조선 김용 기자] 한국 여자 골프의 경사!

한꺼번에 3명의 선수가 미국 LPGA 투어 시드 획득에 성공했다.

KLPGA 스타 플레이어 김민선, 유현조, 이다연이 2027 시즌 LPGA 투어에 합류한다. 세 사람은 24일(한국시각) 미국 앨라배마주 모빌에 위치한 RTJ매그놀리아그로브 그로싱스 코스에서 끝난 LPGA 투어 퀄리파잉 시리즈 최종 5라운드에서 시드를 부여받는 합격선인 25위 안에 이름을 올렸다. 세 사람은 내년 시즌 LPGA 투어 출전권을 확보하며 골프 인생 전환점을 마련하게 됐다.

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올시즌 2관왕, 통산 3승에 빛나는 김민선은 한국 선수 중 가장 높은 단독 4위에 올랐다. 최종 5라운드까지 치러야 하는 이번 시리즈에서 김민선은 4라운드까지 14언더파 공동 4위에 이름을 올려 합격 안정권에 들었다. 김민선은 기세를 몰아 마지막 5라운드에서도 무려 7타를 줄이는 맹활약으로 단독 4위로 시리즈를 마감했다.

올시즌에만 3승, 통산 5승을 자랑하는 유현조도 내년 미국에서 뛴다. 유현조도 5라운드에서 4타를 줄여내며 합계 14언더파 22위로 기준을 통과했다. 국가대표 출신으로 2024년 데뷔해 꾸준한 경기력을 과시한 유현조는 LPGA 무대에 진출할 유력 후보 중 한 명이었는데, 이번 도전에서 자신의 꿈을 이뤘다.

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통산 10승에 빛나는 '작은 거인' 이다연도 극적으로 LPGA행 티켓을 거머쥐었다. 4라운드까지 합계 6언더파 공동 41위로 탈락 위기에 몰렸던 이다연은 마지막 5라운드 이글 1개 포함, 7언더파를 몰아치며 최종 13언더파 기록을 달성했다. 특히 마지막홀 버디가 극적이었다. 이 버디로 커트라인인 13언더파에 합류하며 공동 23위가 돼 LPGA 선수가 됐다.

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KLPGA, LPGA에서 한 시대를 풍미한 이정은6도 퀄리파잉 시리즈를 통해 부활을 노렸지만, 아쉽게 1타 차이로 공동 28위에 그쳤다. 하지만 조건부 출전권을 받아 미국에서 활동할 수 있게 됐다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com