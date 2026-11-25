사진제공=한국골프장경영협회

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[스포츠조선 김용 기자] 문화체육관광부 장관상 수상한 'CLUB HOUSE'

한국골프장경영협회 협회보인 월간 'CLUB HOUSE'가 '2026 대한민국 커뮤니케이션대상' 시상식에서 장관상을 받는 영광을 안았다.

'CLUB HOUSE'는 24일 서울 광화문 한국프레스센터에서 열린 시상식에서 인쇄사외보 부문 문화체육부 장관상을 수상했다.

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한국골프장경영협회는 2024년 인쇄사외보 부문 대상, 2025년 국회 문화체육관광위원장상 수상에 이어 올해 문화체육관광부 장관상까지 거머쥐며 3년 연속 수상의 영예를 안았다.

대한민국 커뮤니케이션대상은 한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부, 고용노동부, New York Festivals 등 국내외 정부 기관과 단체 등이 후원하는 시상식이다. 정부 기관과 지방자치단체, 기업, 협회, 단체 등에서 제작하는 인쇄 사보, 전자 사보, 방송, 사사 부문을 비롯해 ESG, 문화 예술, 노사 협력, AI 부문 등 조직 커뮤니케이션 관련 전 분야를 심사해 매년 뛰어난 커뮤니케이션 성과를 보인 단체 및 기관에 수여된다.

사진제공=한국골프장경영협회

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한국골프장경영협회는 회원사 및 골프장을 찾는 내장객들에게 양질의 골프 콘텐츠를 제공할 목적으로 1992년 월간 'CLUB HOUSE'를 창간해 매월 골프장 산업 관련 현안과 골프장 경영에 필요한 각종 정보를 전달하고 있다.

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한국골프장경영협회 최동호 회장은 "3년 연속으로 거둔 이 값진 결실은 대한민국 골프 산업의 건전한 발전과 가치를 높이기 위해 한 호 한 호 묵묵히 쏟아온 열정과 헌신의 산물"이라며 "전국 골프장 현장에서 땀 흘리며 골프 산업의 내일을 밝혀주신 모든 회원사 임직원 여러분과 영광을 함께 나누고 싶고, 앞으로도 업계의 든든한 가교이자 신뢰받는 매거진으로서 깊이 있는 시선과 유익한 콘텐츠로 보답하겠다"라고 밝혔다.

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한편 한국골프장경영협회는 골프장 사업의 건전한 발전을 도모하고, 골프를 통한 국민 건강 증진 및 레저스포츠 발전에 이바지할 목적으로 1974년 설립된 사단법인이다. 협회는 회원사들과 함께 골프 대중화에 이바지하는 한편, 소외계층과 지역사회를 위한 기부, 골프 꿈나무 후원 등 사회공헌 활동과 친환경 골프 코스 관리, 공익 캠페인 활동 등을 통해 지속 가능 경영을 실천하고 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com