사진제공=KLPGA

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[스포츠조선 김용 기자] 김민솔의 날!

KLPGA 투어가 2026 시즌을 마무리 하는 '2026 KLPGA 대상 시상식'을 성황리에 마쳤다.

KLPGA는 25일 서울 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 대상 시상식을 개최했다. 1999년부터이어져 본 시상식은 한 시즌 동안 최고의 활약을 펼친 선수들과 KLPGA에 아낌없는 사랑을 보내준 관계자 및 내외빈이 모두 참석해 1년 간의 대장정을 마무리하는 골프 축제다.

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올시즌 투어를 빛낸 스타 플레이어들이 총출동했다. 이날 가장 빛난 선수는 단연 김민솔. 지난해 혜성같이 등장해 언니 프로들을 긴장케 한 김민솔은 올시즌 대상, 상금왕, 신인상을 싹쓸이했다. 올시즌 3승으로 상금만 무려 16억2843만원을 벌었다. 신지애 이후 20년 만에 신인 3관왕이 탄생했다.

김민솔은 대상 상금 2000만원과 함께 시상식이 개최된 호텔 클럽 프레지덴셜 스위트 객실 숙박권을 부상으로 받았다. 상금왕, 신인상 부상도 푸짐하게 챙겼다.

사진제공=KLPGA

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김민솔과 '솔림대전' 흥행을 이끈 주인공 서교림도 다승왕으로 자존심을 지켰다. 시즌 내내 김민솔과 라이벌 관계를 형성하며 전분야 경쟁을 펼친 서교림은 비록 대상과 상금왕 타이틀은 놓쳤지만 최다승인 4승을 기록했다. 지난해 무관의 신인왕 아픔을 제대로 털어냈다. 서교림은 이뿐 아니라 골프기자단이 수여하는 기량발전상까지 획득했다.

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팬들이 온라인 투표로 직접 뽑은 인기상은 임희정이 받았다. 드림투어 상금왕은 주가인, 챔피언스투어 상금왕은 이정은3가 영광을 안았다.

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임진영, 짜라위 분짠, 서교림, 장은수, 최예림, 마서영은 올해 첫 우승을 차지하며 'KLPGA 위너스클럽'에 가입했다.

KLPGA 정규투어에서 10년 연속 활동한 정예 선수만 가입할 수 있는 'K-10클럽'에는 김수지, 박민지, 이다연, 전우리가 새롭게 이름을 올렸다.

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최저타수상은 시즌 3승에 빛나는 유현조가 2년 연속 수상자로 선정됐다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com