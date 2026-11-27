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[스포츠조선 김용 기자] 어린 선수가 정말 멋지네. 이 약속을 지키다니.

KPGA 투어에서 뛰는 정재현2575(21)는 올시즌 최종전인 KPGA 투어챔피언십 in jeju에서 생애 첫 승을 따냈다. 그 직전 열린 렉서스 마스터즈에서 마지막 18번홀 짧은 퍼트만 넣으면 우승이었는데, 그걸 실패하고 연장에서 패할 설움을 제대로 털어냈다.

정재현은 당시 우승 후 인터뷰에서 "어렸을 때 많이 아파 병원에서 치료를 받았었다. 첫 우승을 하면 상금의 일부를 꼭 병원에 기부해야겠다는 생각을 했었다"는 자신의 사연을 소개했다.

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그리고 정재현은 약속을 지켰다. 당당히 우승자로 이름을 올린 후, 전남대학교병원을 찾은 것. 정재현은 2016년 갑작스러운 바이러스 감염으로 인해 곳애했고, 당시 전남대병원에서 약 2주간 치료받고 건강을 회복한 바 있다. 정재현은 전남대병원에 발전후원금 2000만원을 기부했다. 첫 우승 상금 10%를 기부하겠다는 마음을 먹고 있었는데, 최종전 우승으로 2억2000만원을 받은 뒤 2000만원을 기부하겠다는 자신과의 약속을 지켰다.

정재현은 "10년 전 아팠을 때 전남대학교병원 의료진분들의 헌신적인 치료 덕분에 건강을 되찾고 우승까지 이룰 수 있었다"며 "오랫동안 마음속에 품어온 약속을 생애 첫 우승과 함께 지킬 수 있어 매우 기쁘고 뜻깊다. 아픈 환자분들의 쾌유와 병원 발전에 조금이나마 보탬이 되기를 바란다"고 소감을 전했다.

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4세 때 필리핀으로 이주해 골프에 입문한 정재현은 2022년 국가 상비군으로 활동 후 2023년 2월 KPGA 프로, 4월 KPGA 투어프로에 각각 입회했다. 입회 후 2부투어인 KPGA 챌린지투어에서 뛰었고 통합 포인트 상위자 자격으로 2024시즌 KPGA 투어에 데뷔했으나 시드 유지에는 실패했다.

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2025년 2부투어 통합 포인트 상위자 자격으로 재차 2026시즌 KPGA 투어 시드를 확보한 정재현은 올 시즌 KPGA 투어 17개 대회에 출전했고 시즌 최종전 'KPGA 투어챔피언십 in Jeju'에서 데뷔 후 35개 대회 출전만에 첫 우승컵을 들어올렸다. 정재현 2575는 우승 포함 6차례 톱10에 들며 2026시즌 제네시스 포인트 8위로 마치는 최고의 한 해를 보냈다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com