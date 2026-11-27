사진제공=KPGA

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[스포츠조선 김용 기자] 신상훈의 날!

2026 시즌 KPGA 투어를 마무리하는 '2026 KPGA 제네시스 대상 시상식'이 27일 서울 그랜드인터컨티넨탈서울파르나스에서 성황리에 개최됐다.

2026 시즌 KPGA 투어는 '제21회 DB손해보험 프로미 오픈'부터 최종전 'KPGA 투어챔피언십 in Jeju'까지 총 19개 대회, 총상금 약 248억 원, 평균 상금 약 13억1000만원 규모로 펼쳐졌다.

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이날 시상식의 주인공은 신상훈. 군 전역 이후 시전 전대회에 출전해 '골프존 오픈' 우승 포함 톱10에 9차례나 이름을 올리며 제네시스 대상 포인트를 착실하게 쌓았다. 그 결과 제네시스 대상 주인공이 되며 보너스 상금 2억원과 제네시스 GV80 하이브리드 차량을 부상으로 받게 됐다. 또 KPGA 투어 시드 5년과 DP월드투어 시드 1년, PGA투어 큐스쿨 최종전 직행 자격을 부여받았다.

신상훈은 '마오타이 TOP10 피니시상' 부문에서도 1위에 올라 2관왕에 오르는 기쁨을 누렸다.

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제네시스 포인트 2위를 차지한 정찬민과 3위 장유빈에게는 2027년 '제네시스 스코티시 오픈' 출전권이 부여됐다. 신상훈이 지난 '제네시스 챔피언십'에서 KPGA 투어 선수 상위 1명 자격으로 '제네시스 스코티시 오픈' 출전권을 이미 확보하면서 해당 특전은 차순위자에게 주어졌다.

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'상금랭킹 1위'는 총 7억9719만2863원의 상금을 획득한 장유빈이 차지했다. 장유빈이 '상금랭킹 1위'에 오른 것은 지난 2024시즌에 이어 2번째다.

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생애 단 한 번 수상할 수 있는 '명출상(신인상)'의 주인공은 신인상 포인트 2472.10포인트를 쌓은 '현대해상 최경주 인비테이셔널' 챔피언 왕정훈에게 돌아갔다. 왕정훈은 67.5472%로 '리커버리율상'도 품에 안았다.

올해의 '덕춘상(최저타수상)'은 올 시즌 평균 69.6563타를 기록한 김성현이 차지했다. 김성현은 63.1579%로 'flex 벙커세이브율상'도 함께 수상했다.

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한국골프기자단이 선정한 '기량발전상(Most Improved Player)'은 시즌 2승을 거둔 최찬이 거머쥐었다. 최찬은 '2026 우리금융챔피언십'에서 첫 승을 거둔 뒤 '동아회원권그룹 오픈'에서 우승컵을 들어올렸다. 최찬은 올 시즌 제네시스 포인트 5위로 시즌을 마쳤다.

'업비트 장타상'의 주인공은 평균 드라이브 거리 311.460야드를 기록한 김승민이 차지했다. 김비오는 평균 1.5707회로 '평균퍼트상'을 받았다.

김홍택은 평균 80.6584%의 기록으로 2023, 2025시즌에 이어 다시 '그린적중률상'을 품에 안았고 강경남이 65.7459%로 '페어웨이안착률상'을 수상했다.

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'올해의 토너먼트 코스상'은 올 시즌 '2026 우리금융챔피언십'과 '더채리티클래식 2026' 2개의 대회를 개최한 서원밸리 컨트리클럽으로 선정됐다. 본 상은 2026시즌 KPGA 투어에서 활동한 선수와 경기위원회의 투표로 선정됐다.

올해 신설된 '베스트 토너먼트상'은 두 부문으로 나뉘어 시상을 진행했다. '베스트 토너먼트상(엔터테인먼트 및 퍼포먼스)' 부문은 '2026 렉서스 마스터즈'에게 돌아갔고, '베스트 토너먼트상(사회공헌) 부문에서는 '더채리티클래식 2026'이 영예를 안았다.

'우수 지도자상'은 이재혁이 받았고 '해외특별상'은 김시우에게 돌아갔다. 올해 KPGA 챔피언스투어에서 2승을 거두며 통합포인트와 상금순위 1위에 오른 김성용이 'KPGA 챔피언스투어 올해의 선수상'을 수상했고 2부투어인 KPGA 데이비드골프 투어에서 1승과 함께 통합포인트와 상금순위 1위에 자리한 정재훈이 'KPGA 데이비드골프 투어 올해의 선수상'을 받았다.

이어 제네시스는 제네시스 포인트 TOP10 선수에게 총 5억 원의 보너스 상금을 차등 지급했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com

◇'2026 KPGA 제네시스 대상 시상식' 주요 수상자

- 제네시스 대상 : 신상훈

- 상금랭킹 1위 : 장유빈

- 한국골프기자단 선정 기량발전상(Most Improved Player) : 최찬

- 명출상(신인상) : 왕정훈

- 덕춘상(최저타수상) : 김성현

- 업비트 장타상 : 김승민

- 페어웨이안착률상 : 강경남

- 리커버리율상 : 왕정훈

- flex 벙커세이브율상 : 김성현

- 그린적중률상 : 김홍택

- 평균퍼트상 : 김비오

- 마오타이 TOP10 피니시상 : 신상훈

- 해외특별상 : 김시우

- 올해의 지도자상 : 이재혁

- 챔피언스투어 올해의 선수상 : 김성용

- 데이비드골프 투어 올해의 선수상 : 정재훈

- 올해의 토너먼트 코스상 : 페럼클럽

- 베스트 토너먼트상(엔터테인먼트 및 퍼포먼스 부문) : 2026 렉서스 마스터즈

- 베스트 토너먼트상(사회공헌 부문) : 더채리티클래식 2026