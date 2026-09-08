쿠션 하나로 완성하는 베이스 메이크업, 원하는 피부 표현에 맞게 고르자

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퍼프로 두드려 바르는 한국의 대표적인 베이스 메이크업, 쿠션.

리퀴드 파운데이션을 병이나 튜브에서 덜어 사용하는 대신 파운데이션 내용물을 콤팩트한 용기에 담고 전용 퍼프로 찍어 바르는 쿠션, 사실 우리나라에서부터 시작되었다.

쿠션은 베이스 제품과 퍼프가 하나의 콤팩트 안에 들어 있어 별도의 브러시나 스펀지를 준비하지 않아도 된다. 부피도 작아 들고 다니기에도 편하다.

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새 제품은 내용물이 충분히 묻어 나오는 경우가 있어 퍼프를 세게 누를 필요가 없다. 오히려 세게 누르면 너무 많은 내용물이 나올 수 있다는 점은 미리 알아두자. 필요한 양만 조금씩 사용하면 양 조절이 쉽다.

메이크업할 때뿐 아니라 외출 중 수정 화장을 할 때도 사용할 수 있다는 점이 리퀴드 타입의 파운데이션과 비교했을 때 확실한 장점이다. 베이스가 지워진 부분이나 추가로 커버하고 싶은 곳에 조금만 찍어 다시 두드려 바를 수 있다.

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다만 이미 피지나 유분이 많이 올라온 상태에서 쿠션을 바로 덧바르면 기존 베이스와 섞일 수 있다. 수정 화장을 할 때는 피부 표면의 유분을 먼저 가볍게 정돈한 뒤 필요한 부분에 조금씩 덧발라야 피부 화장이 뜨거나 뭉치지 않는다.

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제품에 따라 윤광을 내주기도, 피부를 보송하게 만들어 주거나 그 중간 단계인 새틴 또는 세미매트한 피부 표현을 만들어 주기도 한다. 글로우·세미매트·매트 각 제형 별 쿠션을 알아보았다.

티르티르 홈페이지

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1. 티르티르 마스크 핏 레드 쿠션

티르티르 마스크핏 레드 쿠션은 피부 결점을 커버하면서도 완전히 보송한 매트보다는 은은한 윤기가 남아 있는 세미 매트와 세미 글로우한 피부 표현을 할 수 있다. 티르티르는 '윤광 커버'를 주요 특징으로 소개하고 있다.

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특히 총 45컬러로 구성되어 있어 밝은 톤부터 딥한 톤까지 선택 폭이 넓다.

2. 정샘물 에센셜 스킨 누더 쿠션

정샘물 에센셜 스킨 누더 쿠션은 얇고 자연스러운 커버와 맑은 윤광 표현이 특징이다. 피부 결을 두껍게 덮지 않고, 은은한 윤기를 살린 베이스 메이크업을 연출할 수 있다.

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13호부터 25호 피부톤까지 사용할 수 있으며, 그 중에서도 화사한 베이스, 자연스러운 베이스, 차분한 베이스 타입으로 나뉘어져 있어 피부 톤에 맞는 선택을 할 수 있다.

라네즈 홈페이지

3. 라네즈 네오 쿠션 더 매트

라네즈 네오 쿠션 더 매트는 매트 타입으로 보송한 피부를 연출할 수 있다. 라네즈에 따르면 커버력도 꽤 높은 편으로 모공과 잡티를 쉽게 가릴 수 있다고 한다.

특히 라네즈는 유분이 많이 올라오는 지성이나 복합성 피부에 사용하는 것을 추천하고 있다. 참고로 건성과 악건성에는 글로우 타입인 네오 쿠션 더 글로우, 수부지에는 세미 매트인 네오 쿠션 뮤이를 추천하고 있다.

헤라 홈페이지

4. 헤라 블랙 쿠션 파운데이션

헤라 블랙 쿠션은 얇고 매끈하게 밀착되는 소프트 새틴 피부 표현을 할 수 있다. 즉, 지나치게 보송하지도 않고 기름진 것처럼 번들거리지도 않는 은은한 윤기를 낼 수 있다.

공식 홈페이지에 따르면, 피부톤은 쿨과 뉴트럴 톤으로 나뉘며, 쿨톤은 4가지 컬러로 뉴트럴 톤은 6가지 컬러로 구성되어 있어 각자 피부 톤에 맞는 색상을 고를 수 있다.

쿠션에는 스펀지가 내장되어 있는 타입과 메쉬망이 덮고 있는 타입 두 가지가 있다. 그렇다면, 스펀지 쿠션과 메쉬망 쿠션, 피부 표현도 다를까?

스펀지는 파운데이션 안에 내용물이 스며들어 있고, 커버력이 높은 제형부터 크리미한 부드러운 제형까지 폭넓게 사용할 수 있다.

한편, 메쉬망은 파운데이션 내용물 위에 촘촘한 망을 덧대고 있다. 이 망이 일종의 필터 같은 역할을 하면서 퍼프에 묻어나는 양을 조절할 수 있다. 특히 묽거나 촉촉한 제형을 얇고 균일하게 묻히는 데 활용되기 쉽다.

다만 스펀지형과 메쉬망형의 차이가 피부 표현을 직접 결정하는 것은 아니다. 글로우·매트 등의 마무리는 제품에 담긴 파운데이션 제형에 따라 달라진다.

쿠션은 파운데이션과 퍼프가 하나의 콤팩트에 들어 있어 메이크업을 빠르게 완성하거나 외출 중 수정 화장을 할 때 활용하기 좋다. 제품에 따라 스펀지와 메쉬망 등 내용물을 담는 방식이 다르고, 글로우·새틴·세미매트·매트처럼 피부 표현도 다양하다.

즉, 원하는 커버력, 피부표현, 그리고 피부 상태에 따라서 나에게 맞는 쿠션을 선택하는 것이 좋다.