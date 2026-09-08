K-뷰티에서 유행하는 애교살, 어떤 걸로 할까? 화장품 5가지 알아보기

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애교살 메이크업은 눈 밑의 볼록한 부분을 밝히고 그 아래에 옅은 음영을 더해 입체감을 만들어 준다.

일반적으로 눈 밑의 볼록한 부분 아래에는 옅은 컨투어를 넣고 위쪽에는 밝은 컬러를 더해 표현한다. 최근에는 이를 위해 섀도우뿐 아니라 밝은 펜슬과 음영 펜슬을 함께 구성한 제품도 판매되고 있다.

하지만 애교살 전용 제품이 반드시 필요한 것은 아니다. 밝은 아이섀도나 컨실러로 볼록한 부분을 밝히고, 연한 브라운이나 회갈색 섀도우로 아래쪽 음영을 잡을 수도 있다.

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컬러그램 '올인원 애교살 메이커'(컬러그램 올리브영 공식몰 갈무리)

1. 컬러그램 '올인원 애교살 메이커'

컬러그램의 올인원 애교살 메이커에는 한쪽에는 애교살을 밝히는 컬러, 다른 쪽에는 1.5mm 슬림 음영 라이너가 구성되어 있다. 즉, 볼륨을 줄 부분과 음영을 더하는 두 단계를 한 제품으로 할 수 있다.

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색상은 총 12가지 컬러로 출시되었다. 컬러그램 설명에 따르면 내추럴 펄 볼륨에는 01 웜톤, 02 쿨톤, 07 웜피키, 그윽한 음영 볼륨에는 13 썬베리, 14 로지펄, 무펄 매트 볼륨엔 03 진짜, 11 진짜피치, 12 진짜핑크를 추천하고 있다.

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더샘 '샘물 애교살 메이커'(더샘 홈페이지)

2. 더샘 '샘물 애교살 메이커'

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더샘 샘물 애교살 메이커는 눈 밑 애교살을 만들어주고 채워줄 수 있는 듀얼 타입 언더 아이라이너다. 한쪽에는 음영을 그릴 수 있는 펜슬과 다른 쪽에는 볼륨을 채워주는 펄 파우더로 구성되어 있다.

제품 설명을 확인하면 각 호수 별로 펄의 색상이 조금 다른 점을 확인할 수 있다. 01 애교 통통 화이트는 화사한 느낌의 펄, 02 눈물 글썽 핑크는 핑크펄, 03 눈물 글썽 골드는 골드펄, 04 눈물 글썽 코랄은 코랄펄, 05애교 통통 아이보리는 아이보리 색상의 펄로 구성되어 있다.

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삐아 '애교살 펜슬'(삐아 홈페이지)

3. 삐아 '애교살 펜슬'

삐아 애교살 펜슬은 앞서 살펴 본 컬러그램과 더샘 제품처럼 한 번에 볼륨과 음영 두 가지로 구성되어 있지는 않다. 다만 펜슬 아래에 브러쉬가 내장되어 있어 자연스럽게 블렌딩 할 수 있다.

색상은 총 7가지로, 01 볼륨 화이트, 02 볼륨 베이지, 03 볼륨 피치는 하이라이팅을 주고 싶을 때, 03 생기 핑크와 05 생기 살몬은 눈가에 생기를 주고 싶을 때, 06 음영 진저와 07 음영 로즈는 차분하게 눈가의 음영을 확장하고 싶을 때 사용할 수 있다고 한다.

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투쿨포스쿨 아트클래스 프로타주 펜슬(투쿨포스쿨 홈페이지)

4. 투쿨포스쿨 '아트클래스 프로타주 펜슬'

투쿨포스쿨의 '아트클래스 프로타주 펜슬'은 눈과 얼굴 여러 부위에 사용할 수 있는 멀티 펜슬이다. 제품 자체는 애교살과 하이라이터, 섀도우와 치크에 사용할 수 있도록 구성되어 있다. 앞에서 본 삐아 제품은 돌려 빼낼 수 있지만 이 제품은 직접 깎아 사용해야 한다.

애교살과 하이라이터로 사용할 수 있는 펜슬은 총 9가지 컬러로, 쿨톤에게는 11 듀베이지, 15 피오니 티, 18 프로스티 라벤더, 19 베베핑크, 20 미스티 그린, 22 허밍 글로우를, 웜톤에게는 01 샤이닝 린넨, 09 쉬어 누드, 14 피치 블룸을 추천하고 있다.

하트퍼센트 '도트 온 무드 젤 아이라이너 펜슬'(하트퍼센트 홈페이지)

5. 하트퍼센트 '도트 온 무드 젤 아이라이너 펜슬'

애교살 아래쪽에 음영을 넣을 때는 밝은 제품뿐 아니라 가는 라이너도 활용할 수 있다. 하트퍼센트는 '도트 온 무드 젤 아이라이너 펜슬'을 아이라인, 섀도우 및 애교살 연출에도 사용할 수 있는 제품으로 소개한다.

눈 밑 볼록한 부분 아래에 얇은 선을 넣고 경계를 풀어주는 방식으로 사용할 수 있다. 처음부터 진하게 그리기보다는 실제 웃었을 때 생기는 눈 밑 굴곡을 따라 소량 사용하는 편이 좋다.

애교살 메이크업 제품은 모두 같은 방식으로 사용하는 것은 아니다. 애초에 듀얼 타입으로 나오는 경우도 있고, 눈 밑을 밝히거나 컬러를 더하는 펜슬 타입도 있다. 또한 음영을 그리는 데 활용할 수 있는 제품도 있다.

다만 제품을 고를 때는 자신의 피부 톤과 눈 밑 색을 함께 확인하는 것이 좋다. 또한 어떤 제품을 사야 할지 고르기 어렵다면 이미 기존에 갖고 있는 화장품을 사용해서 애교살을 그릴 수 있다.