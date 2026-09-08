K-뷰티 메이크업에서 '삼각존'이란? 눈매를 바꿔줄 수 있는 사소하지만 중요한 부위

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메이크업 콘텐츠를 보다 보면 '삼각존을 채운다'는 표현을 자주 볼 수 있다. 해외에서는 익숙하지 않은 표현이지만 한국에서는 눈매를 조절할 때 사용하는 대표적인 아이 메이크업 용어 중 하나다.

삼각존은 눈꼬리와 아래 속눈썹 라인 사이에 만들어지는 작은 삼각형 모양의 공간을 말한다. 국내에서는 이 부위에 아이섀도나 아이라이너로 음영을 넣어 표현하고 있다.

삼각존에 음영을 넣으면 눈매가 어떻게 달라질까?

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삼각존 메이크업의 핵심은 눈꼬리와 아래 속눈썹 라인을 연결하면서 눈의 바깥쪽 형태를 조절하는 것이다.

눈꼬리 바로 아래에 부드러운 음영을 더하면 위쪽 아이라인과 아래쪽 눈매가 연결돼 눈 바깥쪽에 깊이감이 생긴다. 색을 바깥 방향으로 조금 확장하면 눈매가 옆으로 길어 보이도록 표현할 수도 있다.

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이때 삼각존 전체를 짙은 색으로 꽉 채우면 부자연스러워질 수 있는데, 경계가 선명하거나 아래쪽까지 음영이 넓게 내려가면 오히려 눈 밑이 어두워 보일 수 있다. 그래서 자연스럽게 색을 더하고 경계를 풀어주는 방식을 많이 사용하고 있다.

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그렇다면 삼각존 메이크업은 어떻게 할 수 있을까?

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먼저 밝은 베이스 아이섀도우를 눈두덩과 눈 밑에 얇게 펴 바른 뒤, 조금 더 짙은 색을 눈꼬리 부분에 올린다.

그 다음 작은 브러시나 얇은 아이라이너를 이용해 아래 속눈썹 바깥쪽 3분의 1지점에서 눈꼬리를 향해 색을 연결한다. 눈꼬리와 아래 속눈썹 사이에 남는 작은 공간을 중심으로 색을 넣은 뒤 경계를 부드럽게 풀어준다.

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처음부터 진한 색을 많이 바르기보다는 소량을 여러 번 레이어링 하는 편이 조절하기 쉽고, 좀 더 자연스러운 표현을 할 수 있다.

삼각존에는 일반적으로 눈 전체에 사용한 아이섀도우보다 한 단계 어두운 톤의 색상을 사용할 수 있다. 예를 들어서 눈가에 핑크빛 아이섀도우를 바를 거라면, 삼각존에는 핑크와 브라운이 섞인 톤을 사용할 수 있다.

또한 아이라이너는 검은색 아이라이너로 삼각존 전체를 채우기 보다 피부와 기존의 아이섀도우 사이에서 자연스럽게 연결되는 색을 칠하면 음영의 경계가 덜 도드라진다.

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여기서 문제. 애교살 메이크업과 삼각존은 어떻게 다를까?

애교살 메이크업은 아래 속눈썹 밑, 웃었을 때 볼록하게 나오는 부분을 밝히고, 그 아래에 그림자가 지는 부분에 음영을 표현한다. 삼각존의 경우, 눈꼬리 끝에 있는 삼각형처럼 생긴 작은 공간에 음영을 더해준다.

그래서 두 가지 메이크업을 함께 사용할 수 있다. 눈 중앙 아래쪽에는 애교살을, 눈꼬리 바깥 쪽에는 삼각존 음영을 넣어 눈 아래와 끝을 하나의 아이메이크업처럼 표현할 수 있다.

즉, 삼각존은 작은 영역이지만 눈매 느낌을 바꿀 수 있다는 것.

삼각존은 아이 메이크업에서 넓은 면적을 차지하는 부분은 아니다. 하지만 눈꼬리 바로 아래의 작은 삼각형 모양의 부분이 아이섀도와 아이라인, 아래 속눈썹 라인을 이어주는 역할을 할 수 있다.

특히 한국 아이 메이크업처럼 전체 색조는 비교적 부드럽게 유지하면서 눈의 가로 길이나 바깥쪽 깊이를 표현하고 싶을 때 자주 활용된다.

다만 눈의 모양과 눈꼬리 각도에 따라 어울리는 음영 위치와 범위는 달라질 수 있다. 정해진 삼각형을 그대로 그리기보다는 자신의 아래 속눈썹 라인과 눈꼬리가 만나는 위치를 기준으로 조금씩 범위를 조절하는 것이 중요하다.