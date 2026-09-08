파운데이션을 얇고 고르게, 피카소로 알아 보는 메이크업 스파츌라 제대로 쓰는 법

피카소 함경식 투웨이 스파츌라(피카소 홈페이지)

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파운데이션을 얇게 펴 바르는 메이크업 도구, 스파츌라

파운데이션을 바를 때는 주로 퍼프나 스펀지, 브러시를 사용한다. 그런데 한국에서는 얇고 긴 금속 도구인 '스파츌라(Spatula)'도 베이스 메이크업 도구로 널리 쓰이고 있다.

스킨케어 단계에서도 스파츌라를 사용하는데, 보통 크림을 덜어내거나 여러 제품들을 섞는데 사용한다. 이걸 베이스 메이크업에서 활용하면 파운데이션을 얇고 균일하게 피부 위에 펼칠 수 있다.

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Spatula의 한글 표기는 실제 업계에서 스파츌라·스패출러·스패츌러 등 여러 표현이 뒤섞여 쓰이고 있다. 이 글에서는 '스파츌라'로 통일했다.

그렇다면 메이크업 스파츌라는 어떻게 사용할까?

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먼저 손등에 리퀴드 파운데이션을 소량 덜어내고 스파츌라의 긴 날에 파운데이션을 묻힌다.

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그 다음 스파츌라를 피부에 거의 직각으로 세운 뒤 볼 안쪽에서 바깥쪽으로 가볍게 밀어 파운데이션을 얇게 펼친다. 이때 볼이나 이마에 나눠서 사용하면 양을 조절하기 더 쉽다.

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마지막으로 퍼프나 스펀지로 피부를 가볍게 두드린다. 즉, 스파츌라는 파운데이션을 펼치는 역할을 하고, 퍼프는 피부와 제품의 경계를 두드려 밀착시키는 역할을 하는 셈이다.

스파츌라는 베이스 제품을 얇고 고르게 펴 바를 수 있는 도구라서 처음부터 많은 양의 파운데이션을 사용할 필요는 없다. 대신 조금 더 커버가 필요한 부분에 다시 레이어링하면 된다. 아니면 컨실러를 부분적으로 사용해도 괜찮다.

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올리브영은 물론 다이소에서도 메이크업 스파츌라를 쉽게 찾아볼 수 있다. 다만 제품마다 크기와 모양이 조금씩 다르다. 파운데이션을 얇고 고르게 펴 바른다는 기본적인 용도는 같지만, 형태에 따라 사용하기 좋은 부위와 활용법은 조금씩 다를 수 있다.

피카소X함경식 메이크업 스파츌라는 대표적인 제품 가운데 하나다. 기본형부터 좁은 부위에 쓰기 좋은 형태까지 여러 종류의 메이크업 스파츌라를 선보이고 있다.

1. 피카소X함경식 메이크업 스파츌라

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가장 기본적인 길쭉한 형태의 제품이다. 긴 날을 이용해 파운데이션을 얇게 펼칠 수 있어 볼이나 이마처럼 비교적 넓은 부위에 베이스를 고르게 바르기 좋다.

피카소는 이 제품을 여러 겹 덧발라도 매끄럽게 바를 수 있는 베이스 메이크업 도구로 소개하고 있다. 길쭉한 날을 이용해 볼이나 이마처럼 넓은 부위에 파운데이션을 얇고 고르게 펴 바를 수 있는 기본형이다.

2. 피카소X함경식 투웨이 메이크업 스파츌라

투웨이 제품은 기본형보다 짧고, 서로 다른 형태의 면을 활용할 수 있도록 만들어졌다. 피카소는 리퀴드 타입의 파운데이션 뿐만 아니라 쿠션 파운데이션, 기초 제품에도 사용할 수 있다고 소개하고 있다.

짧고 좁은 날은 코 옆이나 턱처럼 면적이 작거나 굴곡이 있는 부분에 베이스 제품을 펴 바를 때 활용할 수 있다. 반대쪽은 크림이나 베이스 제품을 덜어내는 용도로 사용할 수 있다.

3. 피카소X함경식 메이크업 스파츌라 미니

미니는 이름 그대로 기본형보다 얇고 작은 형태의 스파츌라다. 기본형과 비슷한 모양으로 생겼지만 조금 더 가는 형태를 사용하고 싶을 때 쓸 수 있다.

미간, 인중, 턱, 입 주변처럼 좁고 굴곡이 있는 부분에 소량의 베이스를 얇게 펴 바를 때 활용하기 좋다. 미니라서 파우치에 넣어 휴대하기에도 편하다.

피카소 함경식 커브드 스파츌라(피카소 홈페이지)

4. 피카소X함경식 커브드 메이크업 스파츌라

날이 일자로 뻗은 기본형과 다르게 커브드는 곡선 형태로 휘어져 있다. 곡선 형태라 평평한 날보다 얼굴에 굴곡진 부위에 쉽게 파운데이션을 바를 수 있다.

볼처럼 넓은 부위에도, 코 옆이나 콧망울 주변, 턱 주변까지 파운데이션을 고르게 얇게 바를 수 있다. 일자형 스파출라 사용 시 각도를 여러 번 바꿔야 했던 부위를 세밀하게 다룰 수 있다.

스파츌라도 파운데이션 제형에 따라 다르게 사용할 수 있다.

스파츌라는 특히 부드럽게 펴 바를 수 있는 리퀴드 타입 파운데이션과 함께 사용하기 쉽다. 반대로 빠르게 굳는 제형이나 점도가 높은 파운데이션은 스패출러로 얇게 펼치는 과정에서 경계가 남을 수 있다. 사용하는 파운데이션의 제형에 따라 한 번에 묻히는 양과 펼치는 범위를 조절해야 자연스러운 피부 표현을 할 수 있다.

피부 요철이 있는 부분에서도 무조건 스파츌라를 반복해서 펴바르기 보다는 파운데이션을 얇게 올린 뒤에 퍼프로 두드려 마무리하는 것이 더 낫다.

또한 스파츌라는 피부에 직접 닿는 메이크업 도구이기 때문에 사용 후 관리도 중요하다. 스테인리스 재질의 스파츌라라면 연마제가 남아 있을 수 있어서 사용하기 전 닦아내는 것이 좋다. 또한 표면에 남은 파운데이션을 닦아 내는 것도 중요하다.