얼굴에 초록색과 보라색을 바르는 이유, 컬러 코렉터 색깔별 활용법

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파운데이션 전에 색으로 피부톤을 보정하는 컬러 코렉터

파운데이션이나 컨실러를 바르기 전, 붉은 기나 칙칙함, 다크서클 같이 보정하고 싶은 부위에 맞춰 사용하는 제품이 컬러 코렉터다.

피부톤과 비슷한 베이지색으로 잡티를 가리는 일반 컨실러와 다르게 컬러 코렉터는 그린·라벤더·피치·옐로 등 다양한 색을 활용한다.

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컬러 코렉팅의 핵심은 서로 대비되는 색을 이용해 피부에서 두드러지는 색을 보완하는 것이기 때문에 얼굴 전체에 사용하기 보다는 필요한 부위에만 얇게 사용하는 것이 중요하다.

더페이스샵 fmgt 골드 콜라겐 앰플 메이크업 베이스 그린(더페이스샵 홈페이지)

1. 붉은 기가 신경 쓰인다면 초록색 계열 코렉터

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초록색 계열의 그린 컬러 코렉터는 콧방울 주변이나 볼, 붉은 잡티처럼 붉은 기가 두드러지는 부분을 커버할 수 있다.

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다만 그린 컬러를 너무 많이 사용하면 피부가 회색빛이나 창백하게 보일 수 있다. 코렉터로 완전히 커버하려고 여러 번 덧바르기 보다 처음부터 적은 양으로 시작하는 편이 좋다.

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시중에 판매되고 있는 그린 컬러 코렉터로는 더페이스샵 'fmgt 골드 콜라겐 앰플 메이크업 베이스 그린'과 더샘의 '커버 퍼펙션 팁컨실러 그린 베이지'가 있다.

라네즈 스킨 베일 베이스 EX 40호 퓨어 바이올렛(라네즈 홈페이지)

2. 노랗고 칙칙한 피부에는 보라색 계열 코렉터

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라벤더나 퍼플 계열의 코렉터는 노란기가 도드라져 보이거나 전체적인 피부톤이 칙칙하게 느껴질 때 사용할 수 있다. 즉, 특정 잡티 하나를 가리기보다 피부톤을 정돈하는데 도움을 줄 수 있다.

하지만 이미 피부가 푸른 실핏줄이 보이는 등 푸른 기를 띄거나 창백한 편이라면 라벤더 컬러를 많이 사용할수록 원하는 결과와 달라질 수 있다.

시중에서 찾아 볼 수 있는 퍼플 계열 제품으로는 라네즈 '스킨 베일 베이스_EX 40호 퓨어 바이올렛'과 이니스프리 '라이트 피팅 메이크업 베이스 1호 퍼플' 등이 있다.

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더샘 커버 퍼펙션 트리플 팟 컨실러(더샘 홈페이지)

3. 눈 밑이 푸르거나 어둡다면 피치·오렌지 계열

피치나 오렌지 컬러는 눈 밑 다크서클처럼 푸른빛이나 회색빛이 보이는 부위에 활용할 수 있다. 특히 눈 밑은 컨실러를 여러 번 덧바르면 베이스가 두꺼워지거나 주름 사이에 제품이 끼기 쉽다. 이럴 때 먼저 컬러 코렉터를 얇게 사용하고 그 위에 피부색과 비슷한 컨실러를 올리면 자연스럽게 커버할 수 있다.

하지만 다크서클의 색은 사람마다 다르다. 갈색처럼 보이는 경우도 있고 푸른빛이 강한 경우도 있어 무조건 오렌지 컬러를 선택하는 것보다 실제 눈 밑 색을 먼저 확인하는 것이 좋다.

피치·오렌지 계열 제품으로는 더샘 '커버 퍼펙션 트리플 팟 컨실러'를 활용할 수 있다. 여러 색상의 컨실러가 한 용기에 구성돼 있어 피부 결점을 가리는 베이지 컬러와 함께 컬러 코렉팅용 색상을 사용할 수 있다.

컬러 코렉터는 일반적으로 스킨케어와 선케어를 마친 뒤, 파운데이션이나 쿠션을 사용하기 전에 바른다.

먼저 얼굴에서 어떤 색을 보정하고 싶은지 확인한 뒤 붉은 기, 다크서클, 칙칙함 등 신경 쓰이는 부위에 맞춰 코렉터 색을 선택하면 된다.

이때 꼭 한 가지의 컬러만 사용할 필요는 없다. 예를 들어, 볼 주변의 붉은 기에는 그린, 눈 밑에는 피치처럼 한 번의 메이크업에서 여러 색을 나눠 사용할 수도 있다.

하지만 코렉터 자체로 피부톤을 완전히 덮으려고 하거나 톤 보정하려는 색상이 많아질수록 베이스가 두꺼워질 수 있다. 그래서 가장 눈에 띄는 부위 위주로 소량씩 커버하고, 색이 어느 정도 보정될 만큼만 사용한 뒤 파운데이션이나 쿠션을 덧바르는 것이 좋다.

마지막으로 잡티가 신경 쓰인다면 컨실러로 마무리 하면 된다. 컬러 코렉터를 사용했다고 모든 잡티가 커버되는 것은 아니기 때문에 추가로 눈에 띄는 잡티가 신경 쓰인다면 피부톤과 비슷한 컨실러를 덧바를 수 있다.

이때 베이스 제품을 강하게 문지르면 먼저 바른 코렉터가 밀릴 수 있다. 퍼프나 스펀지를 이용해 가볍게 두드리듯 올리고, 그래도 잡티나 다크서클이 남아 있다면 마지막에 피부톤과 비슷한 컨실러를 필요한 부분에만 추가하면 된다.