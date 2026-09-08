얼굴이 밋밋해 보인다면, 입체적으로 보이는 하이라이터 위치 5곳

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하이라이터는 얼굴의 각 요소를 밝혀주며 얼굴을 입체적으로 보이게 할 수 있다. 흔히 광대뼈 위에 많이 바르는데, 최근에는 눈앞 머리부터 입술 산처럼 작은 부위에 포인트를 주는 방식도 자주 보이고 있다.

즉, 얼굴 전체를 번쩍이게 만드는 것보다 조금 더 도드라졌으면 하는 부분을 골라 하이라이터로 밝힐 수 있다. 하지만 같은 하이라이터라도 어디에 올리느냐에 따라 메이크업 분위기가 달라진다. 광대 외에도 활용할 수 있는 위치 5곳을 살펴봤다.

1. 눈앞머리, 작은 점처럼 밝히기

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눈앞머리는 최근 아이돌 메이크업에서도 쉽게 볼 수 있다. 눈앞머리 가까이에 작은 점을 찍듯 하이라이터를 더하면 아이 메이크업에 반짝이는 포인트를 만들 수 있고, 눈매가 시원하게 트여 보일 수 있다.

이때 넓게 펄을 퍼뜨리는 것보다는 작은 브러시나 손끝으로 좁은 범위에 조금씩 올리는 것이 핵심이다. 그리고 눈물샘 바로 앞쪽이 아닌, 눈앞머리 살짝 바깥쪽에 올리는 편이 좋다.

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만약 너무 진한 펄을 눈 앞머리 바로 안쪽까지 바르면 눈곱처럼 보일 수 있다.

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2. 코 끝, 가장 볼록한 부분만 콕

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보통 코에 하이라이터를 바를 때 높은 코처럼 보이게 하기 위해서 콧대를 따라 그리는 경우가 많다. 콧대뿐만 아니라 코 끝에도 하이라이터를 얹어서 입체감을 살릴 수 있고, 중안부가 축소되어 보일 수 있다.

여기서는 둥근 코 끝 부분에 넓게 하이라이터를 바르면 오히려 코가 넓어 보일 수 있다. 그래서 빛이 맺히는 볼록한 부분에만 좁게 터치를 하는 것이 포인트다.

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코 주변에 유분이 많다면 유분기와 하이라이터가 뭉칠 수 있어 양을 줄이는 것이 좋다. 또한 모공이 크다면 펄 입자가 큰 것보다 입자가 고운 타입이 낫다.

3. 눈썹뼈, 눈 위쪽에도 빛을 더한다

눈썹 아치 부분처럼 얼굴 부위 중 뼈가 돌출된 부분에 가볍게 터치하면 된다. 눈 위쪽에 밝은 지점을 만들면서 아이 메이크업에 입체감을 더할 수 있다.

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눈썹 전체를 따라 하이라이터를 길게 그으면 어색해 보일 수 있다. 이때 이미 눈가에 펄 아이섀도우를 많이 사용했다면 눈가가 부어 보일 수 있어 하이라이터는 생략하거나 아주 좁게 사용하는 편이 좋다.

4. 입술산, 립 메이크업 위에 한 번 더

윗입술 중앙에서 M자 형태로 올라온 입술산에도 하이라이터를 올리면 윗입술의 윤곽을 밝게 강조할 수 있고, 입술이 도톰해 보일 수 있다.

하지만 너무 넓게 바르거나 흰 펄을 많이 올리면 인중에 땀이 났거나 번들거리는 것처럼 보일 수 있다. 또한 립 컬러와 너무 대비되는 펄보다는 피부 톤과 잘 어우러지는 하이라이터를 조금만 바르는 것이 좋다.

5. 턱끝, 얼굴 아래쪽에도 밝은 지점을 만든다

하이라이터가 광대와 코 주변에만 몰리면 얼굴 위쪽에 광이 집중된다. 이때 턱끝에도 소량을 올리면 얼굴 아래쪽에도 입체감을 줄 수 있다.

하지만 턱 전체를 넓게 밝히면 턱과 하관이 부각되어 보일 수 있고, 턱의 요철과 트러블이 부각될 수 있다. 그래서 턱 쪽에 넓게 바르기 보다는 정면에서 봤을 때 가장 돌출된 부분에만 슥슥 바르는 것이 좋다.

하이라이터는 광대뿐 아니라 눈앞머리, 콧볼, 눈썹뼈, 입술산, 턱끝처럼 다양한 위치에 활용할 수 있다. 얼굴 윤곽이 도드라진 부분에 살짝 발라 얼굴의 입체감을 살릴 수 있다.

하지만 중요한 건 모든 부분을 전부 밝히는 것보다 그 날의 메이크업 무드에 맞게 강조하고 싶은 곳을 선택하는 것이 중요하다. 하지만 과한 건 금물, 많이 바르는 것보다 적당히, 올바른 위치에 발라줘야 자연스럽게 연출할 수 있다.

특히 펄 입자가 굵거나 여러 부위에 너무 많은 양을 올리면 피부 요철까지 함께 도드라져 보일 수 있다.