21호도 23호도 이상하다면? 요즘 뜨는 '올리브톤' 베이스

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핑크도 옐로도 맞지 않았던 피부, '올리브톤'이 주목받고 있다.

쿠션이나 파운데이션 같은 베이스를 고를 때 21호인지 23호인지 정하고, 피부 톤에 따라 옐로우 베이스인지 핑크 페이스인지 고르는 방식이 오랫동안 익숙했다.

문제는 같은 21호를 발라도 결과가 다르다는 점이다. 어떤 제품은 유독 붉게 뜨고, 어떤 제품은 누렇게 들뜨는 경우도 종종 찾아볼 수 있다. 즉, 피부 밝기만 맞춰서는 해결되지 않는 문제였던 셈. 이 지점을 파고 들어 국내 화장품 브랜드들이 새로 만들어낸 방식이 '올리브톤'이다.

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이름 때문에 초록색 피부가 떠오르지만, 사실 올리브톤은 그렇게 단순하지 않다.

올리브 계열 피부는 바탕에 녹색이나 회색 기운이 은은하게 섞여 있다. 같은 올리브 안에서도 웜하게 보이는 사람이 있고, 뉴트럴하거나 쿨하게 보이는 사람도 있다. 올리브톤이 피부가 어둡거나 태닝된 사람에게만 나타나는 것도 아니다. 밝은 피부든 깊은 피부든, 밝기와 무관하게 나타난다.

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특히 VDL은 다음과 같은 경우 올리브톤일 가능성이 있다고 설명한다. 딱 맞는 파운데이션을 찾기 어려웠던 경우, 추구미('추구하다'의 추구와 아름다움을 뜻하는 한자 미美가 합쳐진 말)가 세련되고 우아한 쪽인 경우, 파데프리 베이스가 오히려 더 잘 맞는 경우, 그리고 23~25호처럼 어두운 피부인 줄 알았는데 실제로는 21호가 맞았던 경우다.

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또한 일부 올리브톤 피부에서는 노란 기가 강하게 도는 웜톤 파운데이션을 사용했을 때 얼굴이 노랗게 떠 보일 수 있다. 반대로 핑크 기가 강한 쿨톤 베이스는 얼굴이 붉게 보이게 하거나 피부와 동떨어져 보일 수 있다.

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올리브톤이 주목받으며 헷갈리기 쉬운 게 초록색 메이크업 베이스다. 그린 컬러 코렉터는 보색 원리로 붉은 기를 상쇄시켜줄 수 있는 색 보정 제품으로, 콧방울이나 볼처럼 홍조가 도드라지는 부위에 소량 얹어서 쓸 수 있다.

반면, 올리브 파운데이션이나 쿠션은 애초에 웜·핑크 톤이 미묘하게 어색한 경우 뉴트럴한 느낌의 베이스를 얼굴에 펴 바르는 것. 물론 개개인의 피부톤에 따라 올리브톤 베이스로 홍조를 상쇄하는 효과를 낼 수도 있다

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반면 올리브 베이스는 피부에 초록색을 덧입혀 홍조를 가르는 게 아닌, 처음부터 피부톤을 고려해서 컬러를 조정한 베이스 제품이다.

국내에서도 이제 '올리브'라는 이름을 실제 쿠션과 파운데이션 컬러에서 찾아볼 수 있다.

에스쁘아 비벨벳 커버 쿠션(에스쁘아 홈페이지)

쿠션의 경우, 에스쁘아에서 '비벨벳 커버 쿠션'에 21.5호 밀키 올리브와 23.5호 페어 올리브 두 컬러를 국내에 공식 출시했다.

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에스쁘아는 신규 컬러에 붉은 기를 덜어내고 노란 기를 은은하게 조절한 뉴트럴 베이스를 적용했다고 설명했다. 별도의 색 보정 제품 없이도 자연스러운 피부 톤 표현이 가능하도록 설계했다는 설명이다.

VDL 커버 스테인 퍼펙팅 파운데이션(올리브영 제품 페이지)

리퀴드 타입 파운데이션에서는 VDL도 '커버 스테인 퍼펙팅 파운데이션'에 올리브 컬러를 추가했다. 분위기 있는 메이크업과 맑고 차분하게 피부톤을 살려준다는 설명.

VDL에서 추가된 올리브 컬러가 눈에 띄는 건, 단순히 피부 밝기 선택지를 늘린 게 아니라 피부 바탕색까지 고려해 컬러를 따로 고를 수 있게 했다는 점이다.

나에게 맞는 피부톤 고르는 방법, 사실 정답은 하나가 아니다.

예를 들어, 온라인에서는 손목의 정맥 색이나 금·은 액세서리 중 어떤 색이 더 어울리는지 등으로 톤을 구분하는 방법이 흔히 소개된다.

하지만 조명이나 피부 표면의 붉은 기, 태닝 여부 등에 따라 피부색은 다르게 보일 수 있다. 한 가지 방법만으로 자신의 톤을 단정할 필요는 없다.

그래서 파운데이션을 고를 때는 실제 제품을 턱선에 발라 얼굴과 목 사이의 색 차이를 확인하는 것이 도움이 된다. 바른 직후뿐 아니라 시간이 지난 뒤 피부에서 색이 어떻게 변하는지도 함께 살펴보는 편이 좋다.

즉, 제품에 '올리브'라고 적혀 있다고 모든 올리브 피부에 같은 색이 어울리는 것도 아니다. 같은 올리브톤 안에서도 피부 밝기와 색의 균형이 다르기 때문에 직접 테스트해 자신에게 맞는 컬러를 찾는 과정은 여전히 필요하다.