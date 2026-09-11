태연부터 안유진까지, 올 가을 따라 입고 싶은 트렌치코트 코디

@_yujin_an

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선선한 바람이 불기 시작하는 가을, 가장 먼저 떠오르는 패션 아이템 중 하나가 바로 트렌치코트다. 오랜 시간 사랑받아온 클래식 아이템인 만큼 매 시즌 다양한 소재와 실루엣으로 변주되며 올가을에도 꾸준히 활용될 것으로 보인다.

하지만 막상 옷장에서 꺼내 입으려면 어떤 아이템과 매치해야 할지 막막하게 느껴지기도 한다.

패션은 참고할 만한 예시가 있으면 한결 쉽게 접근할 수 있는 법. 일상에서도 부담 없이 시도하기 좋은 아이돌의 트렌치코트 스타일링을 모아봤다. 익숙한 트렌치코트에 새로운 분위기를 더하고 싶다면 이들의 코디에서 힌트를 얻어보자.

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@taeyeon_ss

1. 소녀시대 태연, 짧은 기장으로 연출한 캐주얼 룩

태연은 로우클래식의 로우 웨이스트 워시드 코튼 하프 재킷 카키에 야구 모자와 투박한 부츠를 매치했다.

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짧은 기장의 아우터가 경쾌한 실루엣을 만들고, 캐주얼한 소품을 더해 트렌치코트 특유의 클래식한 분위기를 가볍게 풀어냈다.

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여기에 넉넉한 크기의 검은색 가방을 더해 전체적인 스타일에 무심한 듯 세련된 포인트를 줬다. 격식을 갖춘 트렌치코트를 편안한 일상복으로 활용하고 싶을 때 참고하기 좋은 조합이다.

@zuhazana

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2. 르세라핌 카즈하, 깃을 세워 완성한 자유로운 보헤미안 룩

카즈하는 트렌치코트의 단추를 모두 잠그고 깃을 높게 세워 목선을 감싸는 단정한 실루엣을 연출했다. 여기에 통이 넓은 청바지와 굽이 있는 검은색 부츠를 더해 클래식한 아우터에 자유로운 분위기를 더했다.

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허리 부분을 가볍게 정돈한 벨트와 큼직한 가방도 눈길을 끈다. 서로 다른 무드의 아이템을 조합하면서도 색감과 실루엣의 균형을 맞춰 개성 있는 트렌치코트 스타일을 완성했다.

참고로 카즈하가 착용한 제품은 마지셔우드의 워시드 하프 트렌치코트 베이지 색상이며, 가격은 35만 원대이다.

@_yujin_an

3. 아이브 안유진, 비슷한 색감으로 맞춘 화사한 톤온톤 코디

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안유진이 선택한 트렌치코트는 에스이오의 트렌치 하프 슬릿이다. 짙은 브라운 계열 대신 밝은 아이보리 색상의 트렌치코트로 전체적인 인상을 한층 가볍게 연출했다. 팬츠 역시 화이트 계열로 맞춰 통일감 있는 톤온톤 스타일링을 완성했다.

허리 벨트로 실루엣을 정돈하고, 부드러운 스웨이드 소재의 가방을 더해 단정한 분위기에 소재의 차이를 포인트로 활용했다. 여기에 눈에 띄는 버튼 디테일이 더해져 밝은 색상의 트렌치코트가 자칫 단조롭게 보이지 않도록 균형을 잡아준다.

@j_chaeyeoni

4. 정채연, 원피스처럼 활용한 단아한 트렌치코트 룩

정채연은 하이넥 하프 트렌치코트의 단추를 잠그고 허리 벨트를 묶어 원피스처럼 연출했다.

별도의 장신구는 최소화하고 아우터 자체의 실루엣과 디테일에 집중해 정갈하면서도 우아한 분위기를 완성한 것이 특징이다. 트렌치코트를 단순한 겉옷이 아닌 하나의 스타일링 아이템으로 활용한 셈이다.

넉넉한 길이의 트렌치코트는 이처럼 단독으로 착용해도 충분한 존재감을 보여준다. 다른 아이템을 많이 더하지 않고도 깔끔한 가을 룩을 완성하고 싶다면 참고하기 좋은 스타일이다.

이처럼 트렌치코트는 같은 아이템이라도 기장과 색상, 함께 매치하는 옷과 소품에 따라 전혀 다른 분위기를 연출할 수 있다.

짧은 기장으로 캐주얼하게 풀어내거나, 깃을 세워 클래식한 느낌을 강조하거나, 밝은 색상으로 산뜻한 톤온톤 룩을 완성하는 것도 방법이다. 트렌치코트 자체를 원피스처럼 활용하면 보다 단정하고 우아한 스타일도 연출할 수 있다.

매번 비슷한 방식으로 트렌치코트를 입었다면 올가을에는 익숙한 스타일링에서 한 걸음 벗어나보자. 아이돌의 다양한 코디를 참고해 옷장 속 트렌치코트에 자신만의 분위기를 더해보는 것도 좋은 방법이다.