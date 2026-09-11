아이돌은 진짜 뭘 쓸까? 츄·레이·미연·태연이 직접 공개한 뷰티템

@chuuo3o

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매번 새로운 모습을 보여주는 아이돌들의 뷰티 아이템은 팬뿐 아니라 화장품에 관심이 많은 소비자들에게도 관심의 대상이다.

최근에는 유튜브나 자체 콘텐츠를 통해 직접 파우치를 공개하거나 셀프 메이크업을 선보이며 평소 사용하는 화장품과 향수 등을 소개하는 아이돌도 늘고 있다.

무대에서 사용하는 전문 메이크업 제품만 등장하는 것도 아니다. 메이크업 전 피부를 정돈하는 베이스 제품부터 아이라이너와 블러셔 같은 색조 화장품, 평소 가지고 다니는 향수까지 종류도 다양하다.

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츄부터 아이브 레이, 아이들 미연, 태연까지 직접 콘텐츠를 통해 공개한 뷰티 아이템 네 가지를 모아봤다.

@chuuo3o

1. 화장 전 피부 준비는 이렇게, 츄의 연작 '스킨 퍼펙팅 프로텍티브 베이스 프렙'

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츄는 자신의 유튜브 채널 '지켜츄'를 통해 메이크업 전 사용하는 제품 가운데 하나로 연작의 베이스 프렙 제품을 소개했다.

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메이크업을 시작하기 전 피부에 먼저 발라 화장이 밀리는 것을 줄이기 위해 사용하는 제품이라고 밝혔다.

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연작의 '스킨 퍼펙팅 프로텍티브 베이스 프렙'은 메이크업 전 사용하는 프렙 제품이다. 제품 상세페이지에서도 '화잘먹 베이스', '메이크업 밀착 프라이머' 등의 표현으로 소개되고 있다.

스킨케어를 마친 뒤 바로 색조 메이크업으로 넘어가기보다 베이스 메이크업이 올라갈 피부를 한 번 정돈하는 단계를 중요하게 생각한다면 참고해볼 만한 아이템이다.

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@reinyourheart

2. 해외 출장 캐리어에도 쏙, 아이브 레이의 탬버린즈 '에그 퍼퓸 블루히노키'

아이브 레이는 해외 일정을 담은 유튜브 콘텐츠에서 자신이 직접 챙겨온 캐리어 속 아이템을 공개했다.

리스본 출장에 가져온 다양한 소지품을 하나씩 소개하던 중 등장한 제품이 탬버린즈의 '에그 퍼퓸 블루히노키'다. 블루히노키는 탬버린즈가 상쾌한 파인오일과 푸른 히노키, 드리프트우드를 중심으로 소개하는 향이다.

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탑 노트에는 파인오일과 베르가못, 히비스커스가, 미들 노트에는 워터노트와 히노키가 구성돼 있으며 베이스에는 시더우드와 드리프트우드 등이 담겼다.

레이가 공개한 에그 퍼퓸은 이름처럼 둥근 달걀을 연상시키는 형태가 눈에 띄는 제품이다. 또한 14ml 용량으로 여행이나 외출할 때 간편하게 휴대하고 다니기 편하다.

@noodle.zip

3. 셀프 메이크업에서도 등장, 아이들 미연의 미샤 '팔레트 페인트 젤 라이너'

아이들 미연은 공식 유튜브 채널의 셀프 메이크업 콘텐츠를 통해 자신이 실제 사용하는 다양한 메이크업 제품을 공개했다.

그중 아이라인을 완성할 때 사용한 제품은 미샤의 '팔레트 페인트 젤 라이너'다. 브러시를 이용해 내용물의 양과 라인의 두께를 조절할 수 있다는 장점이 있어 섬세한 아이 메이크업을 선호할 때 사용해 볼만한 아이라이너다.

펜슬이나 리퀴드 타입과는 또 다른 방식으로 아이라인을 표현하고 싶거나 미연의 셀프 메이크업 방법을 따라 해보고 싶다면 참고할 수 있다.

@taeyeon_ss

4. '코덕' 태연의 최애 컬러, 투크 '새틴 도화밤 데이즈'

연예계 대표 '코덕'으로 알려진 태연 역시 자신의 공식 유튜브 콘텐츠에서 직접 구매하고 사용하는 화장품들을 여러 차례 공개해왔다.

그중 투크의 '새틴 도화밤'은 태연의 블러셔 아이템으로 알려지며 주목받은 제품이다. 태연은 여러 컬러 가운데 '데이즈'를 특히 좋아하는 컬러로 소개하며 애정을 드러냈다.

투크 '새틴 도화밤'은 밤 형태의 블러셔 제품으로, 수채화를 칠한 듯 컬러를 물들이는 블러셔 제품으로 소개되고있다. 볼에 자연스럽게 컬러를 더하는 블러셔를 찾고 있거나 평소 태연 특유의 맑고 은은한 치크 메이크업에 관심이 있었다면 눈여겨볼 만하다.

무대 밖 아이돌이 직접 꺼내 보여준 제품이라는 점에서 더욱 눈길이 간다. 베이스 프렙부터 향수, 젤 라이너, 블러셔까지 각자의 취향이 드러나는 아이템이라는 점도 흥미롭다.