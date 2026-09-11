올가을 다시 뜬 ‘청청 패션’, 장원영과 로제는 이렇게 입었다

@for_everyoung10

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위아래를 모두 데님 소재로 맞춰 입는 이른바 '청청 패션'. 1980년대부터 90년대까지 청춘과 자유의 상징으로 사랑받았다. 한때 촌스럽다는 평가를 받았던 '청청 패션'이 다시 옷장 앞으로 돌아왔다.

데님 상의와 하의를 함께 입는 이 스타일은 최근 Y2K와 레트로 트렌드를 타고 K팝 아이돌의 일상복에도 자주 등장하고 있다. 과거와 달라진 점은 상하의의 워싱을 다르게 매치하거나 핏과 실루엣에 변화를 주는 등 연출 방식이 다양해졌다는 것이다.

최근 K-POP 아이돌들은 청청 패션을 각자의 스타일에 맞게 변형해 선보이고 있다.

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@for_everyoung10

1. 아이브 장원영, 미묘한 워싱 차이로 완성한 청청 패션

아이브 장원영은 슬리브리스 데님 톱과 와이드 팬츠를 매치해 상체는 가볍게, 하체는 여유로운 실루엣으로 연출했다.

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상하의에 적용된 데님의 미묘한 워싱 차이가 전체적인 색감에 변화를 주면서도 자연스럽게 어우러진다. 서로 다른 톤과 실루엣을 조합해 데님 소재가 주는 단조로움을 덜어냈다.

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탑은 미우미우 크롭 샴브레이 타이 셔츠로 130만 원대, 하의는 미우미우 5포켓 데님 진으로 240만 원대이다.

@igotyuandme

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2. 있지 유나, 짙은 인디고 컬러와 크롭 톱으로 연출한 시크룩

있지 유나는 짙은 인디고 컬러의 셔츠형 데님 재킷과 팬츠를 매치해 통일감 있는 룩을 완성했다. 재킷의 단추를 풀고 이너로 화이트 크롭 톱을 선택해 짙은 데님이 주는 무게감을 덜어냈다.

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여기에 붉은색 퀼팅 숄더백을 들어 색으로 확실한 포인트를 남기고, 데님 셋업에 밝은 이너와 컬러 액세서리를 조합해 전체적인 분위기에 변화를 주었다.

유나가 착용한 제품은 로우클래식의 데님 셔츠 재킷과 와이드 레그 진으로, 각각 14만 원대다.

@hi_sseulgi

3. 레드벨벳 슬기, 집업 데님과 볼캡으로 연출한 스트리트 패션

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레드벨벳 슬기는 블랙 배색 칼라가 돋보이는 집업 데님 재킷과 같은 톤의 팬츠를 매치해 스트리트 무드를 연출했다. 화이트 티셔츠를 이너로 착용하고 재킷을 가볍게 걸쳐 편안한 분위기를 더했다.

모자와 가방은 각각 그레이 볼캡과 블랙 숄더백을 선택해 스포티한 요소를 강조했다. 데님 셋업에 기본 아이템과 액세서리를 더해 일상적인 스타일로 풀어냈다.

상의는 토니웩의 크롭 워크 자켓으로 43만 원대, 하의는 토니웩의 워시드 코튼 스트레이트 팬츠로 24만 원대이다.

@roses_are_rosie

4. 블랙핑크 로제, 데님 재킷과 크롭톱으로 연출한 스포티 캐주얼 패션

블랙핑크 로제는 빈티지한 디테일이 돋보이는 연청 데님 재킷과 데님 스커트를 매치해 경쾌한 무드의 청청 패션을 연출했다. 레터링이 들어간 블랙 크롭 티셔츠를 이너로 착용하고 재킷을 자연스럽게 걸쳐 스포티한 분위기를 더했다.

액세서리로는 타원형 블랙 선글라스와 얇은 헤어밴드, 그리고 볼드한 실버 체인 목걸이를 선택해 힙한 요소를 강조했다. 캐주얼한 데님 셋업에 개성 있는 액세서리들을 더해 편안하면서도 스타일리시한 관람룩으로 풀어냈다.

상의는 리바이스 릴렉스 트러커 자켓으로 14만 원대, 하의는 리바이스의 아이콘 스커트로 8만 원대이다.

위아래를 모두 데님으로 맞추는 청청 패션은 상하의의 색감과 실루엣에 따라 전체적인 분위기가 크게 달라진다.

장원영처럼 서로 다른 워싱을 조합하거나, 유나처럼 이너를 활용해 색감과 실루엣에 대비를 주는 방식이 대표적이다. 슬기처럼 스포티한 액세서리를 더해 일상적인 분위기로 풀거나, 로제처럼 데님 스커트와 매치해도 좋다.

네 사람의 청청 패션은 같은 데님을 위아래로 입더라도 워싱과 실루엣, 이너 하나에 따라 분위기가 달라질 수 있다는 점을 보여준다. 올가을 청청 패션에 도전한다면 상하의를 똑같이 맞추는 데 집중하기보다 핏이나 색감 중 하나에 변화를 줘보자.