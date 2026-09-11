보라색이 이렇게 예뻤나? 올가을 분위기 살려주는 뷰티템[퍼플코어①]

@jennierubyjane

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민트와 블루가 휩쓸고 간 자리를 이번에는 보라색이 채운다. 라벤더 아이섀도부터 그레이프 틴트, 딥 플럼 블러셔까지 2026년 FW 뷰티 신제품에 보랏빛이 번지고 있다.

퍼플은 특유의 오묘한 색감 덕분에 메이크업에 더했을 때 차분하면서도 개성 있는 분위기를 자아낸다. 특히 라벤더처럼 밝고 투명한 톤부터 그레이프, 플럼처럼 깊이 있는 컬러까지 스펙트럼이 넓어 취향에 따라 다양하게 즐길 수 있다.

제니의 메이크업에도 보랏빛이 번졌다. 퍼플 컬러를 눈가에 과감하게 얹으며 이번 시즌 '퍼플코어' 무드를 제대로 보여줬다.

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보라색이라고 해서 반드시 과감한 메이크업을 해야 하는 것도 아니다. 은은한 펄을 더한 하이라이터로 포인트를 주거나 차분한 그레이프 컬러의 틴트로 입술에 색을 입히는 등, 작은 부분부터 시작하면 일상적인 룩에도 자연스럽게 녹여낼 수 있다.

올가을 퍼플 컬러를 부담 없이 시도해 볼 수 있는 뷰티 아이템 4가지를 모아봤다.

리스키 피그먼트 아이섀도우 팔레트 미스치프 라벤더(리스키 홈페이지)

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1. 리스키 피그먼트 아이섀도우 팔레트 미스치프 라벤더

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아이섀도우로 퍼플 메이크업에 가장 손쉽게 입문할 수 있다.

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리스키 피그먼트 아이섀도우 팔레트 미스치프 라벤더는 라벤더를 중심으로 코랄과 브라운 계열 쉐이드를 함께 구성한 제품이다. 즉 평소 쓰던 음영 메이크업에도 퍼플을 끼워 넣을 수 있게 했다.

밝고 몽환적인 라벤더와 따뜻한 코랄, 차분한 브라운을 조합해 팔레트 하나로 다양한 분위기를 완성할 수 있다. 또한 기존의 전형적인 컬러웨이에서 벗어나, 펑키한 무드를 몽환적으로 풀어낸 것이 특징이다.

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맑게 발색되는 컬러를 눈두덩이에 넓게 펴 발라 은은한 음영을 만들거나, 짙은 컬러를 아이라인 가까이에 덧발라 선명한 스모키 룩을 연출해볼 수 있다. 퍼플이 처음이라면 브라운을 베이스로 깔고 라벤더를 포인트로 얹는 방법도 부담스럽지 않다.

에스쁘아 스트로빙 하이라이터 8호 갤럭시(에스쁘아 홈페이지)

2. 에스쁘아 스트로빙 하이라이터 8호 갤럭시

보라색을 눈이나 입술에 바르기 망설여진다면 광채로만 남겨도 괜찮다.

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에스쁘아 스트로빙 하이라이터 8호 갤럭시는 빛을 받을 때 보랏빛 펄이 드러나는 하이라이터로, 베이스 메이크업할 때 은은한 퍼플 포인트를 더해줄 수 있다. 반죽처럼 폭신한 스트로빙 도우 텍스처를 적용해 가루 날림을 줄이고 피부에 매끄럽게 밀착된다.

빛의 각도에 따라 펄이 반사되며 입체적인 광채를 더해주기 때문에, 광대뼈나 콧대 등 빛을 받는 부위에 소량만 얹어도 색다른 분위기를 낼 수 있다. 보라색 펄이 다소 낯설다면 넓게 바르기보다 원하는 부위에 톡톡 얹어주는 것을 추천한다.

오드타입 언씬 벌룬 틴트 676 큐(무신사 상품 페이지)

3. 오드타입 언씬 벌룬 틴트 676 큐

눈가보다 입술에 퍼플 컬러를 올리고 싶다면 오드타입 언씬 벌룬 틴트 676 큐가 좋은 선택지다. 676 큐는 차분한 미스틱 그레이프 계열로, 쨍한 보라색보다는 한층 깊이 있고 차분한 인상을 주는데 포도색 립이 무조건 강렬하다는 편견을 덜어낸 컬러다.

수분감이 느껴지는 텍스처가 입술에 얇게 밀착되어 볼륨감 있는 립을 표현해 준다. 입술 전체에 한 번에 진하게 바르기보다 중앙에 컬러를 올린 뒤 가장자리로 자연스럽게 스머징하면 컬러를 조절하기 쉽다.

만약 짙은 보랏빛이 부담스럽다면 652 시스루를 선택해도 퍼플코어 느낌을 낼 수 있다. 베어 라일락 계열로 676 큐보다 투명하게 발색되어 퍼플 특유의 분위기는 살리면서 더 가볍게 매치할 수 있다.

4. 퓌 립앤치크 블러리 푸딩팟 MV05 보스

보다 선명한 퍼플 메이크업을 원한다면 퓌 립앤치크 블러리 푸딩팟 MV05 보스도 괜찮은 선택이다.

딥 퍼플 플럼 컬러의 멀티 유즈 아이템으로, 입술과 양 볼에 함께 톡톡 두드려 통일감 있는 메이크업을 완성하기 좋다. 카카오씨버터와 블루아가베잎추출물, 블러 파우더를 배합한 퐁신한 푸딩 제형으로 부드럽게 펴 발리는 것이 장점이다.

입술에 얇게 바른 뒤 가장자리를 번지듯 스머징하면 분위기 있는 플럼 립이 완성되며, 양 볼에는 소량만 덜어 가볍게 두드려주면 자연스러운 생기를 더할 수 있다. 특히 퍼플을 메이크업의 확실한 포인트로 두고 싶을 때 유용하다.

퍼플 메이크업도 일상에 스며들 수 있다. 또한 퍼플이라고 해서 모두 같은 분위기를 내는 것은 아니다. 흰 기가 섞인 라벤더는 맑고 몽환적인 인상을, 푸른 기가 감도는 그레이프 컬러는 세련된 분위기를, 깊은 플럼은 한층 강렬하고 성숙한 무드를 자아낸다. 명도와 채도, 제형에 따라 전혀 다른 느낌으로 표현되는 이유다.

올가을 퍼플은 눈과 입술을 모두 보라색으로 채우는 방식보다 익숙한 메이크업 사이에 한 가지 컬러를 끼워 넣는 방식으로 접근하기 쉽다. 라벤더의 투명함, 그레이프의 차분함, 플럼의 깊이 중 평소 메이크업과 이어지는 색부터 골라보자.