왔다, 가을웜톤의 계절…제니·민지·고윤정·지젤에게 찾은 스타일링 공식

@jennierubyjane

Advertisement

Advertisement

가을웜톤의 계절이 돌아왔다.

브라운과 카멜만 떠올렸다면 이번에는 스타들의 스타일링을 눈여겨볼 때다. 아이보리로 사랑스럽게 풀어낸 제니부터 브라운 헤어와 레더로 시크함을 살린 지젤까지, 가을웜 컬러를 활용하는 방식은 생각보다 다양하다.

계절이 바뀌면서 메이크업과 헤어, 옷차림에도 조금씩 변화가 생기는 시기다. 가을에는 선명하고 밝은 컬러보다는 채도를 한 단계 낮춘 브라운이나 베이지, 코랄, 버건디 계열을 활용한 스타일링이 자주 등장한다.

Advertisement

퍼스널컬러 가운데 가을웜톤 역시 이러한 색감과 잘 어우러지는 톤으로 알려져 있다. 다만 같은 연예인이라도 작품이나 활동 콘셉트에 따라 메이크업과 헤어, 의상이 크게 달라지는 만큼 특정 인물을 하나의 퍼스널컬러로 단정하기보다는 실제 스타일링 사례를 참고하는 편이 좋다.

그렇다면 가을웜톤 스타일링은 어떻게 활용할 수 있을까. 제니와 뉴진스 민지, 배우 고윤정, 에스파 지젤의 스타일링을 통해 메이크업부터 헤어, 패션까지 참고할 만한 포인트를 살펴봤다.

@jennierubyjane

Advertisement

1. 'less than a lover' 뮤비 속 제니, 가을웜도 사랑스럽게

Advertisement

'less than a lover' 뮤직비디오 속 제니는 가을웜 컬러가 꼭 차분하고 성숙해야 한다는 공식을 비켜갔다.

Advertisement

뮤직비디오 속 제니는 아이보리 원피스에 짙은 블랙 헤어, 자연스럽게 혈색을 더한 레드 립을 매치해 사랑에 빠진 듯한 로맨틱한 이미지를 보여준다. 브라운과 버건디가 무겁게 느껴진다면 아이보리처럼 흰 기가 섞인 웜 컬러로 온도를 낮추고, 메이크업에 자연스러운 혈색을 더하면 한층 밝고 사랑스러운 분위기로도 풀어낼 수 있다.

2. 'Ditto' 민지처럼, 베이지와 브라운으로 완성하는 청순한 가을

Advertisement

가을웜톤의 조금 더 자연스럽고 풋풋한 분위기를 찾는다면 뉴진스 민지의 'Ditto' 활동기를 참고해도 괜찮다.

민지는 차분한 코랄 브라운 계열의 립과 회브라운 컬러의 재킷, 검은 긴 생머리를 매치하며 곡 특유의 아련하고 청순한 분위기를 보여줬다.

전체적으로 진한 색조를 사용하는 대신 피부와 자연스럽게 어우러지는 컬러를 선택한 점도 눈에 띈다. 차분한 브라운 계열은 민지의 짙은 눈동자와 이목구비를 자연스럽게 강조하면서도 과하게 성숙한 느낌보다는 부드러운 분위기를 더한다.

Advertisement

청순한 가을웜톤 이미지를 연출하고 싶을 때 'Ditto' 민지처럼 베이지와 회브라운 계열의 의상에 코랄 브라운 립을 더하고, 헤어 역시 자연스러운 컬러와 질감을 유지하는 스타일링을 참고해볼 만하다.

@goyounjung

3. '이 사랑 통역 되나요?' 고윤정처럼, 우아하고 여성스럽게

조금 더 우아하고 여성스러운 가을 스타일링을 원한다면 넷플릭스 드라마 '이 사랑 통역 되나요?' 속 고윤정의 차무희 코디를 참고해볼 만하다.

글로벌 톱스타 차무희를 연기한 고윤정은 트위드 셋업부터 로맨틱한 원피스, 스웨이드 재킷까지 다양한 스타일을 선보였다. 특히 첫 화에서는 브라운 스웨이드 재킷을 착용해 따뜻하면서도 차분한 분위기를 연출했다.

가을웜톤이 참고하기 좋은 부분은 컬러뿐 아니라 바로 '소재'다. 브라운이나 크림, 베이지처럼 따뜻한 컬러에 스웨이드처럼 무게감과 포근한 질감이 느껴지는 소재를 더하면 가을 특유의 분위기를 한층 자연스럽게 살릴 수 있다.

@aerichandesu

4. 파리의 지젤처럼, 브라운 헤어와 구조적인 룩으로 시크하게

가을웜톤의 도시적이고 세련된 분위기를 원한다면 에스파 지젤의 파리 패션위크 로에베 쇼 스타일링도 눈여겨볼 만하다.

지젤은 로에베 쇼에서 짙은 브라운 계열의 긴 헤어에 블랙 가죽 재킷으로 스타일링 했다. 가을에 어울리는 레더 재질과 여유 있는 핏에 밝은 그린 컬러의 가방 디테일을 더해 단정하면서도 개성 있는 룩을 완성했다.

이 스타일링에서 참고할 만한 부분은 헤어 컬러다. 완전히 검은색으로 보이는 헤어보다 빛을 받았을 때 은은하게 브라운이 드러나는 컬러를 활용하면 전체적인 인상을 한층 부드럽게 연출할 수 있다.

의상 역시 브라운 계열만 고집할 필요는 없다. 지젤처럼 그레이나 데님과 같은 중성적인 컬러를 기본으로 두고, 카멜이나 그린, 골드처럼 따뜻한 포인트 컬러를 하나씩 더하면 가을웜 특유의 온도감은 살리면서도 보다 세련된 스타일링을 완성할 수 있다.

브라운을 입는 것만이 가을웜톤 스타일링의 전부는 아니다. 제니의 아이보리, 민지의 코랄 브라운, 고윤정의 스웨이드, 지젤의 브라운 헤어처럼 컬러와 소재 중 한 가지만 골라 적용해도 가을의 온도를 충분히 더할 수 있다.