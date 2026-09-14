오늘 얼굴에 올라온 피부 트러블, 어떤 패치를 붙여야 할까

갑자기 올라온 트러블 위에 작은 원형 패치를 붙이는 '스팟 패치'는 드럭스토어나 화장품 매장에서 흔히 볼 수 있다.
투명하고 얇아서 외출할 때도 붙일 수 있는 제품부터 트러블이 막 올라오기 시작한 부위용 제품, 미세한 돌기가 달린 마이크로니들 타입까지 형태도 점점 다양해지고 있다.
스팟 패치는 겉모양은 비슷하지만 다 같은 방식으로 쓰는 건 아니다. 트러블 상태와 사용 방식에 따라 종류가 달라진다.
첫 번째, 압출 후에는 하이드로콜로이드 패치를 붙이는 것이 좋다. 하이드로콜로이드 패치는 압출하거나 터진 뒤 삼출물이 나오는 부위에 주로 사용할 수 있다. 패치가 삼출물을 흡수하면서 하얗게 부풀어 오르는 것이 특징이다.
또한 상처 부위를 외부 자극으로 덮어 보호하는 역할도 할 수 있다. 붙이기 전에는 피부의 물기와 유분을 충분히 제거해야 밀착력이 떨어지지 않는다.
시중에서 볼 수 있는 제품으로는 코스알엑스 '아크네 핌플 마스터 패치', 케어플러스 '상처 커버 스팟 패치', 대웅제약 '이지덤 뷰티 스팟 패치'가 있다. 특히 케어플러스의 상처 커버 스팟 패치는 24시간 이내에 한 번씩, 대웅제약의 이지덤 뷰티 스팟 패치는 2~3일에 한 번씩 교체하는 것을 권장한다.
두 번째, 올라오기 시작하는 트러블에는 진정형 패치를 붙이는 편이 낫다. 즉, 모든 트러블 패치가 압출한 다음에 사용할 수 있는 것이 아니란 것.
이처럼 아직 트러블이 터지지 않았고 붉게 올라오기 시작한 단계에 붙이는 제품도 있다. 패치에 담긴 성분과 밀착 구조를 활용해서 트러블이 난 자리를 관리할 수 있다.
이런 진정형 패치로는 아크네스 '3초 진정 스팟 패치'가 있다. 트러블이 올라오기 시작한 국소 부위에 붙이면 된다. 초기부터 잡는 긴급 진정용에는 나이아신아마이드, 마지막까지 케어하는 집중 진정용에는 판테놀이 포함되이 있다.
세 번째, 미세한 돌기가 달린 마이크로 니들 패치도 있다. 최근에는 평평한 패치가 아니라 표면에 아주 작은 돌기가 있는 제품도 볼 수 있다.
마이크로니들 또는 마이크로핀 패치는 패치 중앙의 미세한 구조가 피부에 닿게 설계되었다. 일반적인 하이드로콜로이드 패치와 구조가 달라서 각 제품의 권장 사용 시간을 참고하는 것이 좋다.
썸바이미 '마이크로 핀 스팟 패치'가 대표적인 제품이다. 패치 중앙에 미세한 핀 구조가 들어있고, 부착 후 약 3초간 눌러 밀착해서 사용하면 된다. 참고로 4시간 이상 부착한 다음에 제거하거나 저녁에 붙였다면 다음 날 아침에 제거하여 사용하면 된다.
썸바이미 외에도 아크로패스 '트러블큐어 마이크로콘 패치'가 있다. 패치 중앙에 미세한 마이크로콘 구조를 적용한 제품으로, 소듐하이알루로네이트, 나이아신아마이드, 마데카소사이드, 알란토인, 병풀추출물 등이 들어 있다. 또한 패치 부착 후 최소 2시간 이상 사용하는 것을 권장하며, 부착 후 취침 가능하다고 설명한다.
스팟패치, 다 비슷해 보이지만 막상 골라보면 은근히 헷갈린다. 지금 트러블이 올라오는 단계인지, 압출 후 진정이 필요한 상태인지에 따라 맞는 제품이 다르기 때문.
붙이기 전엔 피부 물기랑 유분기를 꼭 닦아내고, 제품별로 정해진 사용 시간은 지켜주는 게 좋다. 만약 붓기가 심하거나 통증이 계속된다면 패치보다 먼저 피부 상태를 체크해보는 것이 좋다.