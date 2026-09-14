미국 뉴욕부터 파리까지…에이피알, 메디큐브 '글로벌 팝업' 확대

에이피알 공식 홈페이지

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에이피알이 미국과 유럽 주요 도시에서 메디큐브 릴레이 팝업 스토어를 운영한다. 글로벌 주요 시장에서 현지 고객과의 접점을 확대하고 메디큐브의 브랜드 경험을 강화한다는 계획이다.

에이피알은 9월부터 10월까지 미국과 유럽 주요 도시에서 메디큐브 릴레이 팝업 스토어를 진행한다. 현지 시간 기준 9월 10일부터 12일까지 미국 뉴욕을 시작으로 9월 25일부터 27일까지 로스앤젤레스, 10월 9일부터 11일까지 영국 런던, 10월 23일부터 25일까지 프랑스 파리에서 순차적으로 열린다.

이번 팝업의 콘셉트는 '메디큐브 웰니스 클럽 X2'다. 메디큐브가 지향하는 '롱제비티의 대중화'를 고객이 직접 경험할 수 있도록 공간을 구성했으며, 최근 미국과 유럽에 론칭한 뷰티 디바이스 신제품 '부스터 프로 X2' 소개에도 주력한다.

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북미·유럽 매출 성장…글로벌 사업 확대

에이피알이 미국과 유럽에서 릴레이 팝업을 진행하는 가운데 현지 시장에서도 성장세를 이어가고 있다.

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에이피알에 따르면 올해 상반기 북미 시장 매출은 6478억원으로 전년 동기 대비 264% 증가했다. 유럽 매출은 2289억원으로 같은 기간 380% 늘었다.

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에이피알은 미국과 유럽 시장에서의 성장세를 바탕으로 이번 팝업을 통해 현지 고객과의 접점을 확대하고 브랜드 영향력을 강화한다는 계획이다.

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상담부터 제품 체험까지

팝업 스토어에서는 고객의 피부 유형과 고민을 확인하는 상담 존을 운영한다. 상담을 통해 고객에게 적합한 부스터 프로 X2의 사용 모드를 추천하고, 현장에서 메디큐브의 다양한 화장품 라인과 함께 제품을 직접 체험할 수 있도록 했다.

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부스터 프로 X2를 현장에서 구매한 고객을 위한 이벤트도 마련했다. 구매 고객에게는 물병, 파우치, 헤어핀 등 다양한 사은품을 제공할 예정이다.

이와 함께 건강 음료와 스무디를 제공해 피부 관리와 함께 일상 속 웰니스 루틴을 경험할 수 있도록 공간을 구성했다.

뉴욕에서 파리까지 이어지는 릴레이 팝업

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이번 행사는 한 도시에서 단발성으로 진행되는 팝업이 아니라 미국과 유럽의 주요 도시를 순차적으로 방문하는 방식으로 진행된다.

뉴욕과 로스앤젤레스에 이어 런던과 파리까지 팝업을 이어가며 각 지역의 고객이 메디큐브 제품을 직접 체험할 수 있는 기회를 마련한다. 특히 부스터 프로 X2를 중심으로 제품 체험과 상담 프로그램을 운영하며 메디큐브가 제안하는 셀프 케어와 웰니스 경험을 전달할 예정이다.

에이피알은 이번 팝업을 시작으로 미국과 유럽 등 글로벌 주요 시장에서 메디큐브의 뷰티 디바이스와 함께하는 셀프 케어 루틴을 알리고 현지 고객과의 오프라인 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.