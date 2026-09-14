카리나·장원영 사복 어디 거? 요즘 K팝 아이돌이 입는 국내 디자이너 브랜드

@katarinabluu

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K-POP 아이돌의 공항 패션이나 일상 브이로그에 등장한 옷은 금세 화제가 된다. 특히 무대 의상이 아닌 사복으로 선택한 국내 디자이너 브랜드는 아이돌의 평소 취향까지 엿볼 수 있어 관심이 높다.

그 중에서도 최근 카리나, 장원영, 아현, 제니 등 아이돌의 착장에서 자주 발견되는 국내 브랜드 세 곳을 살펴봤다.

@babymonster_ygofficial

1. 루루서울(LOULOUSEOUL)

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루루서울(LOULOUSEOUL)은 에스파 카리나와 베이비몬스터 아현을 비롯해 아이브 레이, (여자)아이들 미연 등 여러 아티스트가 방송 및 사복 패션으로 선택한 브랜드다.

빈티지한 보헤미안 무드에 여성스러운 디테일을 섞은 디자인이 눈에 띈다. 잔잔한 플라워 패턴 드레스와 레이스 블라우스, 셔링을 더한 톱처럼 한 벌만으로도 분위기를 낼 수 있는 제품이 많다.

@triplescosmos

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2. 낫 유어 로즈(NOT YOUR ROSE)

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베이비몬스터 아현이 착용한 드레스와 탑으로 알려진 낫 유어 로즈(NOT YOUR ROSE) 역시 아이브 장원영, 블랙핑크 로제, 에스파 윈터,르세라핌 허윤진 등이 무대 의상이나 공항 패션으로 애용한 브랜드다.

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프릴과 리본, 코르셋 형태를 활용한 로맨틱한 디자인을 많이 선보이고 있다. 몸선을 따라 떨어지는 슬림한 실루엣이 많아 페미닌 룩이나 발레코어 스타일을 선호한다면 참고할 만하다.

@noodle.zip

3. 글로니(GLOWNY)

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아이브 장원영과 베이비몬스터 아사, 루카가 사복으로 자주 활용하는 글로니(GLOWNY)는 블랙핑크 제니, 레드벨벳 슬기, 아이들 미연 등도 일상이나 안무 연습 영상에서 착용한 모습이 포착되었다.

화려한 장식보다는 기본 티셔츠와 카디건, 데님 팬츠 등 자주 손이 가는 아이템이 많다. 평범해 보이는 기본 디자인에 슬림한 핏과 빈티지한 색감을 더해 글로니 특유의 분위기를 만든다

아이돌의 사복 패션을 통해 국내 디자이너 브랜드도 함께 주목받고 있다. 특히 이번에 소개한 브랜드들은 고가의 명품 브랜드에 비해 가격 접근성이 높지 않아 부담이 덜한 편이다.

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한편, 각 브랜드마다 메인으로 잡는 콘셉과 스타일이 구분된다. 루루서울은 빈티지한 보헤미안 룩, 낫 유어 로즈는 리본과 프릴을 활용한 로맨틱한 스타일, 글로니는 편안하게 입을 수 있는 빈티지 캐주얼을 주로 선보이는 편이다.

아이돌의 착장을 그대로 따라 하기보다 평소 즐겨 입는 옷과 취향에 맞는 브랜드를 골라 참고해 보는 것은 어떨까