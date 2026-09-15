안유진 메이크업은 뭐가 다를까… 연하게 발라도 생기있어 보이는 이유

@_yujin_an

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안유진의 메이크업은 연하지만 흐릿하지 않다. 볼에는 생기 있는 색이 돌고 피부에는 은은한 윤기가 있다.

진한 아이라인이나 깊은 음영이 먼저 보이지 않는데도 눈매는 선명하다. 위로 올라간 속눈썹과 결을 살린 눈썹이 얼굴을 또렷하게 받치기 때문이다.

하지만 자세히 보면 색조를 적게 사용했다기보다 어디에 힘을 주고 어디에서 뺄지 분명하게 나눴다고 할 수 있다. 무대와 화보, 공식 석상에 따라 립과 아이 메이크업은 달라져도 밝고 건강한 인상이 크게 달라지지 않는 이유도 여기에 있다.

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안유진의 메이크업에서 가장 먼저 보이는 건 피부의 밝기보다 윤기다. 모든 결점을 가린 듯한 매트 베이스보다 피부결이 은은하게 비치는 표현이 자주 등장한다. 이마와 콧대, 앞볼처럼 빛을 받는 부위에는 광택이 있지만 얼굴 전체가 번들거려 보일 정도로 강하지는 않다.

하이라이터를 넓게 펴 바른 듯한 반짝거리는 피부 표현 보다는 피부 안쪽에서 올라온 듯한 잔잔한 광을 주로 연출하고 있다. 베이스 역시 본래 피부색과 크게 어긋나지 않는 편이다. 덕분에 피부가 평면적으로 하얗게 뜨지 않고 볼과 이마의 굴곡이 살아난다.

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건강한 분위기를 완성하는 건 볼에 번진 혈색이다. 안유진은 웃을 때 올라오는 앞볼을 중심으로 맑은 핑크나 코랄빛을 더한 모습을 자주 보여주는데 주변 피부로 옅게 퍼져 있어 블러셔의 경계가 크게 드러나지 않는다.

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볼 중앙에 자리한 색은 안유진 특유의 시원한 이목구비도 한층 부드럽게 만든다. 아이 메이크업이 비교적 선명한 날에도 전체 분위기가 날카롭게 굳지 않는 이유다.

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립 컬러 역시 볼과 비슷한 온도로 맞추는 모습을 볼 수 있다. 맑은 핑크 블러셔를 사용한 날에는 입술에도 핑크나 로즈 계열을 더하고, 따뜻한 코랄빛 볼에는 피치나 코랄 립을 함께 사용하는 식이다. 색을 똑같이 맞추지는 않아도 볼과 입술이 따로 노는 느낌이 적다.

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피부와 볼이 부드럽게 표현된다면 눈썹은 얼굴의 중심을 잡아준다. 안유진의 눈썹은 본래 눈썹의 두께를 유지하면서 빈 부분을 채우고, 앞머리의 결은 위쪽으로 살려둔 모습이 많다.

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특히 눈썹 앞부분을 네모나게 채우지 않아 미간이 답답해 보이지 않는다. 그렇다고 눈썹색을 지나치게 옅게 만들어 존재감을 지우지도 않는다. 한 올씩 보이는 결은 남아 있지만 테두리는 도드라지지 않는다.

결을 살린 눈썹은 깨끗하고 힘 있는 인상을 만들어줄 수 있다. 안유진 특유의 당당하고 활동적인 이미지도 이 눈썹이 큰 역할을 한다고 할 수 있다.

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아이 메이크업은 눈두덩에 짙은 음영을 쌓기보다 옅은 베이지와 브라운으로 윤곽을 살리는 정도로 표현한다. 아이라인도 눈을 길게 빼기보다는 속눈썹 사이를 메우고 눈꼬리의 방향을 짧게 다듬는 경우가 많다.

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속눈썹도 컬이나 길이를 과장하기보다 본래 눈매가 흐려지지 않을 정도로 표현한다. 가닥을 굵게 묶거나 위로 강하게 세우는 경우도 많지만, 보통 아이라인과 부드럽게 이어지는 형태를 많이 볼 수 있다. 덕분에 눈매는 분명하지만 눈 주변이 무겁거나 답답해 보이지 않는다.

애교살도 흰색 펄로 크게 부각하기보다 피부와 이어지는 밝은 색을 얹고 바로 아래에 가는 그림자를 더한 모습이 많다. 특정 부위가 과장되기보다 웃을 때 생기는 눈 밑의 입체감이 살아난다. 눈을 크게 그리는 대신 원래 눈매와 표정이 잘 보이도록 한 셈이다.

즉, 핵심은 무조건 연하게 바르기보다 디테일을 챙긴 셈이다. 그래서 안유진의 메이크업을 보고 나면 특정 립 컬러나 짙은 아이섀도보다 밝은 표정과 생기 있는 안색이 기억에 남는다.

비슷한 분위기를 내고 싶다면 화장 단계를 줄이는 것보다 피부의 광을 어디에 남길지, 블러셔를 어느 위치에 놓을지, 눈썹과 속눈썹 가운데 무엇을 살릴지부터 살펴보는 편이 좋다.