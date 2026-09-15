넘버즈인, NCT WISH와 ‘화잘먹’ 공략…3번 로션으로 라인업 확장

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메이크업이 잘 받는 피부를 만들기 위한 스킨케어에 관심이 높아지고 있다. 단순히 수분을 채우는 것을 넘어 메이크업 전 피부결과 유·수분 밸런스를 정돈하는 데 초점을 맞춘 제품들이 등장하면서다.

넘버즈인은 가을 환절기를 맞아 신제품 '3번 보들보들 결 화잘먹 로션'을 출시하고 공식 모델인 그룹 NCT WISH와 함께 '화잘먹'을 앞세운 브랜드 캠페인을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 캠페인은 넘버즈인의 대표 제품군인 '3번 라인'을 중심으로 진행된다. 기존 '3번 세럼'에 신제품 3번 로션을 더해 메이크업 전 피부 상태를 관리하는 제품군으로 3번 라인의 영역을 확장했다. 캠페인 슬로건은 '마침내 발견한 화잘먹의 신세계'다.

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신제품 '3번 보들보들 결 화잘먹 로션'은 메이크업 전 단계에 사용하는 로션으로, 피부 속보습과 유·수분 밸런스를 고려해 개발됐다. 브랜드 측에 따르면 24시간 메이크업 밀착·지속력 테스트와 24시간 피부 속보습 테스트를 완료했다.

환절기에는 피부가 건조해지면서 메이크업이 들뜨거나 밀리는 경우가 있는 만큼, 3번 로션은 메이크업 전 피부 바탕을 정돈하는 데 초점을 맞췄다. 넘버즈인은 기존 3번 세럼과 신제품 로션을 함께 선보이며 피부결 관리부터 메이크업 전 스킨케어까지 하나의 라인에서 연결해 소개하고 있다.

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NCT WISH는 이번 캠페인에서 3번 라인의 다양한 제품을 소개하는 콘텐츠에도 참여했다. 넘버즈인은 멤버별로 제품을 나눠 소개하는 '화잘먹 Pick' 콘텐츠를 통해 세럼과 패드, 토너, 로션, 클렌저, 버블 프렙 등 3번 라인 제품을 각각 연결해 선보였다.

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넘버즈인 공식 홈페이지

신제품 3번 로션 역시 NCT WISH와 함께 소개하며 메이크업 전 사용하는 제품이라는 특징을 알렸다. 특정 제품 하나에만 초점을 맞추기보다 3번 라인에 포함된 여러 제품을 함께 보여주면서 제품군 전체를 알리는 데 집중했다.

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NCT WISH와의 협업은 이번 캠페인에서 처음 시작된 것은 아니다. 넘버즈인은 올해 3번 라인 관련 프로모션에서도 NCT WISH를 모델로 내세워 다양한 마케팅을 진행해왔다.

최근에는 NCT WISH 포토카드를 활용한 프로모션도 선보였다. 지난달 24일부터 포토카드 증정 행사를 시작했으며, 같은 달 31일부터는 서울 성수동 일대에 캠페인 옥외광고를 진행했다. 캠페인 화보 공개와 함께 포토카드 프로모션, 옥외광고를 이어가며 온·오프라인에서 NCT WISH와 3번 라인을 함께 알렸다.

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이번 캠페인은 가을 환절기에 나타날 수 있는 메이크업 들뜸과 밀림에 주목했다. 피부 상태가 달라지는 시기에 메이크업 전 단계에서 피부결과 보습을 관리하는 제품을 제안하면서 '화잘먹'을 하나의 메시지로 내세웠다.

넘버즈인은 신제품 3번 로션을 중심으로 기존 3번 세럼과 패드, 토너 등 다양한 제품을 함께 선보이며 3번 라인의 활용 범위를 넓혀가고 있다.