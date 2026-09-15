카리나 메이크업, 진하게 해도 과해 보이지 않는 이유

@katarinabluu

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최근 카리나의 메이크업을 보면 아이라인과 속눈썹이 가장 먼저 눈에 들어온다. 맑고 옅은 색조를 활용한 메이크업도 자주 선보이지만, 무대나 화보에서는 길게 뺀 눈꼬리와 짙어진 음영으로 한층 강한 인상을 만든다.

분명 눈 화장은 진해졌는데 얼굴 전체는 좀처럼 답답해 보이지 않는다. 그 차이는 메이크업의 농도보다 눈과 피부, 입술 사이에 강약 조절. 즉, 가장 강조할 곳과 뒤로 물릴 곳을 확실하게 나눈 것이다.

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카리나의 눈 화장을 보면 아이라인과 속눈썹 가까이에 힘을 주는 모습을 쉽게 볼 수 있다. 눈꼬리는 길게 빼 눈매를 선명하게 만들지만, 음영은 눈썹 아래까지 크게 번지게 그리지 않는다.

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아이라인이 선명한 날에도 눈 전체가 무겁게 보이지 않는 이유는 섀도를 넓게 쓰지 않아서다. 눈두덩은 비교적 깨끗하게 두고, 눈꼬리와 속눈썹 라인에 조금 더 힘을 준다. 짙은 색을 눈 전체에 퍼뜨리기보다 눈매를 길게 빼는 데 집중한 모습이다.

속눈썹도 마찬가지다. 촘촘하게 숱을 채운 스타일보다는 한 올 한 올 길게 뻗은 가닥이 먼저 보인다. 뿌리 쪽은 선명하지만 끝부분은 비교적 가벼워, 속눈썹이 진해도 눈 위를 검은색이 빽빽하게 덮지는 않는다.

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눈 밑 애교살도 펄을 많이 올려 반짝이게 만드는 스타일은 아니다. 애교살 도톰한 부분은 은은하게 밝히고, 바로 아래에 옅은 음영을 넣어 애교살이 살짝 도드라져 보이게 한다. 아이라인이 진한 날에도 눈 밑은 비교적 밝게 남겨 전체 인상이 무거워지지 않는다.

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즉, 눈매를 연출할 때 위족은 길고 선명하게 잡고, 아래쪽은 비교적 힘을 덜어서 카리나 특유의 날렵한 눈매를 살린다.

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이번엔 피부 표현을 살펴보자. 눈 화장이 강한 사진에서도 피부는 지나치게 매트하거나 무거워 보이지 않는다. 이마와 콧대, 볼처럼 빛을 받는 부위에는 은은한 윤기가 남아 있다.

사진만으로 실제 베이스 사용량을 알 수는 없지만, 완성된 피부만 보면 눈매를 연출한 것만큼 베이스를 두껍게 덮었다는 인상은 크지 않다.

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윤곽도 눈 화장에 비하면 훨씬 옅은 편이다. 광대나 턱선에 음영이 들어가 있어도 경계가 또렷하게 보이지 않고, 코 역시 콧대를 따라 짙은 선을 만든 느낌은 아니다. 아이라인이 이미 선명해서 얼굴선을 잡는 음영은 상대적으로 힘을 뺀 모습이다.

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블러셔 컬러는 메이크업 톤에 맞춰서 달라진다. 다만 색이 볼 위에서 강하게 튀어 치크를 강조하기 보다는 상대적으로 얇게 퍼져 있는 경우가 많다. 눈매가 먼저 들어오고, 볼에는 은은한 혈색이 남는 정도로 많이 연출한다.

눈썹 역시 짙게 채워 윤곽을 강조하기보다 결을 살린 표현이 자주 보인다. 헤어 컬러나 조명에 따라 색은 달라 보이지만, 눈썹의 테두리를 또렷하게 그려 넣기보다는 비교적 부드럽게 마무리한다.

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립은 쨍한 레드컬러보다는 누드 핑크나 로즈 베이지처럼 피부톤과 잘 어우러지는 색을 주로 사용한다. 가장자리를 부드럽게 풀고, 안쪽에 색을 조금 더 남긴 모습도 많이 볼 수 있다.

물론 카리나의 메이크업은 무대와 화보, 행사 콘셉트에 따라 달라진다. 아이섀도나 립 컬러를 강하게 내세우는 날도 있어 모든 메이크업을 하나의 공식으로 단정하기는 어렵다. 다만 눈매가 유독 강조된 사진에서는 다른 부위의 색과 선을 상대적으로 옅게 두는 모습이 자주 보인다.

카리나의 얼굴에서 가장 먼저 보이는 것은 눈이다. 그다음 피부의 윤기와 옅은 볼, 입술이 들어온다. 눈썹과 블러셔, 립까지 모두 비슷한 농도로 진하게 표현했다면 지금보다 훨씬 화려하고 무거운 인상이 됐을 가능성이 크다.

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차이를 만드는 것은 화장의 양보다 배분인 셈. 아이라인과 속눈썹은 확실하게 강조하되 섀도를 무조건 넓게 바르지 않는다. 언더라인은 비교적 가볍게 두고, 볼과 입술에는 안색을 살릴 정도의 색을 더한다.

그래서 눈 화장을 강조한 카리나의 메이크업은 가까이에서 보면 진하지만, 얼굴 전체로 보면 예상보다 가볍다. 모든 색조를 덜어낸 것이 아니라 한 부위를 강조한 만큼 다른 부위의 농도를 낮춘 결과다.

진한 메이크업에서도 인상을 좌우하는 것은 얼마나 많이 바르느냐보다 어느 부위를 먼저 보이게 하느냐다.