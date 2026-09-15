여름엔 열감, 가을엔 건조함…계절 따라 달라지는 '스킨 프렙'

연작 공식 인스타그램(@yunjac.official)

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메이크업이 잘 받는 피부를 만들기 위해 메이크업 전 피부를 정돈하는 스킨케어가 주목받고 있다. 같은 '화잘먹'을 목표로 하더라도 계절에 따라 피부 상태가 달라지는 만큼 필요한 준비도 달라진다. 여름에는 높은 기온과 열감, 피지로 인해 베이스가 쉽게 무너지는 것이 고민이었다면 가을에는 건조함과 거칠어진 피부결이 메이크업을 방해하는 요소가 된다.

여름철 메이크업 전 피부 관리에서는 열감과 유분을 다루는 것이 중요하다. 기온이 높아지면 땀과 피지 분비가 늘어나고, 피부에 열감이 남아 있는 상태에서 메이크업을 하면 베이스가 쉽게 무너질 수 있기 때문이다.

더샘 스킨 프렙 쿨링 무스 토너(더샘 홈페이지)

더샘의 '스킨 프렙 쿨링 무스 토너'는 여름철 피부 상태에 맞춘 제품으로, 메이크업 전 피부를 준비하면서 쿨링감과 유분 관리에 초점을 맞췄다. 열감으로 인해 늘어진 모공과 과잉 피지를 관리하는 데 도움을 주는 제품으로 소개되면서 더운 날씨에 메이크업을 시작하기 전 피부를 정돈하는 용도로 활용할 수 있다.

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가을로 넘어오면 신경 써야 할 부분이 달라진다. 기온과 습도가 낮아지면서 피부가 건조해지고 표면이 거칠어지기 쉬워지기 때문이다. 피부가 건조한 상태에서 베이스 메이크업을 올리면 제품이 피부결을 따라 들뜨거나 건조한 부위에 뭉칠 수 있다.

이 때문에 가을철 메이크업 전 피부 관리에서는 유분을 덜어내는 것보다 수분을 충분히 채우고 피부 표면을 매끄럽게 정돈하는 데 초점이 맞춰진다. 메이크업의 밀착력을 높이는 동시에 피부가 건조해 보이지 않도록 바탕을 만드는 것이 중요해진다.

정샘물 에센셜 물 하이드로 베이스 프렙(정샘물 홈페이지)

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정샘물뷰티의 '에센셜 물 하이드로 베이스 프렙'은 이런 메이크업 전 피부 관리에 초점을 맞춘 제품이다. 스킨케어 마지막 단계 또는 메이크업 전에 사용할 수 있으며, 얇고 가벼운 투명 물막을 형성해 피부결과 모공 사이를 정돈하고 메이크업의 첫 발색과 밀착을 돕는 것을 특징으로 내세운다.

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제품 자체에 수분감을 더하는 기능을 강조하면서 스킨케어와 메이크업 사이에서 피부 상태를 한 번 더 정돈할 수 있도록 한 것이 특징이다. 건조함이 두드러지는 계절에 메이크업 직전 피부를 촉촉하게 만들고 베이스가 올라갈 바탕을 정리하는 데 초점을 맞춘 제품이라고 볼 수 있다.

연작 스킨 퍼펙팅 프로텍티브 베이스 프렙(연작 홈페이지)

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연작의 '스킨 퍼펙팅 프로텍티브 베이스 프렙' 역시 메이크업 전 피부를 정돈하는 제품군이다. 그중 '사일런트 벨벳'은 피부 표면을 매끄럽게 정돈하면서 수분감과 유·수분 밸런스를 함께 관리하는 방향을 내세운다. 메이크업 전에 피부결을 정돈하고 보다 매끄러운 피부 표현을 돕는 제품이다.

이처럼 메이크업 전 사용하는 제품도 계절과 피부 상태에 따라 강조점이 달라지고 있다. 여름에는 열감과 피지를 관리하는 데 초점을 맞췄다면 가을에는 건조함을 줄이고 피부결을 정돈해 베이스가 고르게 올라갈 수 있도록 돕는 제품들이 눈에 띈다.

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그렇다고 건조함을 잡기 위해 스킨케어를 무조건 여러 겹 쌓을 필요는 없다. 제품을 지나치게 많이 바르면 오히려 베이스가 밀리거나 뭉칠 수 있기 때문이다. 피부가 건조한 부위에는 수분을 보충하고, 메이크업이 들뜨기 쉬운 부분의 피부결을 정돈하는 등 현재 피부 상태에 맞춰 필요한 단계만 더하는 것이 중요하다.

계절이 바뀌면 '화잘먹'을 위한 준비도 달라진다. 여름에는 열감과 유분을, 가을에는 수분과 피부결을 살피는 식이다. 결국 가을철 메이크업 전에는 피부를 무조건 촉촉하게 만드는 것보다 건조해진 피부 상태를 살피고, 베이스가 고르게 올라갈 수 있도록 필요한 부분을 정돈하는 것이 중요하다.