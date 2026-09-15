가을 옷장에 하나만 더한다면…강민경·윈터·제니가 고른 ‘스웨이드’

@iammingki

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매끈한 가죽보다 부드럽고 빈티지한 질감이 돋보이는 스웨이드가 2026년 가을 트렌드 소재로 떠오르고 있다.

브라운과 카멜처럼 차분한 색상과 만나면 가을의 계절감을 자연스럽게 표현할 수 있고, 같은 컬러의 가죽보다 한층 따뜻한 분위기를 연출한다.

활용할 수 있는 아이템도 다양하다. 재킷처럼 넓은 면적에 사용하면 옷차림의 분위기를 만들어 줄 수 있고, 가방이나 부츠로 더하면 평소 즐겨 입는 기본적인 코디에도 가을 무드를 더할 수 있다.

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그렇다면 스타들은 이 스웨이드 소재를 자신의 스타일에 어떻게 녹여냈을까.

강민경과 에스파 윈터, 블랙핑크 제니의 스타일링을 통해 재킷부터 가방, 부츠까지 스웨이드를 활용하는 방법을 살펴봤다.

@iammingki

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첫 번째, 강민경 브라운 스웨이드 재킷을 가볍게 입는 법

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강민경은 브라운 스웨이드 하프 재킷으로 한발 앞선 초가을 패션을 선보였다.

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재킷 안에는 브라운과 대비되는 선명한 블루 니트를 입고, 그레이 쇼츠와 아이보리 스니커즈를 매치했다.

스웨이드 재킷은 소재와 색상 특성상 자칫 무겁거나 클래식하게만 보일 수 있다. 하지만 강민경은 짧은 하의로 다리를 드러내고 밝은 스니커즈를 신어 스웨이드 특유의 묵직함을 덜어냈다.

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여기에 블루 니트로 색상의 대비를 줘 전체적인 스타일링이 단조로워 보이지 않도록 했다.

기온 차가 큰 초가을에는 강민경처럼 스웨이드 재킷과 쇼츠를 조합해볼 만하다. 날씨가 더 쌀쌀해지면 쇼츠 대신 스트레이트 데님이나 그레이 슬랙스를 입어도 자연스럽게 연출할 수 있다.

또한 브라운 재킷 안에 화이트나 블랙처럼 무난한 색상만 입기 보다는 블루, 버건디처럼 선명한 색을 한 가지 더하면 스타일링 포인트를 줄 수 있고, 더욱 세련된 인상을 줄 수 있다.

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@imwinter

두 번째, 에스파 윈터 빅 스웨이드 백으로 더한 가을 분위기

옷 전체를 스웨이드로 입는 것이 부담스럽다면 가방부터 시작해봐도 나쁘지 않다.

윈터는 화이트 셔츠와 블랙 트랙 팬츠에 카멜 컬러의 빅 스웨이드 숄더백을 매치했다. 뾰족한 앞코의 부츠와 선글라스까지 더해 편안하면서도 시크한 데일리 룩을 완성했다.

윈터의 스타일링에서 눈여겨볼 부분은 서로 다른 분위기의 아이템을 섞은 점.

화이트 셔츠와 트랙 팬츠는 스포티한 인상이 강하지만, 부드럽게 처지는 스웨이드 가방을 더하자 옷차림에 따뜻한 가을 분위기가 생겼다. 여기에 카멜색 가방이 화이트와 블랙 위주의 무채색 코디에서 은은한 포인트 역할도 한다.

크기가 큰 스웨이드 가방은 소재의 질감과 자연스러운 형태가 잘 드러난다는 장점이 있다. 데님이나 트랙 팬츠처럼 자주 입는 하의와도 잘 어울려 특별한 옷을 준비하지 않아도 가을 계절감을 표현할 수 있다.

@jennierubyjane

세 번째, 제니 브라운 스웨이드 부츠로 완성한 웨스턴 룩

제니는 롤라팔루자 2026 시카고 무대에서 브라운 스웨이드 미들 부츠 코디를 선보였다. 여기에 깃털 장식이 돋보이는 화이트 홀터 톱과 시어 소재 스커트에 버클스트랩 포인트의 부츠를 더해 강렬한 룩을 완성했다.

가볍고 여성스러운 시어 소재와 묵직한 스웨이드 부츠를 함께 매치했는데, 발목을 따라 자연스럽게 주름지는 부츠의 형태와 브라운 컬러가 자유로운 웨스턴 분위기를 더하고, 화려한 무대 의상의 중심도 안정적으로 잡아준다.

하지만 데일리 코디로 제니의 스타일링을 그대로 따라하면 조금 부담스러울 수 있다. 이때 소재의 대비만 참고하면 비슷한 분위기를 연출할 수 있다.

스웨이드 부츠에 미니 스커트나 쇼츠를 매치하면 귀여운 분위기를 낼 수 있고, 얇은 원피스나 하늘거리는 스커트와 신으면 여성스러운 옷차림에 빈티지한 포인트를 더할 수 있다.

즉, 스웨이드 소재도 어떤 아이템을 선택하는지에 따라 스타일링도 제각각 달라질 수 있다. 재킷부터 가방까지 선택지가 많기 때문에 내 옷장에 맞게 골라 스타일링하면 된다.

강민경처럼 재킷으로 입으면 스웨이드가 스타일링의 중심이 되고, 윈터처럼 가방으로 들면 익숙한 데일리 룩에 계절감을 더할 수 있다. 제니의 부츠 스타일링은 가벼운 옷차림에 빈티지하고 강렬한 분위기를 더하고 싶을 때 참고하면 좋다.

이미 스웨이드 아이템을 가지고 있다면 옷 전체의 색을 맞추기보다 데님, 화이트, 블랙 등 기본 컬러와 섞어야 소재의 질감이 더욱 선명하게 살아날 수 있다. 올가을에는 새로운 옷차림을 고민하기보다 재킷과 가방, 부츠 가운데 자신에게 필요한 한 가지 스웨이드 아이템으로 계절의 변화를 표현해봐도 좋겠다.