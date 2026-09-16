요즘엔 파운데이션 대신 이거 바른다고? 다시 돌아온 BB크림 예전과 달라진 점

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한동안 화장대 뒤쪽으로 밀려났던 BB크림이 다시 돌아오고 있다.

두껍게 커버한 피부보다 본래 피부가 비치는 듯한 베이스가 익숙해지면서 파운데이션을 얇게 바르거나 아예 생략하는 메이크업이 많이 나타났고, 그 사이 BB크림도 다시 선택지에 들어오기 시작했다.

다만 예전에 쓰던 BB크림을 그대로 떠올리면 조금 다른 양상이 나타나고 있다. 과거에는 붉은기와 잡티를 한 번에 덮는 데 초점을 맞췄다면 최근 신제품은 스킨케어와 베이스 메이크업을 한 단계에 묶는 방향도 보이고 있다.

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특히 판테놀과 세라마이드, PDRN, 펩타이드 등 스킨케어 제품에서 익숙한 성분을 넣는가 하면, 촉촉한 크림부터 유분감을 잡아주는 제형까지 선택지도 넓어졌다.

BB크림 특유의 회색빛을 줄이기 위해 컬러 설계에 변화를 준 제품도 눈에 띈다. 예전 BB크림의 단점으로 꼽혔던 색과 사용감을 하나씩 손보면서 다시 '데일리 베이스' 자리를 노리고 있는 셈.

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돌아온 BB크림, 최근 등장한 BB크림 5종을 살펴 봤다.

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에스쁘아 더마커버 블레미쉬밤(에스쁘아 공식 홈페이지)

1. 에스쁘아 더마커버 블레미쉬밤

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에스쁘아는 더마커버 블레미쉬밤을 판테놀 5%를 중심으로 피토스테롤, 마데카소사이드, 피토 EGF 등을 담았으며, 브랜드는 이를 피부 진정과 장벽 케어를 고려한 성분 구성으로 설명한다.

눈에 띄는 부분은 컬러다. 기존 BB크림에서 쉽게 떠올릴 수 있는 칙칙한 회색빛 대신 그린 색소를 더해 붉은기가 도드라지는 피부를 고려했고, 피부 톤의 색 균형을 맞추는 데 도움을 줄 수 있다.

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아떼 PDRN 비비크림(아떼 공식 홈페이지)

2. 아떼 PDRN 비비크림

아떼는 비비크림 안에 식물성 PDRN과 식물성 오일을 비롯해 비타민 K, 세라마이드·콜레스테롤·지방산(세콜지), 우레아, 판테놀, EGF 등을 함유했다. 다양한 스킨케어 성분을 한 제품에 담아 메이크업을 하면서 피부가 쉽게 건조해지는 사용자를 고려한 구성으로 보인다.

색상 역시 밝고 화사한 베이지보다는 전체적으로 채도를 낮춘 베이지 계열을 사용했다. 피부를 갑자기 밝히는 것보다 원래 피부 톤의 편차를 차분하게 정돈하는 데 중점을 두었다고 할 수 있다.

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셀퓨전씨 스킨 블레미쉬 밤 인텐시브(셀퓨전씨 홈페이지)

3. 셀퓨전씨 스킨 블레미쉬 밤 인텐시브

셀퓨전씨는 스킨 블레미쉬 밤 인텐시브를 엑토인과 6종 펩타이드, 5종 세라마이드, 히알루론산 등을 함유했다. 각각 피부 진정과 보습, 피부 장벽 케어 등을 고려한 성분으로 구성했다.

여기에 다공성 커버 파우더를 적용해서 유분에 따른 피부 번들거림 줄이는 데 도움을 줄 수 있도록 설계했다고 전했다.

즉, 바를 때는 수분감 있는 사용감을 남기면서 피부 표면에 올라오는 유분은 파우더가 흡수해줄 수 있으며, 촉촉한 BB크림은 좋지만 시간이 지나면서 올라오는 번들거림이 고민이라면 눈여겨볼 만하다.

디어달리아 데일리 디펜스 PDRN BB크림(디어달리아 올리브영 제품 페이지)

4. 디어달리아 데일리 디펜스 PDRN BB크림

디어달리아 데일리 디펜스 PDRN BB크림은 여러 단계의 베이스 메이크업보다 간편한 사용 방식을 내세운 제품이다.

병풀 유래 PDRN과 판테놀을 담았으며, 전체 내용물 가운데 스킨케어 성분 비중을 79%로 구성했다. 제형도 부드럽고 촉촉한 크림 느낌에 가깝다. 그래서 퍼프나 브러시가 아니라도 손으로 빠르게 펴 바를 수 있도록 한 것도 특징이다.

투크 트렌스페어런트 리커버 비비크림(투크 공식 홈페이지)

5. 투크 트렌스페어런트 리커버 비비크림

투크 트렌스페어런트 리커버 비비크림은 촉촉한 제형과 유분을 고려한 마무리를 함께 구현하도록 설계한 것이 특징이다.

제품 성분을 보면 프로비타민 B5 니오좀과 코퍼 트리펩타이드, TECA, 호랑이콩 추출물 등을 함유했고, 보습과 피부 컨디셔닝을 고려한 것으로 보인다.

또한 유분감이 많은 베이스의 사용감을 보완하기 위해 피지 흡수에 적합한 구상 파우더를 적용했다.

다시 돌아온 BB크림, 예전 그 BB크림은 아니다.

BB크림이 다시 등장한 이유는 단순히 유행이 한 바퀴 돌아왔기 때문만은 아니다. 필요한 만큼만 톤을 보정하고, 스킨케어 단계까지 조금 줄이고 싶은 최근의 베이스 메이크업 방식과 BB크림이 다시 접점을 찾고 있다.

이번에 살펴본 제품들을 봐도 방향은 꽤 뚜렷하다고 볼 수 있다. 누구나 비슷한 회색빛 BB크림을 바르던 때와 달리 붉은기를 고려한 컬러부터 수분 크림처럼 촉촉한 타입, 유분감을 줄인 타입까지 제품마다 역할이 나뉘었다.