유인나·카즈하·장원영까지…'물방울 초음파' 홈케어 디바이스가 뜨는 이유

메디큐브 에이지알 부스터 글로우(메디큐브 홈페이지)

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최근 홈케어 뷰티 디바이스 시장에서 '물방울 초음파'를 앞세운 제품들이 잇따라 등장하고 있다. 고주파(RF)와 미세전류, LED 등에 이어 초음파를 핵심 기술로 내세운 제품이 늘면서 소비자가 선택할 수 있는 홈케어 기술도 다양해지는 모습이다.

'물방울 초음파'는 하나의 특정 기기나 동일한 기술을 가리키는 고유명사는 아니다. 실제 제품을 보면 브랜드마다 주파수와 작동 방식, 함께 적용하는 기능이 다르다. 같은 물방울 초음파를 내세우더라도 각 브랜드가 별도의 기술명과 사용법을 제시하는 이유다.

앳홈 톰 더 글로우(앳홈 홈페이지)

국내 시장에서 물방울 초음파 디바이스를 선보인 대표적인 브랜드로는 앳홈의 톰(THOME)이 있다. 톰은 2025년 '더 글로우'를 출시하며 물방울 초음파를 전면에 내세웠다. 더 글로우에는 톰의 독자 기술인 DWC(Deep Wave Comfort)가 적용됐다. 회사 측은 3MHz와 10MHz 두 주파수를 빠르게 교차시키는 방식으로, 광채·보습·탄력 케어를 주요 특징으로 설명하고 있다.

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배우 유인나는 2025년부터 더 글로우의 모델로 활동하고 있다. 톰은 유인나를 첫 뷰티 디바이스 모델로 발탁하고 제품 화보와 캠페인을 선보였다.

올해는 같은 브랜드에서 물방울 초음파를 다른 타깃으로 풀어낸 제품도 나왔다. 톰은 20대를 위한 뷰티 디바이스 '투앤티업'을 선보이며 르세라핌 카즈하를 모델로 발탁했다. 투앤티업에는 톰이 'TLDM™'이라고 부르는 물방울 초음파 기전이 적용됐으며, 진정 모드와 데일리 모드를 통해 트러블 케어와 메이크업이 잘 받는 피부 컨디션 관리를 주요 특징으로 내세운다.

앳홈 톰 투앤티업(앳홈 홈페이지)

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더 글로우와 투앤티업은 같은 브랜드의 제품이지만 사용 목적과 타깃에 따라 제품을 설명하는 방식은 달라졌다. 더 글로우가 광채와 보습, 탄력 케어를 중심으로 했다면 투앤티업은 20대의 일상적인 피부 관리와 진정, 메이크업 밀착에 초점을 맞췄다. 물방울 초음파라는 기술을 하나의 제품에만 적용하는 것이 아니라 소비자층에 맞춰 세분화한 셈이다.

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메디큐브도 물방울 초음파 디바이스를 선보였다. 메디큐브 에이지알의 '부스터 글로우'는 공식몰에서 '메디큐브 최초 물방울 초음파' 제품으로 소개되고 있다. 3중 주파수 물방울 초음파 기술에 소닉 바이브레이션과 LED 케어를 결합했으며, 스킨케어 흡수와 보습, 광채를 주요 관리 포인트로 제시한다. 공식몰에서는 장원영을 모델로 내세우고 있다.

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이처럼 최근 출시된 제품을 보면 '물방울 초음파'라는 표현은 같지만 구현 방식은 제각각이다. 톰은 더 글로우에 DWC라는 독자 기술을 적용하고, 투앤티업에는 TLDM™을 적용했다. 메디큐브는 3중 주파수 물방울 초음파와 소닉 바이브레이션, LED를 결합했다. 따라서 제품을 비교할 때 단순히 '물방울 초음파'라는 명칭만 보는 것보다 실제 적용된 기술과 기능을 함께 살펴볼 필요가 있다.

초음파 자체가 완전히 새로운 홈케어 기술인 것은 아니다. 피부관리 영역에서 초음파를 활용한 장비와 관리법이 꾸준히 사용돼 왔고, 이를 가정에서 사용할 수 있는 형태로 구현한 뷰티 디바이스가 등장하고 있는 것이다. 다만 병의원이나 에스테틱에서 사용하는 장비와 가정용 디바이스는 출력과 사용 환경, 목적이 다르기 때문에 동일한 효과를 기대해서는 안 된다.

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메디큐브 에이지알 부스터 글로우(메디큐브 홈페이지)

홈케어 디바이스 시장에서 기술을 설명하는 방식도 점점 구체적으로 바뀌고 있다. 단순히 진동이나 마사지 기능을 강조하는 데서 나아가 고주파, 미세전류, LED, 초음파처럼 제품이 사용하는 에너지 기술 자체를 전면에 내세우는 제품들이 늘고 있다. 소비자 입장에서도 '어떤 기능이 있느냐'에서 더 나아가 '어떤 기술을 어떤 방식으로 사용하는 제품인가'를 살펴볼 필요가 생긴 셈이다.

특히 물방울 초음파 제품은 제품별 차이가 분명하다. 사용하는 주파수와 모드, 함께 적용되는 기능, 권장 사용 시간 등이 모두 다르기 때문이다. 구매 전에는 브랜드가 제시하는 기술 설명과 사용법, 주의사항을 확인하고 자신의 피부 상태와 관리 목적에 맞는지 살펴보는 것이 중요하다.

유인나의 더 글로우에서 카즈하의 투앤티업, 장원영의 메디큐브 부스터 글로우까지 이어지는 제품들은 '물방울 초음파'라는 하나의 표현 아래 각기 다른 기술과 콘셉트를 내세우고 있다. 초음파를 활용한 홈케어 디바이스가 하나의 제품에 머무르지 않고 다양한 형태로 확장되면서, 이제는 이름보다 그 안에 어떤 기술이 들어갔는지를 확인하는 것이 제품을 이해하는 기준이 되고 있다.