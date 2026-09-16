여자 아이돌 시구 패션, 청바지로 완성한 각기 다른 데님 스타일

@chaerrry0

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여자 아이돌의 시구 패션에서 청바지가 눈길을 끌고 있다. 야구장이라는 공간에서 유니폼과 함께 매치한 데님 팬츠는 익숙한 아이템이지만, 어떤 실루엣과 워싱, 컬러를 선택하느냐에 따라 전체적인 분위기가 달라진다.

시구에 나선 ITZY 채령과 유나, RESCENE 리브 역시 각자의 스타일에 맞는 청바지를 선택했다. 세 사람 모두 데님 팬츠를 활용했지만, 선택한 디자인에는 뚜렷한 차이가 있었다.

채령이 착용한 청바지는 알키알카(ALKI ALKA)의 'Washed Bootcut Denim Pants'다. 이름처럼 워싱이 더해진 부츠컷 데님으로, 허벅지부터 무릎까지 비교적 슬림하게 떨어진 뒤 밑단으로 갈수록 자연스럽게 퍼지는 실루엣이 특징이다. 데님 특유의 캐주얼한 분위기를 살리면서도 부츠컷 라인이 더해져 한층 정돈된 인상을 준다.

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@igotyuandme

유나는 플리즈노팔로우(PLEASENOFOLLOW)의 '25Vintage Washing Boots-Cut Denim (Blue)'를 선택했다. 역시 부츠컷 실루엣이지만 제품명에서도 드러나듯 빈티지 워싱이 디자인의 중심이다. 블루 데님에 자연스러운 워싱을 더해 캐주얼한 분위기를 강조한 제품으로, 같은 부츠컷 팬츠라도 워싱의 정도에 따라 전혀 다른 느낌을 만들 수 있다는 점이 눈에 띈다.

@rescene_official

리브가 선택한 청바지는 시너진(SYNERJYN)의 'NIGHT WASHING DENIM PANTS DEEP BLUE'다. 로우웨이스트 디자인에 빈티지 슬럽 원단을 사용했으며, 짙은 대비감이 특징인 데님 팬츠다. 특히 'DEEP BLUE'라는 제품명처럼 밝은 블루 계열과는 다른 깊은 색감이 팬츠의 존재감을 살린다.

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세 사람의 데님 스타일을 비교하면 같은 청바지라는 공통점보다 각각 다른 디자인을 선택했다는 점이 먼저 눈에 들어온다. 채령은 워싱 부츠컷, 유나는 빈티지 워싱 부츠컷, 리브는 로우웨이스트와 딥 블루 컬러의 데님을 선택했다.

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청바지는 실루엣 하나만 달라져도 스타일의 인상이 크게 달라진다. 부츠컷은 밑단으로 갈수록 넓어지는 형태 덕분에 데님 팬츠 특유의 캐주얼한 분위기에 변화를 줄 수 있고, 워싱은 같은 블루 데님 안에서도 빈티지하거나 깔끔한 느낌을 만드는 요소가 된다. 컬러 역시 마찬가지다. 밝은 블루부터 짙은 딥 블루까지 색감에 따라 팬츠가 스타일링에서 차지하는 존재감이 달라진다.

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시구 패션에서 청바지가 활용되는 방식도 이런 데님 자체의 특성과 연결된다. 유니폼 상의와 함께 매치했을 때에도 청바지의 핏과 컬러가 그대로 드러나기 때문에, 별도의 과한 스타일링 없이도 하의에서 개성을 보여줄 수 있다.

특히 채령과 유나처럼 비슷한 부츠컷 실루엣을 선택하더라도 워싱에 따라 분위기가 달라지고, 리브처럼 컬러와 허리선에 변화를 주면 같은 데님 팬츠라도 또 다른 스타일이 만들어진다. 결국 청바지는 단순히 편하게 입는 하의에 그치지 않고, 시구 패션에서도 자신의 스타일을 보여주는 요소가 될 수 있다.

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익숙한 청바지 하나도 어떤 핏을 고르고 어떤 워싱과 컬러를 선택하느냐에 따라 분위기는 달라진다. 채령, 유나, 리브가 시구에서 보여준 데님 스타일 역시 각기 다른 선택을 통해 청바지의 다양한 매력을 보여줬다.