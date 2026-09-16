잠들기 전 붙이고 아침에 떼는 팩이 있다고? 하이드로겔 마스크 4가지 알아보기

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몇 시간씩 붙이는 하이드로겔 마스크, 시트 마스크와 뭐가 다를까

최근 얼굴에 오래 붙일 수 있는 '하이드로겔 마스크' 제품이 다양하게 나오고 있다.

시트 마스크는 일반적으로 시트에 에센스를 적셔 나온 것이라면, 하이드로겔 제품은 젤 타입의 마스크 자체에 화장품 성분을 담고 있다. 즉 하이드로겔은 마스크의 소재와 제형을 가리키는 말인 셈.

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보통 일반적인 시트 마스크는 10~20분을 붙이고 떼어내어 사용한다. 한편, 하이드로겔 마스크들은 수분을 머금은 젤 형태의 특성을 활용해 1시간 이상 또는 수면 중 사용할 수 있도록 설계된 경우가 많다.

그렇다면 하이드로겔 마스크를 왜 사용할까

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최근 각 브랜드 별로 출시되는 하이드로겔 마스크를 보면, 콜라겐, 히알루론산, 세라마이드, 판테놀, PDRN 등 각 제품의 콘셉트에 맞는 성분을 마스크 자체에 담는 방식으로 만들어진다.

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또한 하이드로겔 마스크는 수분을 포함한 젤 형태의 소재로 만들어져 얼굴 굴곡에 밀착되도록 설계된 제품들을 많이 찾아볼 수 있다.

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여러 브랜드들은 보습, 피부 장벽, 진정 등 서로 다른 피부 고민에 맞춘 하이드로겔 마스크를 출시하고 있다.

바이오던스 바이오 콜라겐 리얼 딥 마스크(바이오던스 공식 홈페이지)

1. 바이오던스 바이오 콜라겐 리얼 딥 마스크

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바이오던스의 대표적인 하이드로겔 마스크다. 바이오던스는 243달톤 크기의 초저분자 콜라겐과 올리고 히알루론산을 주요 성분으로 소개한다.

공식 제품 설명에서는 보습과 피부 탄력, 피부결 관리 등을 주요 특징으로 안내하며, 특히 모공 개선 효과를 강조하고 있다.

장시간 사용할 수 있도록 설계된 제품으로, 바이오던스는 밤새 6~8시간 자는 동안 부착해도 된다고 하며 최소 3시간 부착하는 것을 권장하고 있다.

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바이오던스 하이드로 세라놀 리얼 딥 마스크(바이오던스 공식 홈페이지)

2. 바이오던스 하이드로 세라놀 리얼 딥 마스크

같은 리얼 딥 마스크 시리즈지만 외부 열 자극으로 일시적으로 자극을 받은 피부의 진정과 보습 관리에 초점을 맞춘 제품이며, 건조하고 예민해진 피부 고민이 있는 사람에게 추천하고 있다.

바이오던스는 세라마이드, D판테놀, 히알루론산을 조합한 자체 성분 '세라놀(Cera-Nol)'을 사용했으며, 이를 피부 장벽 케어와 진정을 위한 성분으로 소개한다.

사용법은 앞서 본 바이오 콜라겐 리얼 딥 마스크와 동일하다.

아비브 콜라겐 겔 마스크 어성초 젤리(아비브 공식 홈페이지)

3. 아비브 콜라겐 겔 마스크 어성초 젤리

아비브의 '콜라겐 겔 마스크 어성초 젤리'는 어성초 추출물을 담았다. 또한 공식 제품 정보에는 나이아신아마이드, 판테놀, 수듐하이알루로네이트 등을 함께 확인할 수 있으며, 모공과 피부 진정 관리를 제품의 주요 특징으로 설명한다.

마스크는 에센스를 굳혀 만든 젤 형태로 얼굴에 보다 밀착될 수 있도록 엠보면이 피부 쪽을 향하게 부착하면 된다. 한편, 사용 시간은 부착 후 약 20~30분을 권장하고 있다.

메디큐브 PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크(메디큐브 홈페이지)

4. 메디큐브 PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크

메디큐브 제품은 연어 유래 PDRN과 가수분해 콜라겐, 나이아신아마이드 등을 포함한 젤 마스크다. 공식몰에 따르면 건조함, 피부결, 탄력에 고민이 있는 사람에게 추천하고 있다.

사용법은 토너, 앰플, 크림 순서의 모든 스킨케어를 마친 후 마스크를 부착하면 된다고 설명한다. 특히 1~3시간 부착하는 것을 권장하고 있다.

최근 하이드로겔 마스크에서 자주 볼 수 있는 특징 중 하나는 처음에는 불투명하거나 색이 있던 시트가 시간이 지나면서 투명하게 변하는 것이다.

메디큐브는 PDRN 핑크 콜라겐 젤 마스크가 피부에 밀착된 상태에서 시간이 지나면 핑크색에서 투명하게 변화하도록 설계됐다고 설명한다. 이 변화가 제품 사용 과정에서 나타나는 정상적인 특징이라고 안내하고 있다. 바이오던스 역시 하이드로겔 마스크를 부착하면서 투명해진다고 설명한다.

다만 마스크가 완전히 투명해져야만 사용이 끝난다는 의미는 아니다. 메디큐브 역시 투명해지는 정도는 사용자에 따라 다를 수 있다고 명시하고 있다.

또한 하이드로겔 마스크라고 모두 같은 방식으로 쓰는 것은 아니다. 하이드로겔은 제품의 '제형과 형태'를 구분하는 말이지 동일한 효과나 동일한 사용법을 의미하지 않는다.

같은 하이드로겔 마스크라도 들어간 성분이 다르고, 추천하는 피부 타입이나 고민이 다르다. 또한 부착 시간도 제품마다 차이가 있다.

또한 화장품 사용감과 피부 반응은 개인의 피부 상태와 함께 사용하는 제품 등에 따라 달라질 수 있다. 특정 성분이나 제형이 모든 피부에 동일한 결과를 보장하는 것은 아니라는 것을 알고 있어야 한다.