수지 메이크업이 '민낯'처럼 보이는 이유, 색조보다 중요한 4가지

@skuukzky

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수지의 '민낯 같은 얼굴'은 정말 색조가 연해서일까?

수지의 공식 인스타그램과 화보, 행사 사진을 살펴보면 피부색에서 크게 튀지 않는 색을 자주 사용하는 것을 볼 수 있다. 하지만 연한 제품만 골라 바른다고 수지 특유의 청초한 분위기가 만들어지는 것은 아니다.

색보다 눈여겨봐야 할 부분은 각 요소를 표현하는 방식이다. 어느 한 부분에서도 화장한 경계가 강하게 도드라지지 않는 편이다. 피부결은 남겨두고, 눈썹은 한 올씩 살리며, 속눈썹으로 눈매를 열고, 입술선은 흐릿하게 풀어 준다.

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첫 번째, 피부 화장에서 잡티는 가려도 피부결까지 덮지는 않는다

수지의 얼굴에서 색조보다 먼저 보이는 것은 맑은 피부다. 이마와 콧등, 볼에는 빛이 은은하게 맺히는데, 여기서 중요한 포인트는 표정이 움직일 때 원래 피부의 질감도 드러나는 것이다.

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그런데 윤기가 얼굴 전체에 번지는 물광 표현과도 살짝 결이 다르다. 빛을 받는 부위를 살려 깨끗하면서도 부담스럽지 않고 편안한 인상을 준다.

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커버가 필요한 눈 밑과 콧방울 주변은 세심하게 다듬되 얼굴 전체를 같은 두께로 덮지 않는 점도 중요하다. 특히 눈 밑과 콧방울 주변은 베이스가 끼는 경우가 많아 얇게 표현한다. 즉, 피부에 작은 굴곡과 결이 남아 있어 파운데이션의 존재감은 줄고, 원래 안색이 맑은 사람처럼 보인다.

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두 번째, 모양보다 원래의 결을 살린 눈썹

민낯 같은 인상을 결정하는 의외의 부분은 눈썹이다. 수지는 눈썹의 위아래를 반듯하게 두르거나 꼬리를 날카롭게 빼지 않는다.

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앞머리는 진하게 채우지 않고 눈썹 사이로 피부가 비치게 두고, 비어 있는 부분을 짧은 선으로 메운다. 눈썹 산 역시 높게 세우지 않아 표정이 세 보이지 않는다.

컬러도 머리카락과 큰 차이가 나지 않는다. 얼굴 위에 또 하나의 굵은 선을 추가하지 않으니 눈썹이 피부와 눈 화장 사이에서 튀지 않는다. 정교하게 손질했지만 자로 잰 듯 그린 흔적은 덜어냈다고 할 수 있다.

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세 번째, 아이라인을 줄이고 속눈썹으로 눈을 연다

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수지의 눈 화장은 연하지만 눈매까지 흐릿하지는 않다. 그 차이는 속눈썹에서 나온다. 점막과 속눈썹 사이를 얇게 메워 눈의 형태를 잡고, 눈꼬리는 실제 눈매를 크게 벗어나지 않는 길이로 끝낸다.

베이지나 옅은 브라운 섀도 역시 눈두덩 전체를 어둡게 덮지 않고 쌍꺼풀선과 속눈썹 주변에 깊이만 보탠다.

대신 속눈썹은 뿌리부터 올려 눈동자를 시원하게 드러낸다. 숱을 빽빽하게 채우거나 여러 가닥을 하나로 뭉치기 보다는 한 올씩 분리해 또렷한 인상을 준다. 짙은 아이라인 없이도 눈이 또렷해 보이고, 눈 화장을 많이 했다는 느낌은 덜하다.

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네 번째, 립 컬러보다 흐린 입술선이 중요하다

입술에서도 색보다 경계를 풀어주는 것이 핵심. 컬러는 본래 수지의 입술 색과 잘 어우러지는 자연스러운 색상을 자주 사용하는 모습을 볼 수 있다.

특히 입술선을 반듯하게 그려 형태를 강조하지 않고, 가장자리는 피부 쪽으로 옅어지도록 풀어준다. 윗입술산도 칼로 자른 듯 선명하게 세우지 않는다.

그렇다면 윤곽을 흐리게 해서 입술의 존재감을 지우는 것일까? 그렇지 않다. 안쪽에 색을 조금 더 남기거나 중앙에 촉촉한 광택을 더해 혈색을 살려준다.

즉, 입술색은 보이지만 어디에서 시작하고 끝나는지는 뚜렷하게 표현하지 않다는 것. 이 흐릿한 테두리가 얼굴 전체의 부드러운 분위기를 만들어 줄 수 있다.

결국 수지의 민낯 같은 얼굴은 색조를 강하게 하지 않으면서도 디테일을 챙긴 것이라고 할 수 있다. 특히 원래의 형태와 결을 살려주는 것이 포인트. 이 점이 수지 메이크업이 오래 봐도 편안하고 맑아 보이는 이유라고 할 수 있다.