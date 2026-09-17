최예나 메이크업, 눈매가 유독 예뻐 보이는 이유

@yena.jigumina

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최예나의 메이크업에서 유독 눈에 들어오는 부분이 있다. 바로 또렷하게 정리된 눈매다. 화려한 색조를 넓게 사용하는 대신 아이라인과 속눈썹, 애교살 주변의 음영을 활용해 눈의 윤곽을 선명하게 살린다.

특히 아이라인은 최예나의 눈매를 완성하는 핵심이다. 눈 전체를 두껍게 채우기보다 눈꼬리 쪽으로 갈수록 선명하게 이어지며, 끝부분은 바깥쪽으로 길게 뺀다. 눈매의 방향을 따라 길이를 더해 눈이 가로로 길고 또렷한 인상을 준다.

아이라인의 각도도 눈매의 분위기를 결정한다. 끝을 과하게 치켜올리기보다 눈꼬리의 흐름을 따라 길게 연결해 선을 정리한다. 눈매가 선명해지면서도 지나치게 날카로운 느낌으로 흐르지 않는 이유다.

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속눈썹 역시 눈의 형태를 살리는 데 힘을 더했다. 위쪽 속눈썹을 또렷하게 올리고 눈꼬리 쪽으로 길이를 살려 아이라인과 자연스럽게 연결했다. 눈매의 가로선을 강조한 아이라인과 속눈썹이 함께 이어지면서 눈이 더욱 또렷하게 정리된다.

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특히 눈 밑의 언더 속눈썹도 포인트다. 아래 속눈썹을 한꺼번에 짙게 채우기보다 한 올 한 올 결을 살려 눈 밑까지 또렷하게 표현했다. 위쪽 아이라인과 속눈썹에만 포인트를 주는 것보다 눈의 아래쪽까지 시선이 이어지면서 눈매 전체가 선명해진다.

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애교살도 눈매를 강조하는 데 한몫한다. 애교살의 도톰한 부분에는 밝기를 더하고 바로 아래에는 옅은 음영을 넣어 입체감을 살렸다. 위쪽의 아이라인과 아래쪽의 애교살 음영이 함께 작용하면서 눈의 윤곽이 한층 또렷하게 정리된다.

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아이섀도는 눈매를 강조하는 다른 요소들에 비해 차분하게 표현했다. 눈두덩 전체를 짙은 색으로 채우기보다 브라운 계열의 음영을 얇게 더해 깊이감을 살리고, 가장 선명한 포인트는 아이라인과 속눈썹에 남겼다.

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이런 배분 덕분에 눈 화장이 또렷하면서도 색조가 눈 전체를 무겁게 덮지는 않는다. 짙은 색을 넓게 사용하는 대신 아이라인과 속눈썹으로 눈매의 형태를 잡은 것이 특징이다.

눈 주변을 보면 위쪽과 아래쪽의 역할도 나뉜다. 위쪽에서는 길게 뺀 아이라인과 속눈썹으로 눈매의 방향을 잡고, 아래쪽에서는 언더 속눈썹과 애교살 음영으로 눈 밑의 윤곽을 살린다. 각각의 포인트가 따로 강조되기보다 하나의 눈매 안에서 자연스럽게 이어진다.

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눈매가 선명한 만큼 다른 색조는 상대적으로 부드럽게 정리했다. 볼에는 얼굴에 생기를 더하는 정도의 색을 사용하고, 입술 역시 눈매와 경쟁할 만큼 강한 색으로 가져가지 않았다. 눈을 메이크업의 중심에 두면서 다른 부위의 색감을 조절한 것이다.

이때 중요한 것은 눈 화장의 농도만이 아니다. 아이라인의 길이와 속눈썹의 방향, 언더 속눈썹의 표현, 애교살 아래에 들어간 음영이 각각 눈매의 형태를 만드는 역할을 한다.

최예나의 메이크업이 또렷한 눈매를 만드는 것도 이와 같은 디테일에서 나온다. 아이라인으로 가로 길이를 더하고, 위쪽 속눈썹으로 눈매를 선명하게 만든 뒤 언더 속눈썹과 애교살 음영으로 아래쪽까지 연결한다. 여러 요소가 하나의 눈매 안에서 이어지면서 선명한 인상을 완성한다.

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결국 최예나 메이크업에서 눈길을 끄는 것은 화려한 색조보다 눈매를 만드는 디테일이다. 길게 뺀 아이라인과 또렷한 속눈썹, 한 올 한 올 정리한 언더 속눈썹, 애교살 아래의 은은한 음영까지 작은 차이가 모여 눈매 전체를 선명하게 만든다.

화려한 아이 메이크업이라고 해서 반드시 짙은 색을 넓게 사용할 필요는 없다. 최예나처럼 선을 길게 빼고 속눈썹의 방향을 살리면서 눈 밑까지 연결하면 색조를 과하게 사용하지 않아도 눈매 자체를 또렷하게 표현할 수 있다. 이것이 최예나 메이크업에서 눈매가 유독 눈에 들어오는 이유다.