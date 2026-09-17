헬로키티 입은 뷰티 디바이스…에이피알, '취향'을 입히다

부스터 글로우 헬로키티 에디션(메디큐브 홈페이지)

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뷰티 디바이스가 기능만 강조하는 제품에서 벗어나고 있다. 피부 관리 기능을 갖춘 것은 물론, 어떤 디자인을 입었는지, 어떤 캐릭터와 만났는지까지 제품의 분위기를 결정하는 요소가 되고 있다. 특히 매일 사용하는 뷰티 디바이스에 익숙한 캐릭터가 더해지면서 팬들의 눈길을 끄는 협업도 이어지고 있다.

에이피알은 최근 메디큐브 에이지알(AGE-R)의 '부스터 글로우 헬로키티 에디션'을 선보였다. 산리오캐릭터즈의 대표 캐릭터 헬로키티와 협업한 한정판으로, 기존 부스터 글로우의 기능을 유지하면서 핑크 컬러와 헬로키티 디자인을 더한 것이 특징이다.

부스터 글로우는 서로 다른 주파수의 초음파를 교차 출력하는 '물방울 초음파' 기술을 기반으로 한 뷰티 디바이스다. 기존 제품은 장원영을 모델로 내세워 제품을 알린 바 있으며, 이번에는 헬로키티와 만나 기존과는 다른 분위기의 한정판으로 선보였다.

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이번 에디션은 본체 디자인에만 캐릭터를 적용한 것이 아니다. 구매 고객에게는 핑크 컬러의 헬로키티 헤드 케이스와 기기 클리너, 전용 파우치 등이 함께 제공된다. 기기를 사용하는 순간뿐 아니라 보관할 때까지 헬로키티 디자인을 이어갈 수 있도록 구성했다.

본체와 함께 제공되는 액세서리에도 헬로키티의 분위기를 담았다. 핑크 컬러를 중심으로 제품과 케이스, 파우치 등을 맞추면서 하나의 에디션으로 통일감을 더했다. 뷰티 디바이스를 사용하는 공간에서도 캐릭터의 존재감을 살릴 수 있는 구성이다.

부스터 글로우 헬로키티 에디션(메디큐브 홈페이지)

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뷰티 디바이스와 헬로키티의 만남이 처음인 것도 아니다. 에이피알은 앞서 메디큐브 에이지알 '부스터 프로'와 헬로키티를 협업한 한정판을 선보인 바 있다. 이번에는 부스터 글로우에 헬로키티를 더하면서 메디큐브의 다른 뷰티 디바이스에도 캐릭터 협업을 이어갔다.

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헬로키티가 오랫동안 한국뿐 아니라 해외에서도 사랑받아온 캐릭터라는 점도 이번 협업에서 눈길을 끄는 부분이다. 메디큐브를 알고 있는 소비자뿐 아니라 헬로키티를 좋아하는 팬들에게도 익숙한 디자인으로 다가갈 수 있다. 특히 한국 뷰티 브랜드와 글로벌 캐릭터가 만났다는 점에서 해외 팬들이 접하기에도 흥미로운 조합이다.

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최근에는 화장품뿐 아니라 뷰티 디바이스에서도 캐릭터와 컬러를 활용한 한정판이 등장하고 있다. 립이나 아이섀도처럼 디자인 변화가 익숙한 색조 제품에서 한발 더 나아가, 기능을 중심으로 만들어진 디바이스에도 캐릭터를 입히는 사례가 이어지는 모습이다.

에이피알은 이번 에디션을 국내에서 먼저 선보인 뒤 글로벌 시장으로 판매 지역을 확대할 예정이다. 국내 공식몰에서는 9월 14일부터 15일까지 사전 예약을 진행했으며, 사전 예약 고객에게는 'PDRN 핑크 콜라겐 캡슐 크림'을 증정했다. 정식 출시를 기념해 9월 16일부터 30일까지 구매 고객을 대상으로 1만원 할인 쿠폰도 제공한다.

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기존 부스터 글로우의 기능은 그대로 두고 핑크 컬러와 헬로키티 디자인을 입힌 이번 에디션은 본체부터 케이스와 파우치까지 하나의 디자인으로 완성했다. 장원영을 모델로 선보였던 기존 제품과는 또 다른 모습으로, 익숙한 뷰티 디바이스에 헬로키티 특유의 귀여운 분위기를 더한 것이 이번 에디션의 가장 큰 특징이다. 한국 뷰티 디바이스와 글로벌 캐릭터의 만남이 어떤 모습으로 완성됐는지 살펴보는 것만으로도 눈길을 끄는 협업이다.