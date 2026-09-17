“하이라이터 아니었어?” 요즘 아이돌이 ‘속광 블러셔’ 하는 법

@rescene_official

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블러셔의 역할이 달라지고 있다.

특히 요즘 아이돌의 볼을 보면 광대가 촉촉하게 반짝이지만, 하이라이터를 따로 얹은 듯한 경계는 두드러지지 않는다. 치크에 바른 컬러가 피부 윤기와 함께 얇게 올라오는 이른바 '속광 블러셔'다.

이러한 표현에는 피부에 얇게 퍼지는 리퀴드 블러셔가 유용하다.

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파우더 타입보다 맑고 투명하게 발색되며, 원하는 농도가 나올 때까지 여러 번 겹쳐 바르기도 비교적 쉽다. 진한 색조보다 자연스러운 혈색을 강조하는 최근 아이돌 메이크업과 잘 어울리는 이유다.

속광 블러셔도 어디에 바르는지에 따라 분위기를 다르게 낼 수 있다. 즉 속광을 연출하기 위해서 블러셔를 모두 같은 위치에 바를 필요는 없다는 것.

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이번에는 미야오 엘라와 아일릿 원희, 리센느 원이의 메이크업을 통해 원하는 분위기에 따라 블러셔 위치와 컬러를 어떻게 달리할 수 있는지 살펴봤다.

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@meovv

첫 번째, 미야오 엘라처럼 옆광대를 길게, 분위기 있는 로지 치크

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미야오 엘라는 채도를 낮춘 로지 베이지 컬러로 차분하고 세련된 치크 메이크업을 선보였다.

블러셔를 앞볼에 둥글게 모으기보다 옆광대에서 볼 중앙을 향해 사선으로 넓게 연결했다. 얼굴 바깥쪽의 여백을 채우면서 광대의 윤곽을 부드럽게 정리해 얼굴이 조금 더 입체적으로 보일 수 있다.

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여기에 색을 진하게 올리는 대신 피부에 스며든 것처럼 옅게 표현하고, 광대가 가장 돌출된 부분에는 촉촉한 윤기를 남겼다. 차분한 컬러와 매끄러운 속광이 어우러져 과하게 꾸미지 않아도 고급스러운 분위기가 살아난다.

엘라처럼 입체적인 치크를 연출하고 싶다면 로지 베이지나 누드 피치 계열의 리퀴드 블러셔를 선택해보자. 옆광대에서 앞볼을 향해 비스듬히 펴 바른 뒤 경계를 충분히 두드려 풀어주면 얼굴의 여백을 보완하면서 자연스러운 윤곽을 만들 수 있다.

@illit_official

두 번째, 아일릿 원희처럼 동공 아래만 밝혀주는 맑은 핑크

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맑고 사랑스러운 분위기를 내고 싶다면 아일릿 원희의 치크 메이크업을 참고할 만하다.

원희는 광대 바깥쪽보다 눈동자 아래 앞볼을 중심으로 밝은 핑크 컬러를 부드럽게 퍼뜨렸다. 블러셔의 경계는 흐리게 정돈하고, 광대 중앙에는 은은한 윤기를 남겨 피부 안쪽에서부터 혈색이 차오르는 듯한 느낌을 살렸다.

이때 얼굴 중심에 컬러를 모으면 시선이 앞볼과 눈매로 집중돼 이목구비가 한층 또렷하게 보인다. 특히 원희는 블랙 헤어와 대비되는 맑은 핑크 치크가 얼굴을 환하게 밝혀 특유의 청순하고 생기 있는 이미지를 강조했다.

원희처럼 표현하려면 리퀴드 블러셔를 얼굴에 바로 많이 찍기보다 손등에 먼저 덜어 양을 조절해야 하는 것이 좋다. 퍼프에 얇게 묻힌 뒤 눈동자 아래부터 앞볼을 둥글게 두드리고, 남은 양으로 바깥쪽 경계만 가볍게 풀어준다. 코 옆까지 넓게 바르면 얼굴 중앙이 답답해 보일 수 있으므로 동공 아래를 중심으로 범위를 좁게 잡는 것이 좋다.

@rescene_official

세 번째, 리센느 원이처럼 앞볼을 둥글게 채우는 코럴 핑크

리센느 원이는 앞광대와 볼 중앙에 코럴 핑크 컬러를 집중시켜 사랑스럽고 생기 있는 이미지를 완성했다.

블러셔를 옆광대까지 길게 연결하지 않고 눈동자 아래 앞볼에 둥글게 올려, 볼이 자연스럽게 차오른 것처럼 표현했다. 여기에 광대 중앙의 촉촉한 윤기가 더해지면서 앞볼이 한층 도톰하고 입체적으로 보인다.

원이의 블러셔 연출법 또한 색과 광택의 경계가 뚜렷하지 않다. 그래서 컬러가 비교적 선명해도 메이크업이 무겁게 느껴지지 않는다. 핑크와 코랄이 섞인 따뜻한 색감은 얼굴에 생기를 더하고 귀여운 분위기도 강조한다. 원이처럼 앞볼을 강조하려면 은은한 핑크나 코랄 계열의 리퀴드 블러셔를 동공 아래에 소량 올린 뒤 원을 그리듯 두드리면 된다.

더욱 촉촉한 속광을 원한다면 블러셔가 밀착된 뒤 투명한 밤 타입 하이라이터를 앞광대에 소량 더해보자. 하지만 너무 넓게 바르면 유분이 번들거리는 것처럼 보일 수 있으므로 빛이 닿는 광대 중앙에만 가볍게 얹는 것이 좋다.

한편, 속광 치크의 분위기는 바르는 위치뿐 아니라 제형에서도 갈린다. 피부 위에서 뻑뻑하게 굳지 않고, 투명하게 쌓이는 리퀴드 블러셔 3가지를 골랐다.

디어달리아 '페탈 드롭 리퀴드 블러쉬'(디어달리아 무신사 제품페이지)

1. 디어달리아 '페탈 드롭 리퀴드 블러쉬'

디어달리아 '페탈 드롭 리퀴드 블러쉬'는 촉촉한 세럼 타입의 제품이다. 묽은 제형이 피부 위에 얇게 퍼지며, 여러 번 겹쳐 발라도 비교적 색이 뭉치기보다 맑게 쌓인다.

한 번 바르면 자연스러운 혈색을, 여러 번 레이어링하면 보다 선명한 컬러를 연출할 수 있다.

블러셔의 경계가 뚜렷하게 남는 게 고민이라 색과 윤기가 피부와 자연스럽게 연결되는 치크를 찾고 있을 때 참고할 만하다.

어뮤즈 '듀 세럼 리퀴드 블러쉬'(어뮤즈 홈페이지)

2. 어뮤즈 '듀 세럼 리퀴드 블러쉬'

어뮤즈 '듀 세럼 리퀴드 블러쉬'는 5가지 무펄 컬러와 펄을 더한 3가지 치크라이터로 구성됐다.

무펄 컬러는 맑은 혈색을 표현할 때 단독으로 사용할 수 있고, 치크라이터는 블러셔 위에 겹쳐 광택을 강조하기 좋다.

무펄 블러셔를 먼저 얇게 바른 뒤 치크라이터를 광대 중앙에 소량 더하면 색의 경계는 옅지만 빛을 받을 때 윤기가 살아나는 속광 치크를 완성할 수 있다.

투크 물크림 & 리쿠림 수채화 블러셔(투크 홈페이지, 좌측 투크 물크림 수채화 블러셔)

3. 투크 '물크림 수채화 블러셔'

투크 '물크림 수채화 블러셔'의 특징은 물을 머금은 듯한 질감과 두드릴수록 맑게 올라오는 발색이다.

특히 W06 모카팝은 차분한 모카 로즈 컬러로 엘라처럼 깊이 있고 세련된 치크를 연출할 때 활용하기 좋고, W07 프레클은 뉴트럴한 복숭아 핑크 컬러로, 원희나 원이처럼 앞볼에 생기를 더하는 메이크업과 잘 어울린다.

결국 속광 블러셔의 핵심은 얼굴 전체를 번들거리게 만드는 것이 아니라는 점이다.

리퀴드 블러셔를 소량씩 쌓고, 광택은 광대의 가장 높은 부분에만 남겨야 맑은 혈색과 입체감을 함께 살릴 수 있다.

고급스러운 사선 치크부터 사랑스러운 앞볼 메이크업까지, 원하는 이미지에 따라 컬러와 바르는 위치를 다르게 연출해보자.