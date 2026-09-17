샴푸했는데 또 떡진다면? 두피 유분 잡는 '헤어식초'

이브로쉐 헤어식초(이브로쉐 홈페이지)

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아침에 머리를 감고 나왔는데 오후가 되면 정수리가 축 처진다. 앞머리는 금세 뭉치고, 깨끗하게 감았는데도 어느새 머리카락에 기름기가 올라온다. 두피 유분이 많은 사람이라면 하루에도 몇 번씩 신경 쓰이는 부분이다.

이럴 때 샴푸만 바꾸는 대신 두피를 관리하는 제품을 하나 더해볼 수 있다. 최근 헤어케어 제품 가운데 자주 등장하는 '헤어식초'가 대표적이다. 이름만 보면 식초를 머리에 사용하는 것 같지만, 헤어식초는 두피와 모발을 관리하기 위해 만들어진 헤어케어 제품이다. 일반적으로 샴푸 후 두피에 사용하는 액상 타입으로, 산뜻한 사용감이 특징이다.

헤어식초가 주목받는 이유는 샴푸만으로 관리하기 어려웠던 두피 고민을 세분화해 관리할 수 있기 때문이다. 두피에서 분비되는 피지가 모발에 묻으면 시간이 지나면서 머리가 쉽게 뭉치고 축 처질 수 있다. 여기에 땀이나 외부 먼지, 스타일링 제품 등이 더해지면 머리가 금세 무거워지는 느낌을 받을 수 있다.

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헤어식초는 샴푸로 머리를 씻은 뒤 사용하는 제품이다. 두피에 적당량을 덜어 골고루 바르고 마사지하듯 사용하며, 제품에 따라 헹구는 방법이나 사용량이 다르다. 샴푸와 트리트먼트 사이에서 모발에 사용하는 제품과 달리 두피 자체를 관리하는 데 초점을 맞춘 것이 특징이다.

제품마다 강조하는 기능에도 차이가 있다. 두피 유분과 피지 조절을 중심으로 한 제품이 있는가 하면 딥클렌징이나 두피 진정, 향과 산뜻한 마무리감 등을 강조하기도 한다. 같은 헤어식초라도 자신의 두피 고민에 맞춰 제품을 고르는 이유다.

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국내에서 판매되는 헤어식초 제품 가운데서는 프랑스 뷰티 브랜드 이브로쉐의 제품도 잘 알려져 있다. 라즈베리 샤인, 모링가 리프레시, 알개 퓨리파잉 등 여러 라인으로 구성돼 있으며, 제품마다 두피 유분이나 윤기, 향 등 관리 포인트를 달리한다.

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이브로쉐 앰버서더 올데이프로젝트(그레이스 홈페이지)

이브로쉐의 헤어식초는 지난 4월 올데이 프로젝트와 함께 진행한 'ALL DAY 두피 정화 프로젝트'를 통해서도 소개됐다. 하루 동안 쌓이는 피지와 미세먼지 등을 소재로 두피 관리의 필요성을 알리는 캠페인으로, 아이돌들이 참여해 각자의 헤어케어 모습을 선보이기도 했다.

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헤어식초를 고를 때는 이름보다 제품이 어떤 두피 고민을 겨냥하고 있는지를 보면 된다. 오후만 되면 정수리가 기름지고 머리가 쉽게 축 처진다면 피지나 떡짐 케어를 강조한 제품을, 두피의 묵은 노폐물이나 산뜻한 세정감을 중요하게 생각한다면 딥클렌징을 내세운 제품을 살펴볼 수 있다. 향이나 윤기처럼 샴푸 후의 마무리감까지 중요하다면 해당 부분을 강조한 제품도 있다.

샴푸 하나로 모든 두피 고민을 해결하기는 쉽지 않다. 같은 사람이라도 계절이나 생활 환경에 따라 두피 상태가 달라질 수 있고, 땀과 피지가 늘어나는 시기에는 평소보다 머리가 빨리 기름질 수 있다. 그래서 최근에는 샴푸 외에도 두피 토닉이나 스케일링 제품, 헤어식초처럼 두피 상태에 맞춰 사용하는 제품들이 함께 등장하고 있다.

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이브로쉐 헤어식초(이브로쉐 홈페이지)

아침에 감은 머리가 오후만 되면 축 처지는 것이 고민이라면 샴푸만 바꾸는 것에서 그치지 않고, 두피 유분을 관리할 수 있는 헤어케어 제품을 함께 찾는 방법도 있다. 헤어식초 역시 두피 유분이나 산뜻한 세정감, 향처럼 자신이 신경 쓰는 부분에 맞춰 선택할 수 있는 제품이다.