닝닝 메이크업의 핵심 '강약 조절', 화려하고 두꺼워도 답답하지 않게 표현하기

@imnotningning

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아이라인과 글리터, 풍성한 속눈썹에 선명한 립까지. 닝닝의 메이크업에는 존재감이 강한 요소가 자주 등장한다.

닝닝의 메이크업을 보면 화려하다는 인상이 먼저 든다. 하지만 얼굴 전체를 같은 농도로 채우고, 선명하게 표현하는 경우는 의외로 드물다.

눈매를 진하게 표현한 날에는 입술 색을 낮추고, 립을 쨍하게 바른 날에는 눈두덩이의 색을 덜어내는 경우가 종종 있다.

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눈과 입술이 모두 진하게 메이크업 할 때도 있는데, 이때도 아이라인은 선명하지만 섀도우는 피부에서 크게 튀지 않는 색을 사용하거나 립의 경계를 부드럽게 풀어주어 강도를 조절한다.

닝닝의 얼굴에서 눈에 먼저 들어오는 곳은 매번 달라진다. 어떤 날은 눈꼬리이고, 어떤 날은 반짝이는 눈두덩, 또 다른 날은 붉은 입술이다. 이 부분이 닝닝의 메이크업에서 화려한 요소가 많아도 복잡해 보이지 않는 이유다.

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아이 메이크업부터 살펴보자. 닝닝의 아이 메이크업에서 반복적으로 보이는 특징은 눈매의 바깥쪽과 속눈썹 뿌리를 선명하게 표현한다는 점이다.

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아이라인은 속눈썹 사이를 메운 뒤 눈꼬리를 따라 길게 이어 그려 눈의 가로 길이를 강조한다. 그런데 짙은 섀도우를 눈썹 아래까지 넓게 올리지는 않는다. 덕분에 눈매는 선명해 보여도 눈 주변 전체가 시커멓게 뭉쳐 보이지 않는다.

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속눈썹도 같은 역할을 한다. 뿌리는 짙게 표현하되 끝은 가닥이 보이도록 나눠 눈의 윤곽을 살려준다.

아래 속눈썹을 강조할 때도 가닥 사이에 간격을 남긴 모습이 자주 볼 수 있다. 아이라인과 속눈썹은 분명 진하지만 그 사이의 피부가 보여 눈매에 여백이 생겨 답답해 보이지 않는다.

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스모키 메이크업 역시 색을 눈 주변에 넓게 펴기보다 눈꼬리와 언더라인 쪽으로 길게 이어지는 경우가 많다. 즉 바깥 방향으로 빼면서 닝닝 특유의 길고 올라간 눈매를 살린다.

이때 글리터는 눈앞머리, 눈동자 위, 애교살 가운데처럼 빛을 받는 부분 중심으로 반짝이게 표현한다.

특히 입자가 큰 글리터를 사용한 날에는 주변 섀도를 베이지나 회갈색처럼 차분한 색으로 눌러주기도 한다. 색을 여러 겹 쌓기보다 음영 위에 질감만 더한 모습이다. 반대로 섀도 컬러가 선명한 날에는 글리터의 면적이 줄어들기도 한다.

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일상 메이크업에서 진한 글리터를 바르기 어렵다면, 한 곳만 선택하는 편이 낫다. 얼굴을 움직였을 때 가장 먼저 빛날 위치를 고르는 것이 좋다.

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그렇다면 볼은 어떨까? 닝닝의 메이크업에서 블러셔는 눈과 입술 사이의 온도를 맞춰 표현한다.

스모키한 메이크업에서는 채도를 낮춘 로즈나 베이지 계열을 화사한 메이크업에서는 핑크빛을, 결국 콘셉트 메이크업에 맞는 온도의 치크를 활용하는 경우가 많다. 또한 색이 피부에 스며든 듯한 느낌을 자주 표현한다.

눈과 입술이 모두 선명한 날에는 블러셔의 존재감이 더욱 낮아진다. 혈색이 사라지지 않을 정도만 남기고 광대의 넓은 면적을 비워둔다. 반대로 눈 화장이 가벼운 날에는 블러셔의 컬러가 조금 더 또렷하게 올라와 생기를 더해준다.

중요한건 블러셔를 옅게 바르는 게 아니라 섀도우나 립에서 사용하지 않은 새로운 톤을 볼에 바르지 않는 것. 얼굴 안에서 비슷한 계열의 컬러가 반복되면 각각의 색이 진하더라도 전체 인상은 복잡해 보이지 않는다.

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립 메이크업 같은 경우는 입술과 정돈된 눈매의 대비가 두드러진다. 무슨 말인가 하면, 립 컬러가 선명한 날에도 아이라인과 속눈썹의 존재감이 드러난다는 것이다. 눈은 '선', 입술은 '색'으로 보이게 하는 것이 포인트. 즉, 눈과 입이 모두 또렷하면서도 '같은 방식'으로 강조하지 않는 것이다.

입술선도 매번 반듯하고 날카롭게 두르지 않는다. 가장자리는 살짝 풀고 입술 안쪽에 색을 한 번 더 얹어 붉은색이 얼굴에서 따로 떠 보이지 않게 한다. 촉촉한 립을 사용한 날에는 눈가의 광택을 줄이고, 글리터를 강조한 날엔 비교적 차분한 질감의 립을 조합한 모습도 볼 수 있다.

닝닝처럼 진한 눈 화장과 립을 함께 연출하고 싶다면 색상보다 질감과 면적을 먼저 조절해야 한다. 눈이 넓고 반짝인다면 입술의 경계를 풀고, 입술이 선명하고 촉촉하다면 눈두덩은 차분하게 남겨주면 좋다.

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종합해보자면, 닝닝의 메이크업은 화려한 요소를 하나씩 지우는 대신 각 요소가 얼굴에서 차지하는 역할과 비중을 적절하게 나눈 것이다.

아이라인이 길고 선명할 때 눈두덩이는 조금 비워두고, 글리터가 반짝일 때는 볼의 색을 낮추는 것. 그리고 쨍한 레드 립을 바른 날에는 눈은 선으로만 남겨주는 것. 어느 한 곳이 앞으로 나오면 다른 곳은 색이나 면적, 광택 가운데에서 하나를 덜어내서 표현하는 것은 어떨까.

처음부터 강하고 진한 메이크업을 도전하기 어렵고 부담스럽다면, 눈, 볼, 입술 등 가운데에 시선을 모을 곳 한 군데를 정한 다음에 나머지 부위의 색과 질감을 바꿔보자.