파우치 속 수정 화장 아이템으로 출근길 얼굴 퇴근길까지 지키자

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아침에 공들여 완성했던 메이크업을 하루 종일 그대로 유지하기란 쉽지 않다.

코 주변에는 유분이 올라오고 입가는 들뜨기 시작한다. 눈 밑에는 마스카라가 묻고, 또렷하게 그렸던 아이라인도 어느새 번져 있다. 그렇다고 무너진 베이스 위에 쿠션을 계속 덧바르면 피부 표현만 두꺼워지기 쉽다.

이럴 때 필요한 것이 파우치 속 수정화장 아이템. 요즘 수정화장 아이템이 세분화된 것도 이 때문이다. 들뜬 베이스를 걷어내는 패드와 번진 눈가를 닦는 스틱, 필요한 곳만 다시 가리는 컨실러, 번들거림을 눌러주는 노세범 쿠션까지 역할이 제각각이다.

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외출할 때 하나쯤 챙겨두기 좋은 수정 화장 아이템들을 모아보았다.

셀리맥스 '수정화장 패드'(셀리맥스 공식 홈페이지)

1. 셀리맥스 '수정화장 패드', 들뜬 베이스부터 정리하고 싶을 때

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코 옆이나 입가에 베이스가 뭉쳤다면 그 위를 다시 덮기 전에 들뜬 부분부터 걷어내는 것이 좋다.

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셀리맥스 '수정화장 패드'는 수정화장을 위해 만든 휴대 가능한 클렌징 패드다. 셀리맥스의 설명에 따르면 미셀라 클렌징 방식을 적용했으며, 히알루론산과 빙하수 성분을 담았다고 한다.

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사용법도 어렵지 않다. 엠보싱 처리된 앞면으로 뭉친 메이크업을 닦고, 부드러운 뒷면으로 피부 결을 정돈하면 된다 피부에 남은 수분을 가볍게 두드려 흡수시킨 다음 지워진 부위에만 베이스를 다시 얹는다.

한 장씩 개별 포장된 점도 눈에 띈다. 30매를 통째로 들고 다닐 필요 없이 그날 사용할 만큼만 파우치에 넣을 수 있다.

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다만 패드로 닦은 뒤 피부가 당긴다면 베이스를 바로 올리지 말고 크림이나 보습 제품을 얇게 바르는 편이 낫다.

올리브영 '메이크업수정스틱'(올리브영 공식 홈페이지)

2. 올리브영 '메이크업 수정스틱', 번진 아이라인까지 콕 집어서 수정하고 싶을 때

베이스만큼 자주 무너지는 것이 아이 메이크업이다. 특히 마스카라가 눈 밑에 찍히거나 아이라인 꼬리가 번졌을 때 면봉부터 찾게 된다. 문제는 일반 면봉으로 문지르다 보면 지우고 싶지 않은 주변 화장까지 함께 닦인다는 것이다.

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이때 올리브영의 '메이크업 수정스틱'은 이런 작은 부위를 정리할 때 활용하기 좋은 아이템이다. 핵심은 메이크업 전체를 건드리지 않고 번진 부분만 닦을 수 있다는 점.

올리브영 공식 온라인몰에서는 수정스틱 30개와 휴대용 케이스가 포함된 구성으로 판매되고 있다. 필요한 만큼만 케이스에 옮겨 담을 수 있고, 각각 일회용이라 사용 후 바로 버리면 된다.

메이크업 전체를 다시 할 필요는 없지만 한두 군데 번진 부분이 유독 신경 쓰일 때 활용도가 높을 것이다.

네이밍 '스킨 핏 컨실러 브러쉬'(네이밍 공식 홈페이지)

3. 네이밍 '스킨 핏 컨실러 브러쉬', 지운 곳만 다시 커버하고 싶을 때

들뜬 베이스와 번진 화장을 지웠다면 비어 있는 자리만 다시 채울 차례다.

얼굴 전체에 쿠션을 덧바르기보다 코 옆이나 입가, 잡티가 드러난 곳에 컨실러를 소량 사용하면 처음 완성한 피부 표현을 크게 해치지 않고 수정할 수 있다.

네이밍 '스킨 핏 컨실러 브러쉬'는 페어와 아이보리, 피치 베이지 세 가지 색으로 출시됐다. 라이트 커버부터 풀 커버까지 표현할 수 있다는 것이 네이밍의 설명이다.

또한 일체형 브러쉬가 내장되어 있어 컨실러용 도구를 따로 챙길 필요가 없다. 수정 패드나 스틱으로 닦아낸 부위에 소량을 얹고 경계만 가볍게 풀어주면 된다. 이때 넓게 펴 바르는 것보다 가리고 싶은 부분을 중심으로 사용해야 베이스가 두꺼워지는 것을 피할 수 있다.

이제는 덧바르기보다 필요한 부분만, 달라진 수정화장법들.

수정화장의 핵심은 무너진 얼굴을 처음 메이크업할 때처럼 다시 만드는 것이 아니다. 들뜬 곳은 걷어내고, 번진 부분은 지운 뒤, 비어 있는 자리만 채우는 것이 핵심.

사실 네 가지 제품을 모두 챙길 필요도 없다. 평소 입가가 자주 들뜨는지, 눈 화장이 번지는지 살펴보고 가장 필요한 역할의 제품을 고르면 된다.