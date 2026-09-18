로제와 나띠처럼, 요즘 립펜슬은 이렇게 쓴다

@roses_are_rosie

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틴트나 립스틱 하나로 끝내던 립 메이크업에 립펜슬이 다시 등장하고 있다.

과거에는 립펜슬을 입술 테두리를 선명하게 따기 위해서 많이 사용하곤 했는데, 요즘에는 본래 입술선을 살짝 넓혀 볼륨을 더해주거나 입술 주변의 색을 정돈하고 경계를 흐려 전체적인 형태를 다듬는 데 쓰이고 있다.

로제처럼 입술선을 부드럽게 풀어낸 오버립부터 키스오브라이프 나띠처럼 입술 크기를 확장한 뒤 글로스를 더한 립까지 활용법도 다양하다.

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같은 립펜슬이라도 어디에, 어떻게 그리는지에 따라서 분위기는 꽤 달라진다. 요즘 립펜슬은 어떻게 활용되고 있는지 알아보자.

@roses_are_rosie

첫 번째, 로제처럼 경계는 흐리게 블러한 오버립

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로제의 립 메이크업에서 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 선명한 외곽선보다 부드럽고 자연스럽게 퍼진 듯한 입술 경계다.

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오버립이라고 해서 입술 바깥쪽에 선을 또렷하게 그리는 것이 아니다. 본래 입술선보다 약 1~2mm 정도만 넓힌 뒤 펜슬의 경계를 손가락이나 립 브러시로 가볍게 풀어준다. 이때 입술색과 크게 대비되지 않는 로즈나 누드 계열 립펜슬을 고르면 외곽선만 따로 떠 보이는 느낌을 줄일 수 있다.

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입술 전체를 크게 확장하는 것보다는 윗입술 산과 아랫입술 중앙처럼 볼륨이 필요한 ㅂ부분을 중심으로 선을 살짝 바깥으로 빼는 것도 방법. 이때, 입꼬리는 본래 라인을 크게 벗어나지 않게 잡아야 과한 오버립처럼 보이지 않는다.

로제처럼 경계를 충분히 풀어주면 선은 거의 보이지 않지만 입술 주변에 옅은 그림자가 남으면서 입술 형태는 이전보다 또렷해보일 수 있다.

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로제처럼 힘을 뺀 립을 만들고 싶다면 펜슬로 먼저 입술 모양을 잡은 뒤 비슷한 톤의 립 컬러를 얇게 겹쳐 바르는 편이 잘 어울린다.

@natty_0530

두 번째, 나띠처럼 확실하게 오버립에 글로스를 더해 볼륨 UP

로제가 립펜슬의 경계를 흐리는 쪽이라면 나띠의 립은 입술 크기와 광택을 보다 적극적으로 드러내는 편이다.

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본래 입술선보다 바깥쪽에 라인을 잡아 전체적인 입술 형태를 조금 넓히고, 특히 윗입술 산과 아랫입술 중앙을 중심으로 입술의 도톰함을 강조한다.

여기에 글로스를 더하면 분위기가 확 달라진다. 중요한 건 입술 전체에 두껍게 올리는 것보다 윗입술 산과 아랫입술 중앙처럼 빛이 닿았을 때 도톰해 보이는 부분에 광택을 집중하는 것.

립 컬러는 누드 핑크나 로즈처럼 본래의 입술선과 자연스럽게 연결되는 색을 사용하면 립펜슬과 본 컬러 사이의 경계가 덜 두드러진다.

최근 글로시립 트렌드도 글로시 립을 꽉 채우는 것보다 투명한 광택으로 입술의 질감과 볼륨을 강조하는 표현이 두드러지고 있다.

나띠처럼 존재감 있는 립을 만들고 싶다면 립펜슬로 외곽을 먼저 잡고 컬러를 채운 뒤, 마지막에 중앙 부분에만 글로스를 얹는 순서가 잘 어울린다.

@natty_0530

한편, 립펜슬은 오버립을 위한 도구로만 쓰이지 않는다. 입술 착색이 신경 쓰일 때도 립펜슬을 활용해서 보완할 수 있다.

입술 가장자리가 상대적으로 어둡거나 본래 입술색이 강한 경우에는 피부톤이나 입술색과 비슷한 펜슬로 경계를 한 번 정돈한 뒤 립 제품을 올릴 수 있다.

물론 립펜슬이 실제 입술 착색 자체를 없애는 것은 아니다. 색이 진하게 보이는 부분을 메이크업으로 가린 뒤 전체 립 컬러가 보다 균일하게 보이도록 연출하는 것이다.

이때도 입술선을 크게 넓힐 필요는 없다. 색이 진한 부분이나 흐릿한 경계만 가볍게 정돈하고, 중앙에 립 컬러나 광택을 더하면 입술 형태가 훨씬 깔끔해 보일 수 있다.

이제 립펜슬은 단순히 입술 테두리를 그리는 도구를 넘어서 원하는 입술 모양을 잡아주는 도구로 발전하고 있는 모양새다. 선을 흐리면 로제처럼 부드러운 오버립이 되고, 선을 조금 더 살린 뒤 글로스를 더하면 나띠처럼 볼륨감 있는 립으로 분위기가 달라질 수 있다. 나에게 맞는, 그리고 내가 원하는 연출을 해보는게 어떨까.