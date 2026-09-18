'민낯 네일'이 뜬다...깔끔한 손끝 만드는 셀프 누드톤 네일

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화려함 대신 깔끔하게, 요즘 네일 트렌드는 '누드톤'

화려한 컬러와 큼직한 파츠로 존재감을 드러내던 네일 사이에서 손톱 본연의 색을 살린 '민낯 네일'과 '클린 네일'이 떠오르고 있다. 누드 베이지나 밀키 핑크처럼 피부에 스며드는 색을 얇게 바르거나, 투명한 광택만 더해 손톱을 단정해 보이도록 연출한다. 원래 손톱을 조금 더 맑고 매끈하게 보이게 만드는 데 초점을 둔다.

요즘 셀럽들의 네일에서도 과감한 파츠나 자석 젤을 활용한 디자인 대신 짧게 다듬은 손톱에 은은한 색을 입힌 모습을 쉽게 찾아볼 수 있다. 화려하게 꾸민 티를 내기보다 피부와 머릿결, 손톱처럼 작은 부분까지 정돈된 인상을 주는 것이 하나의 뷰티 스타일로 자리 잡으면서다.

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누드톤은 옷차림이나 메이크업 컬러에 크게 구애받지 않는다는 장점도 있다. 출근하는 날에는 단정하게, 약속이 있는 날에는 은은하게 빛나는 손끝을 만들 수 있어 데일리 네일로 활용하기 좋다.

네일숍을 방문하지 않아도 집에서 누드톤 네일을 연출할 수 있는 제품은 다양하다. 손톱 상태와 원하는 유지 기간, 가격대에 따라 네일 강화제나 젤 네일, 네일팁 가운데 선택하면 된다.

오호라 밀크시럽 강화제 얼그레이(오호라 공식 홈페이지)

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첫 번째, 손상된 손톱이라면? 오호라 네일 강화제

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네일아트를 자주 해 손톱이 얇아졌거나 표면의 결이 신경 쓰인다면 오호라의 네일 강화제 라인을 살펴볼 만하다.

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그중에서도 밀크 시럽 강화제는 자연스러운 누디 컬러로 본래 색이 비칠 정도로 투명하게 발색돼 '민낯 네일' 특유의 여린 분위기를 표현할 수 있다.

오호라는 네일 강화제를 손톱 강화와 케어를 위한 제품으로 소개하고 있다. 컬러에 따라 손톱에 옅은 색감과 광택을 더할 수 있어 별도의 디자인 없이도 손끝이 깔끔해 보일 수 있다. 컬러 네일은 부담스럽지만 맨손톱으로 다니기는 아쉬운 사람에게 어울리는 제품이다.

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다이소 티타 젤네일 폴리쉬 바닐라크림(다이소 공식 홈페이지)

두 번째, 가성비가 중요하다면? 다이소 네일

셀프 네일에 큰 비용을 들이기 부담스럽다면 다이소에서 판매하는 제품으로 시작해볼 수 있다. 네일숍을 꾸준히 방문하기 어렵거나 누드톤 네일을 가볍게 시도하고 싶을 때 비교적 접근하기 쉽다.

누드톤 컬러를 찾는다면 티타 젤네일 폴리쉬 바닐라크림이 후보가 된다. 차분한 크림빛 컬러로 소개되는 제품으로, 색을 강하게 드러내기보다 손끝에 부드러운 분위기를 더한다.

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한 가지 컬러만 발라도 단정한 느낌을 낼 수 있고, 얇게 덧발라 원하는 농도를 조절할 수도 있다. 화려한 장식 없이 컬러와 광택만 남기는 클린 네일을 비교적 적은 비용으로 시도할 수 있다는 점이 가장 큰 매력이다.

데싱디바 네일팁 오트 베이지(데싱디바 공식홈페이지)

세 번째, 짧은 기간만 네일을 하고 싶을때, 데싱디바 네일팁

중요한 약속이나 일정에 맞춰 짧은 기간만 네일을 하고 싶다면 붙이는 형태의 데싱디바 네일팁도 활용할 수 있다. 컬러를 여러 번 바르고 말릴 필요 없이 원하는 모양과 디자인을 바로 적용할 수 있기 때문이다.

데싱디바는 매직프레스를 비롯해 여러 컬러와 디자인의 네일팁을 선보이고 있다. 이 가운데 오트베이지는 부드러운 누드 베이지 컬러를 활용한 데일리 시럽 네일로 소개된다. 과하게 꾸민 느낌 없이 손톱의 길이와 모양을 통일하고 싶을 때 선택하기 좋다.

붙이는 방식이라 중요한 일정에 맞춰 짧게 네일을 즐기거나 평소 컬러와 디자인을 자주 바꾸는 사람에게도 편리하다. 손톱 크기에 맞는 팁을 고르고, 부착 전 손톱의 유분과 물기를 충분히 닦아야 들뜸을 줄일 수 있다.

그렇다면 누드톤 네일을 어떻게 하면 예쁘게 유지할 수 있을까

누드톤 네일은 디자인이 비교적 단순해서 만큼 손톱의 길이와 모양, 큐티클 상태가 눈에 더 잘 들어올 수 있다. 컬러를 바르기 전 손톱 길이를 비슷하게 맞추고 거스러미와 큐티클 주변을 정돈하면 완성도가 달라진다.

손톱 주변이 건조해 보이지 않도록 핸드크림이나 큐티클 오일로 보습해주는 것이 좋다. 또한 폴리쉬는 얇게 바른 뒤 필요한 만큼 덧발라야 뭉침을 줄이면서 맑은 색감을 표현할 수 있다.

화려한 디자인 사이에서 오히려 절제된 색과 광택으로 존재감을 드러내는 '민낯 네일'. 일시적인 트렌드를 넘어 꾸준히 사랑받는 스테디 네일로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.