로제는 왜 분위기 있을까? ‘멀멀 메이크업’의 3가지 포인트

@roses_are_rosie

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사랑스러움보다 차분하게, 가을에는 역시 '멀멀'한 얼굴

선명한 핑크 블러셔와 쨍한 립 컬러, 여러 색을 겹쳐 올린 아이 메이크업 대신 얼굴 전체를 차분한 누드톤으로 맞추는 메이크업이 눈에 띄고 있다.

이른바 '멀멀 메이크업'이다. 베이지와 누드, 로즈 브라운처럼 채도가 낮은 미지근한 컬러를 사용해 이목구비를 강하게 강조하기보다 얼굴 전체의 색감을 맞추는 방식이다.

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특히 블랙핑크 로제의 메이크업에서 이런 분위기를 찾아볼 수 있다. 아이와 치크, 립에 선명한 색을 앞세우지 않으면서 필요한 부분은 또렷하게 살려 세련된 인상을 만든다. 누디한 색조를 썼는데도 인상이 흐릿해지지 않는 이유다.

귀엽고 발랄한 느낌보다 한층 성숙하고 차분한 분위기를 연출하고 싶을 때 멀멀 메이크업을 도전해볼 만하다. 그렇다면 로제 특유의 성숙하고 세련된 분위기는 어떻게 완성되는 걸까. 로제의 메이크업에서 눈여겨볼 부분을 아이와 치크, 립으로 나눠 살펴봤다.

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첫 번째, 색은 빼고 눈매는 또렷하게, 로제식 아이 메이크업

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멀멀 메이크업이라고 해서 모든 이목구비를 흐릿하게 만드는 것은 아니다. 로제의 아이 메이크업을 보면 베이지와 누드, 브라운 계열로 눈가의 채도를 낮추면서 아이라인으로 눈매를 잡는 표현을 볼 수 있다. 아이섀도는 여러 컬러를 겹쳐 올리기보다 피부톤과 어우러지는 베이지나 토프, 누드 브라운 계열을 눈두덩에 얇게 펴 발라 음영을 더한다.

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대신 속눈썹 라인을 따라 아이라인을 채우고 눈꼬리를 살짝 빼 눈매가 길어 보이도록 한다. 섀도우 색을 진하게 쌓지 않아도 아이라인의 선은 남아 있기 때문에 화려한 색조 없이도 눈매를 또렷하게 보이게 할 수 있다.

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두 번째, '발그레'보다 은은하게, 성숙한 분위기를 만드는 누드 치크

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멀멀 메이크업에서 블러셔 역시 존재감을 강하게 드러내지 않는다. 핑크나 코랄처럼 발색이 선명한 컬러보다는 베이지 로즈, 누드 피치, 말린 장미처럼 피부에 한 번 섞인 듯한 색을 선택할 수 있다.

로제처럼 차분한 분위기를 연출하고 싶다면 볼 중앙에 블러셔를 동그랗게 올리기보다 광대를 중심으로 넓고 얇게 펴 바르는 방법을 사용해보는 것이 좋다.. 한 곳에 색을 모으지 않으면 블러셔의 경계가 덜 두드러지고, 얼굴에는 은은한 혈색이 남는다.

아이 메이크업과 비슷한 톤을 고르는 것도 좋은 방법이다. 눈가에 누드 브라운을 썼다면 볼에는 베이지 로즈를 더하는 식으로, 눈과 볼 사이에 색의 차이가 크게 벌어지지 않도록 한다.

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세 번째, 로제 립의 핵심, 핑크도 브라운도 아닌 '미지근한 누드'

멀멀 메이크업의 분위기를 완성하는 것은 립이다. 로제 같은 분위기를 내고 싶다면 채도가 높은 컬러보다는 본래 입술색과 잘 어우러지는 누디한 핑크를 사용하는 것이 좋다. 너무 차가운 핑크나 웜한 톤이 강한 코랄로 치우치지 않는 이른바 '미지근한' 컬러다.

바르는 방식도 중요하다. 립 라인을 반듯하게 따는 것보다 경계를 살짝 흐리고 입술 전체에 컬러를 얇게 펴 바르면 색이 입술 위에 따로 얹힌 느낌을 줄일 수 있다.

만약 누디한 컬러가 창백하게 느껴진다면 은은한 광택을 더해보자. 입술 중앙에 글로스를 얹으면 색을 진하게 바르지 않고도 입술에 생기를 남길 수 있다.

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즉, 멀멀 메이크업의 핵심은 단순히 연하게 화장하는 것이 아니다. 색을 덜어낼수록 분위기는 짙어진다.

로제 메이크업을 보면 아이와 치크, 립의 채도와 색감을 비슷하게 맞추되, 눈매에는 아이라인의 선을 남기고 입술에는 부드러운 윤기를 더한다. 어느 한 부분의 색이 도드라지지 않으면서도 얼굴이 밋밋해 보이지 않도록 조절해서 표현한다.

이런 베이지나 누드 컬러는 톤다운된 옷을 자주 입는 가을에도 활용하기 좋다. 평소의 선명한 색조에서 잠시 벗어나 성숙한 분위기를 내고 싶은 날이라면 로제의 멀멀 메이크업을 해 보는 건 어떨까.