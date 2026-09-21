진한 눈썹이 대세였는데…요즘 K-뷰티가 눈썹을 연하게 만드는 이유

@imwinter

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몇 년 전까지만 해도 한국 메이크업에서 눈썹은 빈 곳을 꼼꼼하게 채우고 윤곽을 또렷하게 잡는 것이 중요했다. 눈썹의 색과 형태를 선명하게 살려 얼굴의 인상을 정돈하는 방식이 익숙했다.

하지만 최근 K-뷰티 메이크업에서는 눈썹의 존재감을 한층 낮추는 스타일이 주목받고 있다. 짙은 컬러로 눈썹을 채우기보다 색을 밝게 조절하고, 각진 윤곽 대신 부드러운 형태를 살리는 이른바 '소프트 브로우'다.

미국 Vogue는 2026년 K-뷰티 트렌드 중 하나로 'Softer Brows'를 꼽았다. 한국에서는 눈썹 색을 한층 밝게 하거나 일자에 가까운 형태로 정리해 얼굴 전체의 인상을 부드럽게 연출하는 스타일이 주목받고 있다고 소개했다.

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눈썹은 얼굴에서 차지하는 면적이 크지 않지만, 색과 형태에 따라 인상이 달라지는 부위다. 눈썹이 짙고 선명하면 눈매와 얼굴 윤곽도 또렷하게 강조된다. 반대로 색을 밝히고 윤곽을 부드럽게 정리하면 눈썹 자체의 존재감이 줄어들면서 다른 메이크업 요소가 자연스럽게 드러난다.

과거에는 눈썹의 빈 곳을 펜슬이나 섀도우로 채우고, 눈썹산과 꼬리를 정교하게 다듬어 형태를 완성하는 방식이 널리 활용됐다. 자연스러운 메이크업에서도 눈썹은 얼굴의 균형을 잡는 중요한 요소였다. 브로우 펜슬과 파우더, 마스카라 등 다양한 제품이 눈썹의 색과 형태를 정리하는 데 사용됐다.

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소프트 브로우는 여기서 한 발 더 나아간다. 눈썹을 진하게 채워 선명한 윤곽을 만드는 대신, 본래 눈썹의 결을 살리면서 색과 대비를 낮추는 것이다. 눈썹의 형태를 완전히 없애는 블리치드 브로우와는 차이가 있다. 탈색으로 눈썹을 거의 보이지 않게 만드는 극적인 연출보다는, 기존 눈썹보다 밝은 컬러를 활용해 인상을 부드럽게 정리하는 데 가깝다.

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눈썹 색을 밝히는 이유는 얼굴 전체의 균형과도 연결된다. 짙은 눈썹은 눈매를 강조하고 얼굴에 선명한 인상을 더하지만, 눈썹 색이 한층 밝아지면 눈과 피부, 립 등 다른 메이크업 요소와의 대비가 줄어든다. 눈썹만 도드라지기보다 얼굴 전체의 색감이 자연스럽게 이어지는 효과를 기대할 수 있다.

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이런 표현은 피부의 결을 살리는 베이스 메이크업이나 색조의 경계를 부드럽게 풀어내는 메이크업과도 잘 어울린다. 눈썹을 강하게 강조하기보다 얼굴 전체의 분위기에 맞춰 조절하는 것이다. 소프트 브로우는 눈썹을 없애는 유행이라기보다, 눈썹에 주는 힘을 줄여 메이크업의 강약을 조절하는 방법으로 볼 수 있다.

그렇다면 눈썹을 실제로 탈색해야 할까. 꼭 그렇지는 않다. 브로우 마스카라를 활용하면 눈썹 색을 비교적 간편하게 조절할 수 있다. 자신의 눈썹보다 밝은 컬러를 선택해 눈썹 결을 따라 빗어주면 짙은 눈썹의 색감을 완화할 수 있다. 헤어 컬러와 비슷한 계열을 선택하면 머리카락과 눈썹 사이의 대비도 줄일 수 있다.

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눈썹을 밝게 연출할 때는 색만큼 형태도 중요하다. 눈썹산을 높게 세우거나 꼬리를 날카롭게 빼기보다 본래 눈썹의 흐름을 살려 부드럽게 정리하면 한층 자연스러운 인상을 만들 수 있다. 눈썹 전체를 빈틈없이 채우기보다 결이 드러나도록 표현하는 것도 소프트 브로우의 특징이다.

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진한 눈썹에서 소프트 브로우로의 변화는 눈썹 하나만의 유행으로 끝나지 않는다. 눈썹의 색과 형태를 조절해 얼굴 전체의 대비를 낮추고, 다른 메이크업 요소와 자연스럽게 어우러지도록 하는 데 의미가 있다.

한때 눈썹의 빈 곳을 채우고 윤곽을 또렷하게 만드는 것이 중요했다면, 이제는 본래 눈썹의 결을 살리면서 색과 형태를 부드럽게 조절하는 표현도 주목받고 있다. 눈썹을 얼마나 선명하게 그리느냐에서, 얼굴 전체에 어울리도록 어떻게 정리하느냐로 메이크업의 초점이 넓어지고 있다.